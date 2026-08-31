 Temu, Shein și AliExpress, mai puțin atractive pentru români. Cum schimbă taxele calculele la checkout | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Temu, Shein și AliExpress, mai puțin atractive pentru români. Cum schimbă taxele calculele la checkout

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Noile costuri asociate comenzilor din afara Uniunii Europene încep să schimbe calculele românilor care cumpără de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Pe Reddit, utilizatorii povestesc că diferența dintre valoarea produselor din coș și suma achitată la final poate fi semnificativă, iar unii spun că au ajuns să renunțe la comenzi sau să cumpere mai puțin. Reacțiile readuc în discuție și problema produselor care nu sunt disponibile pe piața europeană sau care pot fi găsite local doar la prețuri mult mai mari.

Mulți români se plâng de noile taxe pentru cumpărăturile on-line
Mulți români se plâng de noile taxe pentru cumpărăturile on-line Foto: Magnific.com

Pentru mulți români, noile taxe au făcut ca achizițiile ieftine de pe Temu, Shein sau AliExpress să nu mai fie considerate rentabile, mai ales atunci când costurile suplimentare ajung să reprezinte o parte importantă din valoarea comenzii.

„Aveam în coș o comandă de 150 de lei. Când ajung la checkout, 230 de lei”, s-a plâns un român pe platforma Reddit.

Și alți români s-au arătat surprinși de suma finală de achiziție a produselor cumpărate on-line.

„Eu la comanda de 300 de lei aveam taxa de 120 de lei. Aproape jumătate din comandă”, a scris unul dintre aceștia.

Un alt cumpărător a relatat o situație asemănătoare.

„Taxa de 3 euro? Am încercat să comand acum: pentru produsele selectate în valoare de 350 de lei, taxele erau de 160 de lei”, a susținut acesta.

Altcineva s-a plâns de cumularea mai multor costuri, care poate ridica mult suma plătită la final. Și el se numără printre cei care spun că noile taxe i-au făcut pe mulți români să renunțe sau să reducă achizițiile de pe marile platforme asiatice.

„Au scăzut pentru că, pe lângă aia 3 euro, mai cere statul român 5. Și, dacă nu era destul, pe urmă statul îți cere și TVA pe cumulul taxelor. Plătești minim 46 de lei taxe pentru un singur produs. Îmi comandam lucruri utile pe care la noi nu le găsesc sau au prețuri absurde. Mulțumesc, ce să zic”, a scris acesta.

Un român consideră că efectul taxelor este resimțit mai puternic în România decât în Occident.

„În România a scăzut mai tare consumul pentru că e regresivă taxa, mai dai 5 euro pe taxa de stat, mai dai 3 euro și taxa europeană. Cel din Danemarca nu plătește proporțional cât plătește un român la nivelul lui de putere de cumpărare”, a susținut acesta.

Unii internauți au relatat că foloseau platformele asiatice în special pentru obiecte care nu se găsesc ușor pe piața europeană.

„Eu comand electronice de pe AliExpress, singurul loc unde se găsesc, și dacă comand 10 cipuri diferite de la diferiți vânzători am de plătit 30 de euro în taxe. Nu se ține cont că toate produsele sunt din aceeași categorie”, a relatat un utilizator.

„Chiar dacă e o «taxă implementată prost», tot e o taxă care se aplică și nu am alte surse de aprovizionare pentru piese. În mod normal nici nu trebuiau să aplice taxa dacă nu există alternative europene pentru aprovizionare”, a completat altcineva.

Cine ar profita de cumpărăturile la suprapreț

Mulți români se declară nemulțumiți și de prețurile practicate de intermediarii care importă produse din China și le revând pe platformele locale.

„E o lege făcută să îi avantajeze pe dropshipperi (n.r. comercianți online care vând produse fără a avea stocuri proprii), care cumpără en gros și după le vând pe site-uri românești la preț triplu”, a susținut unul dintre comentatori.

Capcana de la finalul comenzii: Temu adaugă o taxă de 25 de lei în momentul plății cu cardul, când cumpărătorii nu mai pot anula tranzacția

Unii consideră că noile taxe îi afectează mai ales pe cumpărătorii care comandau direct de pe Temu, Shein sau AliExpress, în timp ce comercianții care achiziționează marfă în cantități mari o pot revinde la prețuri mai ridicate.

„Nu există în Europa fabrici să producă în masă microcipuri, iar dacă le iei de pe Amazon, tot din China sunt aduse și vândute la suprapreț”, a reclamat un intenaut.

Altcineva a observat aceeași situație în cazul produselor obișnuite.

„Luam lucruri de pe AliExpress pe care nu le găsești în UE sau, dacă le găsești, sunt aceleași din China la suprapreț”, a adăugat acesta.

Un alt utilizator este de părere că efectul taxelor va fi reducerea comenzilor directe.

