Certurile din online și criza politică sunt principalele teme ale ediției de astăzi a emisiunii „Trends”, prezentată de Alexandru Negrici, de la ora 18.00. Discuțiile vor viza, printre altele, notorietatea scăzută a premierului desemnat Luca Niculescu, amenințările admiratorilor lui Călin Georgescu la adresa presei și a politicienilor, certurile din online între creatorii de conținut și apology video-ul lui Ian, după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane.

Foto: Adevărul

Ediția din 9 octombrie 2026, intitulată „Tensiuni între influenceri, noua criză care se adaugă la cea politică”, le are ca invitate pe creatoarea de conținut Evelina Din, cunoscută online sub numele Evetastick, și pe Mălina Irimia, creatoare de conținut.

Lista completă a temelor discuției: