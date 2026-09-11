Cauza îmbolnăvirii celor 58 de turiști în hotelul din Saturn: ce au găsit inspectorii sanitari în ciulamaua de pui

Ancheta epidemiologică în cazul celor 58 de persoane cazate la un hotel din Saturn și care au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la restaurantul unității s-a încheiat.

Echipele de urgență la hotelul din Saturn Foto: ISU Constanța

Inspectorii sanitari au făcut teste în cazul turiștilor care au acuzat probleme de sănătate după ce au mâncat la restaurantul unui hotel din Saturn. Aceștia au găsit bacterii asociate contaminării alimentare în ciulamaua de pui și în piureul de cartofi.

De asemenea, unul dintre angajați avea stafilococ auriu. În acest caz, operatorul economic a fost amendat cu 6.000 de lei. S-au lăsat indicații pentru triajul epidemiologic zilnic al personalului, respectarea strictă a regulilor de igienă, igienizarea spațiilor și verificarea condițiilor de depozitare a alimentelor.

Pe 1 septembrie, autoritățile din Constanța au activat Planul Roșu de Intervenție după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău.

Simptome severe pentru 58 de oameni

58 de persoane au fost asistate medical (47 adulți și 11 minori), iar 6 dintre acestea (4 adulți și 2 minori) au fost transportate la spital pentru investigații de specialitate.

Unitatea all-inclusive la care a avut loc incidentul ar fi de hotelul Neko din Saturn, potrivit publicației Ziua de Constanța, care a publicat și primele mărturii ale turiștilor afectați de probleme digestive.

În total, 58 de turiști, inclusiv 11 copii, au fost asistați medical. Șase persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu doi copii, au fost transportate la spital. Hotelul a fost amendat cu 17.000 de lei de ANSVSA și cu 100.000 de lei de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, care a decis și închiderea temporară a blocului alimentar.