Ținuta Mirabelei Grădinaru, analizată de stiliști după ce a fost acuzată că a purtat-o cu fața în spate

Apariția Mirabelei Grădinaru la un eveniment desfășurat la Palatul Cotroceni a generat numeroase comentarii în mediul online, după ce unii internauți au susținut că partenera președintelui Nicușor Dan ar fi purtat rochia invers. Stilistul Florin Burescu a explicat, pentru Click!, care unde „a dat greș”.

Mirabela Grădinaru a fost ironizată în online pentru ținuta purtată Foto: Facebook

Partenera președintelui Nicușor Dan a participat, pe 5 octombrie, la o întâlnire organizată la Palatul Cotroceni, dedicată unor teme precum educația, dezvoltarea tinerilor și prevenirea adicțiilor. Fotografiile publicate de Administrația Prezidențială au stârnit însă și reacții legate de alegerea vestimentară.

În mediul online au apărut glume potrivit cărora aceasta ar fi purtat rochia invers, unii utilizatori comentând că ar fi făcut-o „ca să nu se deoache”.

Stilistul Florin Burescu susține însă că problema nu ține de croiala ținutei, ci de felul în care aceasta a fost purtată.

„Problemele cele mai mari sunt ale posturii, hainele sunt bune, potrivite evenimentului, contextului, întâlnirilor, însă postura face diferența”, a declarat Florin Burescu pentru Click!.

„Din păcate, a dat iarăși greș”

Potrivit stilistului, atitudinea și poziția corpului au creat o impresie greșită.

„Este o rochie pe care eu o recomand doamnelor atunci când știu să o poarte. Din păcate, ea a dat iarăși greș. Simțindu-se cumva stânjenită, a adus corpul prea în față”, a explicat Florin Burescu.

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