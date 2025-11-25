Ziua în care se deschide ultimul tronson al autostrăzii Buzău-Ploiești. Se va circula neîntrerupt de la Focșani la București

Asociația ”Pro Infrastructură” a anunțat faptul că lotul 3 Buzău-Ploiești din Autostrada A7 se va deschide pe 27 noiembrie.

Lotul 3 din Autostrada A7 Buzău-Ploiești va fi deschis joi, 27 noiembrie, anunță într-un mesaj publicat pe Facebook Asociația ”Pro-Infrastructură”, care menționează că firma care a obținut contractul și-a respectat promisiunea.

Practic, era ultimul tronson necesar pentru ca traficul să se desfășoare neîntrerupt de la București până la Focșani.

”Poimâine după-amiază se deschid cei 13,9 kilometri ai Autostrăzii A7 care ocolesc prin sud municipiul Buzău. Astfel, din București (Petricani) și până la nord de Focșani șoferii au la dispoziție aproape 192 de kilometri de autostradă continuă.

Adică, în sfârșit, doar o oră și jumătate din nordul Capitalei până dincolo de Focșani, cu viteză legală. Comod, predictibil și, cel mai important, în siguranță. Este efectul unirii cioturilor pe care ne chinuim să le facem de vreo 25 de ani.

Inaugurarea de la Buzău vine fix în termenul contractual, curat, fără extensii de timp și tertipuri tehnice ori birocratice. Felicitări turcilor de la Nurol și subcontractorilor acestora pentru încadrarea în obligațiile contractuale inițiale după ce, la primul lor proiect major din România, A3 Nușfalău-Suplacu, au avut o întârziere imputabilă de câteva luni.

Contractul a fost semnat cu Nurol în 22.11.2023 pe 1 miliard de lei fără TVA și prevede 20 de luni de execuție directă, fără perioadă de proiectare. Ordinul de începere a fost dat în 01.03.2024. Deci termenul contractual de finalizare inițial a fost respectat, noiembrie 2025”, se arată în postare.

În ce stadiu se află lotul Focșani - Bacău

Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul Autostrăzii Focșani – Bacău, lotul Focșani-Domnești Târg, a depășit 85%, iar constructorul român UMB Spedition este mobilizat în special la subtraversarea DN 2 din zona Garoafa și la podurile și viaductele de pe traseu.

”Înainte de Crăciun mai așteptăm aproximativ 49 km între Focșani și Adjud, tot pe A7, în scenariul realist-optimist”, mai scriu cei de la Asociația ”Pro Infrastructură”.