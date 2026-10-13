 Provocarea zilei pe „Adevărul”: integrama „Cu veselie” îți testează atenția și cultura generală. Poți completa toate definițiile? | adevarul.ro
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Provocarea zilei pe „Adevărul”: integrama „Cu veselie” îți testează atenția și cultura generală. Poți completa toate definițiile?

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„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație, potrivite atât pentru o pauză de la serviciu, cât și pentru momentele de relaxare.    

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Foto: Adevarul

Dacă îți plac jocurile de logică și provocările de vocabular, integrama zilei de marți,13 octombrie, de pe platforma „Adevărul” este o alegere perfectă pentru câteva minute de relaxare activă.

Tema de astăzi, intitulată „Cu veselie”, propune o combinație de definiții accesibile și termeni care pun la încercare atenția, memoria și cunoștințele de cultură generală.

Participanții vor întâlni indicii din domenii variate, de la expresii uzuale și cuvinte din limba română, până la referințe din geografie, istorie, literatură sau viața de zi cu zi. Printre definițiile care ies în evidență se numără „Divinități înaripate”, „Actor mut”, „Ziua trecută”, „Musafiri”, „Pază”, „Grăsime de oaie” sau „Condiment pentru o glumă bună”.

Integrama are un nivel de dificultate mediu și este potrivită atât pentru cei care rezolvă frecvent astfel de jocuri, cât și pentru cei care vor să își exerseze vocabularul și capacitatea de asociere a informațiilor.

Cât de repede reușești să completezi integrama „Cu veselie”? Intră pe platforma Jocuri Adevărul și încearcă să găsești toate răspunsurile fără ajutor.

Rubrica „Jocurile Adevărul” oferă zilnic integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.  

Jocurile de acest tip contribuie la menținerea agilității mentale, îmbunătățesc concentrarea și antrenează memoria pe termen lung. În plus, acestea reprezintă o modalitate plăcută de a petrece timpul liber, departe de agitația cotidiană.

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