„Au scăzut comenzile de la consumatori și au rămas cele de la dropshipperii din România, care le vând la consumatori la triplu preț. Iar acum produsele din China de la dropshipperi costă și mai mult pentru că tu, ca consumator, nu mai poți să comanzi direct de la producători. Nimeni nu zicea că nu o să funcționeze. Toată lumea zicea că o să funcționeze în detrimentul populației... ceea ce e fix ce se întâmplă”, a scris acesta.

Unii susțin însă că platformele asiatice beneficiază oricum de avantaje comerciale greu de egalat de firmele europene.

„Unele companii subvenționează transport gratis ca să distrugă firmele europene”, a afirmat un român.

Altcineva a explicat însă că diferențele de preț țin mai ales de costurile mici de producție și de transportul maritim în cantități mari.

„Totdeauna produsele de acolo sunt mult mai ieftine. Transport pe mare cu containere. Cât de mult poate să fie transportul, având în vedere că e taxat pe greutate sau volum?”, a replicat acesta.

Începând cu 1 iulie 2026, Uniunea Europeană aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru anumite categorii de produse din coletele cu o valoare de până la 150 de euro importate din afara UE.

Măsura, care a înlocuit vechea scutire de taxe vamale, va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, potrivit paginii oficiale a Comisiei Europene dedicate fiscalității și uniunii vamale. Taxa se aplică în funcție de categoria tarifară a produselor, astfel că mai multe articole similare pot genera o singură taxă de 3 euro.

„Această reformă asigură condiții echitabile pentru toate întreprinderile care operează pe piața UE, menținând în același timp procedurile vamale simple pentru consumatori. Prin introducerea unei taxe mici și a unei trasabilități mai stricte a produselor, eliminăm lacunele care permiteau bunurilor nesigure și neconforme să intre prea ușor pe piața noastră”, a declarat Maroš Šefčovič, comisarul european pentru comerț și securitate economică.

Comisia Europeană arată că măsura a fost introdusă pe fondul creșterii masive a comerțului online cu produse ieftine din afara Uniunii. În 2025, aproape 5,9 miliarde de astfel de articole au fost expediate direct consumatorilor din UE.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
digi24.ro
image
Scenariul care îl îngrozește pe Putin: „Mă vor spânzura”. Ce pregătește Kremlinul pentru a evita eșecul în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Măcel pe Bursa de la București după pierderea banilor din PNRR. Investitorii au înregistrat pierderi fără precedent: 20 de miliarde de lei într-o singură zi
gandul.ro
image
Petrolul o ia razna după atacurile SUA-Iran! Brent se apropie de 90 de dolari pe baril
mediafax.ro
image
Stojilkovic sau Popescu? Notele lui Marcel Pușcaș și omul meciului Rapid – U Craiova 1-1
fanatik.ro
image
Lucian Pahonțu a reacționat după acuzațiile privind Revoluția din 1989 și Mineriada 1990. Niciun cuvânt despre Vasile Milea
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
digisport.ro
image
Roșiile uscate, ingredientul-surpriză din bucătărie. Cum le transformi într-un condiment plin de savoare
click.ro
image
Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Ultimele clipe din viaţa Andreei, studenta ucisă de iubitul pompier, surprinse de o cameră
observatornews.ro
image
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
cancan.ro
image
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Fructele copacului vecinului cad în curtea ta. Cui îi aparțin merele, nucile sau prunele ajunse dincolo de gard
playtech.ro
image
De ce i s-a pus pata lui Gigi Becali pe Boutoutaou? „I-a mâncat 2.000.000 de euro” / „Încearcă să repare cu ranga, ca Maybach-ul”
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Dani Alves a primit vestea, la un an și cinci luni de când a fost achitat!
digisport.ro
image
Sorin Oprescu, surprins în Grecia. Cum a fost filmat fostul primar al Capitalei, condamnat la aproape 10 ani de închisoare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
romaniatv.net
image
Începe Noul An Bisericesc. Tradiții și superstiții de care trebuie să ții cont
mediaflux.ro
image
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
VIDEO Alina Pușcău a slăbit 10 kilograme și începe să-și piardă părul în lupta cu cancerul. Ce s-a întâmplat după primele ședințe de tratament
actualitate.net
image
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”
click.ro
image
Andreea Popescu a spus adevărul despre Dan Alexa. Ce i-a oferit fostul fotbalist și nu a avut Rareș Cojoc
click.ro
image
Andi Moisescu și-a surprins fanii cu o fotografie alături de David. Cu ce se ocupă fiul prezentatorului
click.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry la New York, octombrie 2023, Foto Getty (3) jpg
Meghan Markle este ”șocată emoțional” după revenirea în Marea Britanie, țara în care s-a simțit mereu ”profund nefericită”
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro”
image
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”

OK! Magazine

image
Arestat, dar cu tratament preferențial! Fiul Reginei Norvegiei, eliberat pentru procesiunile funerare