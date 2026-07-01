Se schimbă regulile pentru cumpărăturile din afara UE. Intră în vigoare noua taxă de 3 euro

Românii care cumpără produse de pe platforme online din afara Uniunii Europene vor plăti mai mult începând cu 1 iulie. Uniunea Europeană introduce o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele care conțin produse de până la 150 de euro.

În ultimii ani, platformele de cumpărături din afara Uniunii Europene, mai ales cele chinezești, au atras tot mai mulți români datorită prețurilor mici și ofertelor variate. De la 1 iulie însă, fiecare comandă de până la 150 de euro va veni cu un cost suplimentar, după ce Uniunea Europeană a introdus o taxă vamală fixă de 3 euro. În România, această sumă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, ceea ce înseamnă că multe produse vor costa mai mult decât până acum.

Noua taxă nu se calculează în funcție de numărul produselor din colet, ci în funcție de categoria din care acestea fac parte. Astfel, dacă un client comandă cinci tricouri, va plăti o singură taxă de 3 euro, deoarece toate produsele aparțin aceleiași categorii vamale. În schimb, dacă în colet se află trei tricouri și un ceas, taxa ajunge la 6 euro, pentru că tricourile și ceasul sunt încadrate în categorii diferite.

Specialiștii Deloitte atrag atenția că noile reguli vor crește costul comenzilor făcute pe platformele din afara Uniunii Europene și, în unele situații, taxele pot ajunge să fie mai mari decât produsul cumpărat.

„După 1 iulie 2026, consumatorii români vor avea de suportat prețuri mai mari la produsele comandate prin intermediul platformelor de comerț online din afara UE în colete de valoare redusă (sub 150 de euro), cu trei euro/articol, care se adaugă la taxa logistică de 25 de lei/colet, ceea ce ar putea să îi descurajeze să mai apeleze la furnizorii respectivi, în condiţiile în care este posibil ca, în anumite cazuri, taxele cumulate să depășească preţul produsului”, se arată într-un material de opinie semnat de consultanții Deloitte şi citat de Agerpres.

În noiembrie ar putea fi introdusă încă o taxă

Consultanții explică și diferența dintre cele două taxe. Taxa logistică de 25 de lei reprezintă o măsură adoptată doar de România și Italia, însă autoritățile italiene au amânat între timp aplicarea ei. În schimb, taxa vamală de 3 euro rezultă dintr-o decizie luată la nivelul Uniunii Europene și se aplică în toate statele membre în aceleași condiții.

Practic, Bruxelles-ul renunță la scutirea de taxe vamale pentru coletele cu produse de până la 150 de euro, facilitate care a încurajat în ultimii ani explozia cumpărăturilor online de pe platformele din afara spațiului comunitar.

Schimbările nu se opresc aici. La 26 martie 2026, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord pentru introducerea unei noi taxe logistice sau de manipulare pentru coletele mici vândute online, astfel că, în curând, Comisia Europeană urmează să stabilească valoarea acesteia printr-un act delegat, iar toate statele membre vor trebui să o aplice cel târziu de la 1 noiembrie 2026.

Atât taxa vamală, cât și viitoarea taxă logistică se aplică produselor expediate din afara Uniunii Europene în colete în care valoarea bunurilor nu depășește 150 de euro, fără a lua în calcul costurile de transport sau alte cheltuieli.

Măsura vizează inclusiv comenzile importate prin sistemul IOSS și expediate prin serviciile poștale.

Introducerea noilor reguli vine pe fondul unei creșteri spectaculoase a numărului de colete care ajung în Uniunea Europeană din afara spațiului comunitar. Potrivit Deloitte, în 2022 au intrat în UE aproximativ 1,2 miliarde de colete cu o valoare de până la 150 de euro. Un an mai târziu, numărul lor s-a dublat și a ajuns la 2,4 miliarde, pentru ca în 2024 să urce la 4,6 miliarde. În 2025, statele membre au importat 5,8 miliarde de astfel de colete, ceea ce înseamnă că, în medie, aproape 15,8 milioane de expedieri au intrat zilnic în Uniunea Europeană.

Noile reguli îi obligă și pe comercianți să fie mult mai atenți la modul în care declară mărfurile. Potrivit consultanților Deloitte, aplicarea taxei de 3 euro poate crea dificultăți din cauza limitărilor actuale ale sistemelor informatice folosite pentru declarațiile vamale.

„Având în vedere limitările actuale ale sistemelor informatice vamale de declarare, în practică pot exista situații în care taxa vamală de trei euro este achitată de mai multe ori pentru produse încadrate la aceeași subpoziţie tarifară. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când mărfuri cu origini diferite, dar având aceeași încadrare tarifară, sunt introduse în ţară printr-o declaraţie vamală de tip H1. În cazul utilizării declarațiilor cu sistem redus de date, de tip H7, vor fi situaţii în care taxa de trei euro se va achita o singură dată pentru mai multe mărfuri cu origini diferite, dar având aceeaşi subpoziţie tarifară”, se mai arată în document.

Din acest motiv, consultanții recomandă importatorilor și reprezentanților acestora să stabilească foarte atent categoria vamală în care încadrează fiecare produs și să aleagă tipul de declarație vamală potrivit. O clasificare greșită sau alegerea unei declarații nepotrivite poate duce la plata unor taxe mai mari decât ar fi necesar.