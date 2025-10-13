Şoferul unui autobuz pentru transportul elevilor din Arad, prins beat la volan. În mașină se aflau 25 de copii

Șoferul unui autobuz pentru transportul elevilor din Arad, a fost prins conducând sub influența alcoolului, luni dimineaţă. În autobuz se aflau aproximativ 25 de elevi. Bărbatul a fost amendat cu 1.825 de lei şi a rămas fără permis de conducere pentru trei luni.

Luni dimineaţă, poliţiştii Biroului Rutier au desfăşurat o acţiune în trafic, pentru verificarea transportului de elevi, potrivit Live Arad.

În jurul orei 7.30, pe Calea Timişorii, a fost oprit un autobuz în care se găseau aproximativ 25 de elevi.

Testarea șoferului, un bărbat de 49 de ani, din Arad, a indicat o îmbibație alcoolică de 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Amendă de 1.825 de lei și suspendarea permisului

Conducătorul autobuzului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de aproximativ 1.825 de lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

În mai 2024, un șofer de microbuz școlar a fost prins băut în trafic, pe DN25, în județul Galați. Bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis de conducere timp de 90 de zile