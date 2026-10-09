Video Tensiuni între influenceri, noua criză care se adaugă la cea politică. Evetastick și Mălina Irimia vin la „Trends”
Certurile din online și criza politică sunt principalele teme ale ediției de astăzi a emisiunii „Trends”, prezentată de Alexandru Negrici, de la ora 18.00. Discuțiile vor viza, printre altele, notorietatea scăzută a premierului desemnat Luca Niculescu, amenințările admiratorilor lui Călin Georgescu la adresa presei și a politicienilor, certurile din online între creatorii de conținut și apology video-ul lui Ian, după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane.
Ediția din 9 octombrie 2026, intitulată „Tensiuni între influenceri, noua criză care se adaugă la cea politică”, le are ca invitate pe creatoarea de conținut Evelina Din, cunoscută online sub numele Evetastick, și pe Mălina Irimia, creatoare de conținut.
Lista completă a temelor discuției:
- De ce politicienii au încercat să lege ratingul de țară de criza politică, în condițiile în care agențiilor nici nu le pasă dacă avem sau nu guvern cu drepturi depline?
- Ce mai înțelegem din șahul 5D al președintelui?
- Cum putem aplana divizarea dintre progresiști și conservatori, care a ieșit iarăși în evidență, după arestarea lui Călin Georgescu?
- Prințul Marco oferă recompense utilizatorilor care îi oferă adresa unei creatoare de conținut;
- Ian și-a cerut scuze pentru că a urinat pe scenă la Arenele Romane;
- Un asteroid va lovi Pământul;
- Vine ciuma rusească peste noi?
- Avem nevoie de proteste ca în Spania și ca în Franța?