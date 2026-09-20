 Primarul Caracalului, tatăl proprietarului stației GPL care a explodat la Crevedia, a demisionat la jumătatea mandatului | adevarul.ro
search
Duminică, 20 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Primarul Caracalului, tatăl proprietarului stației GPL care a explodat la Crevedia, a demisionat la jumătatea mandatului

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primarul municipiului Caracal, Ion Marian Doldurea, a anunțat, duminică, 20 septembrie 2026, că demisionează din funcție. Edilul PSD precizează, într-un mesaj pe Facebook, că decizia sa are la bază motive medicale. În 2015, CNSAS a cerut în cazul său constatarea calității de colaborator al Securității.

primar_varstnic_cu_esarfa_tricolora_foto_psd_caracal
Primarul Caracalului, Ion Doldurea, și-a anunțat demisia Foto: Arhiva/PSD Caracal

Anunțul privind demisia a fost postat de către primar duminică după-prânz, Ion Doldurea explicând că decizia sa are la bază recomandări medicale. Primarul face de asemenea în postare un scurt rezumat al realizărilor sale în funcția de edil și anunță că atribuțiile vor fi preluate de viceprimarul municipiului.  

Dragi Caracaleni,

Acum șapte ani am acceptat provocarea de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Caracal. Am intrat în administrația publică locală pentru că, aşa cum am spus-o încă de la început, CARACALUL ESTE UNIVERSUL MEU!

Este locul unde m-am născut, unde mi-am întemeiat familia, unde m-am întors după ce am absolvit facultatea, unde mi-am crescut copiii și unde cresc o parte din nepoții mei.

Transformările din orașul nostru, proiectele de peste 200 de milioane de euro cu fonduri europene şi naţionale pe care le-am obţinut din 2021 încoace, de când am preluat primul mandat de primar, sunt rezultatul efortului pe care l-am depus împreună cu echipa mea și cu sprijinul cetățenilor.

Opiniile, propunerile, ideile, uneori și soluțiile care au venit de la DUMNEAVOASTRĂ, prin dialog direct, prin scrisori, mesaje și uneori chiar critici, se regăsesc în toate aceste proiecte.

Vă mulțumesc pentru că ați avut încredere și ați venit spre mine, spre echipa mea, într-un dialog constructiv care se vede în procesul de modernizare al municipiului nostru”, scrie Doldurea pe contul său de Facebook.

Primarul își continuă mesajul menționând că în cei 7 ani s-a bucurat pentru fiecare încurajare, pentru fiecare critică, pentru fiecare întâlnire și că a creat o echipă puternică.

Ajunge în cele diin urmă și la motivul care a dus la decizia de renunțae la mandat.

Astăzi este o zi în care iau una din cele mai dificile decizii din viața mea, cauzată de un eveniment nefericit.

Cu șase luni în urmă, deplasându-mă spre București, mașina în care mă aflam a fost lovită în spate de un tir. În urma acestui accident rutier am fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge ce s-a format în urma loviturii.

Deşi încă de la început recomandările medicilor au fost tranşante, în sensul evitării stresului și oboselii, am ales să încerc, cu toate riscurile medicale asociate, să continui implicarea mea în funcţia de primar. Din păcate toate aceste probleme medicale, care s-au manifestat în ultima perioadă, fac imposibilă implicarea mea la capacitate maximă în actul administrativ.

Ca urmare a ultimei evaluări medicale recente, recomandarea medicilor este categorică: fără stres, fără emoții, fără efort! Pentru toate aceste motive am decis să demisionez din funcția de primar al municipiului Caracal”, a scris primarul. 

Atribuțiile de primar vor fi preluate de „un om în care eu am totală încredere, un colaborator alături de care am lucrat și pe care îl cunosc de foarte mulți ani: viceprimarul Laurenţiu Pătran”, a mai anunțat Doldurea, numindu-l pe viceprimarul Laurențiu Pătran.

