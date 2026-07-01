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Comenzile de pe Temu și Shein devin mai scumpe: Taxa de 3 euro pe produs a intrat în vigoare. Cât îi costă în plus pe români

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Comisia Europeană a anunțat astăzi eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din țări din afara Uniunii Europene, începând cu 1 iulie 2026. Măsura face parte dintr-o reformă vamală mai amplă și introduce o taxă fixă de 3 euro per articol pentru comerțul electronic transfrontalier.

Un cărucior de cumpărături plin cu colete lângă sigla Temu
Taxa de 3 euro pentru coletele mici din afara UE este suplimentară celei de 25 de lei din România

Taxa de 25 de lei aplicată în România nu a fost eliminată, iar noua taxă europeană se aplică suplimentar.

Eliminarea scutirii de taxe vamale sub 150 de euro

Până la această dată, bunurile comandate online din afara Uniunii Europene și cu valoare sub 150 de euro beneficiau de scutire de taxe vamale.

Începând cu 1 iulie 2026, această facilitate este eliminată. Toate coletele de comerț electronic expediate din țări terțe către consumatori din UE vor fi supuse unei taxe fixe de 3 euro pentru fiecare articol.

Măsura se aplică în contextul creșterii volumului de comerț electronic și al modificării structurii importurilor către Uniunea Europeană.

Taxa de 3 euro per articol

Noua taxă vamală de 3 euro este aplicată pe fiecare articol inclus în coletele provenite din afara Uniunii Europene, comandate prin platforme de comerț electronic.

Potrivit Comisiei Europene, taxele sunt colectate de autoritățile vamale de la platformele online sau de la operatorii implicați în vânzare și transport, nu direct de la consumatori la livrare.

Consumatorii finali nu vor achita taxe suplimentare la momentul livrării coletelor, potrivit reglementării.

Motivația măsurii și condițiile de piață

Comisia Europeană arată că actualul regim de scutire a fost conceput pentru un volum redus de achiziții online, într-o perioadă în care sistemele vamale nu erau digitalizate la nivelul actual.

În prezent, fluxul de colete cu valoare redusă a crescut semnificativ, ceea ce a determinat revizuirea regulilor.

Datele prezentate de Comisie arată că, în 2025, aproximativ 5,9 miliarde de articole cu valoare redusă au intrat în UE din țări terțe, fără taxe vamale. Zilnic, peste 16 milioane de colete sunt procesate la nivelul Uniunii.

Deși aceste produse reprezintă 97% din totalul articolelor importate, ele cumulează doar 2% din valoarea importurilor.

Siguranța produselor și controale mai stricte

Noua reglementare introduce și obligația declarării identificatorilor de produs (PID), pentru îmbunătățirea trasabilității și a controalelor vamale.

Aplicarea acestei măsuri va fi voluntară din 1 iulie 2026 și va deveni obligatorie din noiembrie 2026.

Comisia Europeană arată că o parte semnificativă a produselor cu valoare redusă provenite din afara UE nu respectă standardele europene de siguranță.

Măsură de tranziție până în 2028

Taxa fixă de 3 euro este o soluție temporară, valabilă până la implementarea noii platforme vamale a Uniunii Europene, programată pentru 2028.

După această dată, taxele vamale vor fi calculate în funcție de valoarea, originea și clasificarea tarifară a produselor, conform regimului standard al Uniunii Europene.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme vamale adoptat de Parlamentul European și statele membre în martie 2026. Reforma vizează reducerea practicilor de subevaluare a bunurilor, fragmentarea comenzilor și alte mecanisme folosite pentru evitarea taxelor vamale în comerțul electronic.

Cum se cumulează taxele în România

Pentru coletele livrate în România după 1 iulie 2026, taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală de 3 euro pot fi aplicate cumulativ, deoarece au natură juridică diferită, explică experţii în taxe şi comerţ internaţional ai EY România.

Capcana de la finalul comenzii: Temu adaugă o taxă de 25 de lei în momentul plății cu cardul, când cumpărătorii nu mai pot anula tranzacția

Potrivit acestora, în cazul coletelor mixte, taxa vamală europeană nu se aplică o singură dată la nivelul întregului pachet, ci separat pentru fiecare categorie de produs identificată în interiorul coletului. Cu alte cuvinte, autoritățile vamale nu se uită doar la „un colet”, ci la tipurile de bunuri din interior, încadrate în categorii tarifare diferite.

De exemplu, dacă un colet conține haine și accesorii, acestea pot fi clasificate în categorii distincte, iar pentru fiecare categorie se aplică taxa fixă de 3 euro. Astfel, un colet cu două tipuri diferite de produse va genera două taxe separate, iar unul cu trei tipuri de produse va genera trei taxe.

În schimb, taxa logistică de 25 de lei din România nu depinde de conținutul coletului, ci se aplică o singură dată pentru fiecare colet în parte, indiferent dacă acesta conține unul sau mai multe produse sau câte categorii tarifare sunt identificate.

Exemple de calcul pentru „Taxa Temu”

Colet simplu

Valoare: 40 euro

Taxă logistică: 25 lei

Taxă vamală: 3 euro

Cost suplimentar total: aproximativ 40–45 lei

Colet mixt cu două categorii

Exemplu: o bluză din mătase și două bluze din lână

Taxă vamală: 6 euro

Taxă logistică: 25 lei

Cost suplimentar total: aproximativ 55–60 lei

Colet cu trei categorii

Taxă vamală: 9 euro

Taxă logistică: 25 lei

Cost suplimentar total: aproximativ 70–75 lei

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