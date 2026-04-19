Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Capcana de la finalul comenzii: Temu adaugă o taxă de 25 de lei în momentul plății cu cardul, când cumpărătorii nu mai pot anula tranzacția

Temu a început să-și taxeze clienții cu o „taxă de manipulare” de 25 de lei, deși România a impus o astfel de taxă încă de la 1 ianuarie. Taxa este adăugată exact în momentul plății cu cardul, astfel încât românii care nu ar fi de acord cu acest tarif să nu mai poată face nimic.

Cărucior de cumpărături în care sunt două colete, pe un fundal galben pe care scrie Temu
Temu impune clienților o „taxă de manipulare”. Foto arhivă

„Taxa de manipulare” este de 25 de lei, exact cât a impus România taxa operațională pe coletele care vin în România din afara UE și poate fi văzută doar dacă clientul accesează bonul fiscal din aplicația Temu.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, deși această taxă este în vigoare în România încă de la 1 ianuarie, Temu nu a perceput-o clienților.

Detalii privind taxa de manipulare de 25 de lei pot fi accesate apăsând semnul în trebării alăturat acesteia.

La 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare Legea 239/2025 care impune taxe logistice de 25 lei/colet aplicabilă expedierilor cu valoare comercială sub 150 euro, provenite din afara Uniunii Europene. Măsura are un impact direct asupra companiilor de curierat și a furnizorilor de servicii poștale, care devin actori-cheie în colectarea și administrarea acestei taxe.

Ulterior, ordinul președintelui ANAF a reglementat în detaliu modalitatea de declarare a coletelor livrate. Așa cum arată legea, taxa vizează coletele livrate în România, cu loc de începere al livrării în afara UE, coletele aferente vânzărilor la distanță de bunuri importate din țări terțe și cele cu valoare declarată sub 150 euro, indiferent de locul punerii în liberă circulație în UE. Sunt excluse coletele care nu ajung la destinatarul final din România. În cazul retururilor efectuate de consumatori, taxa nu se rambursează.

Așadar, pentru fiecare colet care provine din afara UE și intră pe teritoriul României, cu valoarea declarată sub 150 de euro, se va aplica o taxă logistică de 25 de lei. Taxa se aplică bunurilor achiziționate electronic de către persoane fizice (B2C), indiferent de țara prin care intră în spațiul comunitar (se elimină, astfel, situația în care mărfurile să fi fost importate fără taxă prin alt stat membru, spre exemplu Bulgaria, iar apoi să fie transferate în România). Coletele care nu sunt livrate destinatarilor finali în România nu sunt supuse taxei.

Obligația de a plăti taxa logistică aparține furnizorului bunurilor, persoanei care expediază coletul sau entității care, printr-o platformă digitală, facilitează vânzarea la distanță a bunurilor.