Primarul mai menționează că va continua să-l sfătuiască pe viceprimarul căruia îi lasă atribuțiile și că legătura sa cu Caracalul „nu se încheie odată cu această funcție”.  „Cei care mă cunosc știu că eu am sprijinit dintotdeauna oamenii, proiectele culturale și educaționale care vorbesc despre istoria noastră, despre frumusețea oamenilor și a locurilor romanațene.Am fost onorat să vă reprezint în calitatea mea de primar al municipiului şi voi continua să susțin și să promovez Caracalul până la sfârşitul vieţii mele!”, a mai scris Doldurea.

În proces cu CNSAS

Ion Marian Doldurea se află la al doilea mandat de primar al municipiului Caracal, câștigat din partea Partidului Social Democrat. În cursul anului trecut, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) l-a acționat în instanță, aflându-se în continuare pe rolul Curții de Apel București un proces pentru „constatarea calităţii de lucrător/colaborator al securităţii (OUG nr.24/2008)”, următorul termen de judecată fiind 2 noiembrie 2026.

Numele lui Doldurea a ajuns cunoscut în toată țara după tragedia de la Crevedia, petrecută în august 2023, în urma căreia au murit șase oameni și peste 50 au fost răniți, de asemenea fiind distruse opt case; firma care deținea stația de GPL îi aparținea lui Ionuț Doldurea, unul din cei doi fii ai primarului. Cele întâmplate atunci au pus sub semnul întrebării candidatura sa din 2024, pentru cel de-al doilea mandat, însă organizația Olt l-a susținut pe Ion Marian Doldurea fără rezerve.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
digi24.ro
image
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
stirileprotv.ro
image
Merz luptă pentru funcția sa. Cancelarul Germaniei și-a anulat vizita în SUA și discursul la ONU pentru a gestiona tensiunile de la Berlin. Cum își petrece ziua alegerilor
gandul.ro
image
Rusia PLĂNUIEȘTE SĂ ATACE România în 2027! Amenințarea fără precedent!
mediafax.ro
image
„A apus sclavagismul, iar banii nu întotdeauna primează” – Marcel Pușcaș, editorial exploziv după umilirea FCSB la Craiova
fanatik.ro
image
Am intrat în „Palatul pe roți” al lui Nicolae Ceaușescu! Cum arată trenul prezidențial în care liderul comunist traversa țara
libertatea.ro
image
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
FOTO Surpriză: Tudor Chirilă
digisport.ro
image
Cele trei semne zodiacale care trăiesc cu un picior în trecut. Le este greu să lase amintirile în urmă
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
"Mama lui plângea şi-l striga". Copil de patru ani din Alba, căzut de la etajul 3 al blocului în care locuia
observatornews.ro
image
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
cancan.ro
image
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
newsweek.ro
image
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
prosport.ro
image
O nouă taxă pentru coletele de pe Temu și Shein. Ce vor plăti românii de la 1 noiembrie
playtech.ro
image
Meme Stoica, reacție dură după 5-0 cu Craiova: FCSB a fost „sub orice critică”, oltenii „foarte buni”
fanatik.ro
image
Poliția nu îți poate lua carnetul dacă nu dai prioritate unui pieton aflat pe trecere pe sensul opus de circulație. Legislația ciudată a României în comparație cu cea din Germania, Franța sau Italia
ziare.com
image
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
digisport.ro
image
Ce se afla în pereții unei locuințe din Rusia. Muncitorii au făcut o descoperire neașteptată în timpul renovărilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Exclusiv George Simion, aniversare de șapte stele „acasă” la Gruia Stoica | Foto și Video Paparazzi  
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău
click.ro
image
Oana Radu a dat jos 16 kilograme în doar 46 de zile! Cum a reușit artista să slăbească fără injecții sau pastile
click.ro
image
Cât apucă românii să se bucure, de fapt, de pensie. Cum stăm față de alte țări europene
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut”
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca