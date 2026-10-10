 Provocarea zilei de sâmbătă pe „Adevărul”. Testează-ți mintea cu sudoku, integrame și provocări de logică | adevarul.ro
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Provocarea zilei de sâmbătă pe „Adevărul”. Testează-ți mintea cu sudoku, integrame și provocări de logică

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Cititorii „Adevărul” pot accesa online rubrica „Jocurile zilei”, cunoscută din ediția tipărită a publicației. Platforma este disponibilă pe telefon, tabletă și computer și oferă zilnic jocuri care testează atenția, memoria, cultura generală și spiritul de observație.

Cititorii „Adevărul” pot accesa online rubrica „Jocurile zilei”.
Cititorii „Adevărul” pot accesa online rubrica „Jocurile zilei”. Foto: captură ecran

Noua platformă le permite utilizatorilor să transforme pauzele de la serviciu sau momentele de relaxare de acasă în exerciții pentru minte. Jocurile pot fi accesate direct din browser, fără instalarea unei aplicații și fără costuri.

Printre provocările disponibile se numără jocurile sudoku, cu niveluri de dificultate ușor, mediu și dificil, integramele tematice, quiz-urile de cultură generală și rebusurile concepute pentru ediția online. Cititorii pot încerca și jocurile „Caută minele” sau rebus.

Integrama zilei, „Cântec”, are 79 de definiții

Pentru pasionații de jocuri de cuvinte, integrama zilei poartă titlul „Cântec” și cuprinde 79 de definiții.

Click AICI pentru a completa integrama de azi!

Grila îmbină definiții accesibile cu unele care necesită mai multă atenție, fiind o provocare atât pentru cei care abia descoperă integramele, cât și pentru jucătorii experimentați.

Platforma este optimizată pentru diferite tipuri de dispozitive, astfel încât utilizatorii să poată rezolva jocurile oriunde s-ar afla. În plus, progresul poate fi salvat, pentru ca aceștia să revină ulterior și să continue de unde au rămas.

Rubrica „Jocurile zilei” este disponibilă online și oferă cititorilor posibilitatea de a-și testa zilnic cunoștințele și atenția.

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