Primarul Caracalului, tatăl proprietarului stației GPL care a explodat la Crevedia, a demisionat la jumătatea mandatului

Primarul municipiului Caracal, Ion Marian Doldurea, a anunțat, duminică, 20 septembrie 2026, că demisionează din funcție. Edilul PSD precizează, într-un mesaj pe Facebook, că decizia sa are la bază motive medicale. În 2015, CNSAS a cerut în cazul său constatarea calității de colaborator al Securității.

Primarul Caracalului, Ion Doldurea, și-a anunțat demisia Foto: Arhiva/PSD Caracal

Anunțul privind demisia a fost postat de către primar duminică după-prânz, Ion Doldurea explicând că decizia sa are la bază recomandări medicale. Primarul face de asemenea în postare un scurt rezumat al realizărilor sale în funcția de edil și anunță că atribuțiile vor fi preluate de viceprimarul municipiului.

„Dragi Caracaleni,

Acum șapte ani am acceptat provocarea de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Caracal. Am intrat în administrația publică locală pentru că, aşa cum am spus-o încă de la început, CARACALUL ESTE UNIVERSUL MEU!

Este locul unde m-am născut, unde mi-am întemeiat familia, unde m-am întors după ce am absolvit facultatea, unde mi-am crescut copiii și unde cresc o parte din nepoții mei.

Transformările din orașul nostru, proiectele de peste 200 de milioane de euro cu fonduri europene şi naţionale pe care le-am obţinut din 2021 încoace, de când am preluat primul mandat de primar, sunt rezultatul efortului pe care l-am depus împreună cu echipa mea și cu sprijinul cetățenilor.

Opiniile, propunerile, ideile, uneori și soluțiile care au venit de la DUMNEAVOASTRĂ, prin dialog direct, prin scrisori, mesaje și uneori chiar critici, se regăsesc în toate aceste proiecte.

Vă mulțumesc pentru că ați avut încredere și ați venit spre mine, spre echipa mea, într-un dialog constructiv care se vede în procesul de modernizare al municipiului nostru”, scrie Doldurea pe contul său de Facebook.

Primarul își continuă mesajul menționând că în cei 7 ani s-a bucurat pentru fiecare încurajare, pentru fiecare critică, pentru fiecare întâlnire și că a creat o echipă puternică.

Ajunge în cele diin urmă și la motivul care a dus la decizia de renunțae la mandat.

„Astăzi este o zi în care iau una din cele mai dificile decizii din viața mea, cauzată de un eveniment nefericit.

Cu șase luni în urmă, deplasându-mă spre București, mașina în care mă aflam a fost lovită în spate de un tir. În urma acestui accident rutier am fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge ce s-a format în urma loviturii.

Deşi încă de la început recomandările medicilor au fost tranşante, în sensul evitării stresului și oboselii, am ales să încerc, cu toate riscurile medicale asociate, să continui implicarea mea în funcţia de primar. Din păcate toate aceste probleme medicale, care s-au manifestat în ultima perioadă, fac imposibilă implicarea mea la capacitate maximă în actul administrativ.

Ca urmare a ultimei evaluări medicale recente, recomandarea medicilor este categorică: fără stres, fără emoții, fără efort! Pentru toate aceste motive am decis să demisionez din funcția de primar al municipiului Caracal”, a scris primarul.

Atribuțiile de primar vor fi preluate de „un om în care eu am totală încredere, un colaborator alături de care am lucrat și pe care îl cunosc de foarte mulți ani: viceprimarul Laurenţiu Pătran”, a mai anunțat Doldurea, numindu-l pe viceprimarul Laurențiu Pătran.

Primarul mai menționează că va continua să-l sfătuiască pe viceprimarul căruia îi lasă atribuțiile și că legătura sa cu Caracalul „nu se încheie odată cu această funcție”. „Cei care mă cunosc știu că eu am sprijinit dintotdeauna oamenii, proiectele culturale și educaționale care vorbesc despre istoria noastră, despre frumusețea oamenilor și a locurilor romanațene.Am fost onorat să vă reprezint în calitatea mea de primar al municipiului şi voi continua să susțin și să promovez Caracalul până la sfârşitul vieţii mele!”, a mai scris Doldurea.

În proces cu CNSAS

Ion Marian Doldurea se află la al doilea mandat de primar al municipiului Caracal, câștigat din partea Partidului Social Democrat. În cursul anului trecut, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) l-a acționat în instanță, aflându-se în continuare pe rolul Curții de Apel București un proces pentru „constatarea calităţii de lucrător/colaborator al securităţii (OUG nr.24/2008)”, următorul termen de judecată fiind 2 noiembrie 2026.

Numele lui Doldurea a ajuns cunoscut în toată țara după tragedia de la Crevedia, petrecută în august 2023, în urma căreia au murit șase oameni și peste 50 au fost răniți, de asemenea fiind distruse opt case; firma care deținea stația de GPL îi aparținea lui Ionuț Doldurea, unul din cei doi fii ai primarului. Cele întâmplate atunci au pus sub semnul întrebării candidatura sa din 2024, pentru cel de-al doilea mandat, însă organizația Olt l-a susținut pe Ion Marian Doldurea fără rezerve.