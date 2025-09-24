Studenții ies în stradă în București și alte cinci orașe mari. „Ne-am săturat să nu fim consultați (...) și să ne lovim de ignoranță și aroganță”

Studenții se pregătesc să iasă în stradă înainte de începerea noului an universitar, protestând împotriva măsurilor de austeritate asumate de guvern care îi vizează direct.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că studenții vor organiza proteste pe 29 septembrie, la începutul anului universitar. Manifestațiile sunt programate în București și alte cinci centre universitare majore: Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Suceava.

Calendarul protestelor

* București – ora 16:00, Piața Victoriei

* Timișoara – ora 14:00, Piața Victoriei

* Cluj-Napoca – 11:30–13:00, în fața Prefecturii

* Iași – ora 13:00, în fața Prefecturii

* Galați – ora 18:00, Piața Unirii

* Suceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității „Ștefan cel Mare”

ANOSR susține că măsurile adoptate prin Legea nr. 141/2025 și OUG nr. 156/2024 au un impact negativ asupra calității învățământului și limitează accesul la educație.

„Studenții din toată țara resimt efectele negative ale măsurilor de austeritate prevăzute prin Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024 care afectează calitatea învățământului din România și limitează accesul la educație al beneficiarilor direcți. Astfel, studenții din cele mai mari centre universitare din țară se alătură protestelor organizate de ANOSR în București și ies în stradă în 29.09.2025 pentru a-și arăta nemulțumirile față de un sistem de guvernare bazat pe ignoranță”, arată comunicatul ANOSR.

„Am subliniat în repetate rânduri faptul că tăierea facilităților de transport, urmată de tăierile din fondul de burse, au un impact economic infim, însă produc efecte negative din punct de vedere social care afectează, în special, studenții aflați în situații socio-economice vulnerabile. Aceste tăieri nu fac altceva decât să sporească și să încurajeze studenții care nu își permit să se întrețină la studii să abandoneze sistemul de învățământ superior, fenomen pe care România și-a asumat că îl va combate.

Nu ne vom opri din a ne spune public nemulțumirile și așteptăm toată comunitatea studențească să iasă cu noi în stradă în 29.09.2025 pentru a face același lucru. Ne-am săturat să nu fim consultați, să nu conteze ceea credem și spunem și să ne lovim de ignoranță și aroganță”, mai precizează ANOSR pe pagina sa de Facebook.

Întâlnirea cu ministrul Educației

Nemulțumirile studenților au fost accentuate după întâlnirea din 19 august, în cadrul Forumului Național al Organizațiilor Studențești, unde ministrul Educației, Daniel David, a discutat cu reprezentanții ANOSR şi le-a recomandat studenţilor să-şi ia un job.

Întrebat de un student ce ar trebui să facă după reducerea burselor și subvențiilor pentru transport, ministrul a răspuns: „În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport. Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”.

Mobilizare amplă la început de an universitar

Replica ministrului a fost interpretată de mulți studenți ca o lipsă de soluții reale. În acest context, protestele anunțate pentru 29 septembrie devin un semnal puternic al generației tinere, care își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care îi afectează direct pe ei, dar şi actul educaţional.