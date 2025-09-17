Bursele studenţeşti în anul universitar 2025-2026. Anunțul Ministerului Educației

Noul proiect de lege privind bursele studenţilor în anul universitar 2025-2026 aduce modificări importante, care vor afecta semnificativ accesul la acestea pentru anumite categorii de studenți.

Ministerul Educației a făcut publice noile propuneri privind cuantumul burselor pentru studenții din învățământul superior, valabile în anul universitar 2025-2026. Deși valorile burselor rămân neschimbate față de anul precedent, apar modificări importante în regulile de acordare, care vor afecta semnificativ accesul la sprijin financiar pentru anumite categorii de studenți.

Cu puţin înainte de începerea unui nou an universitar, Ministerul Educației a lansat spre consultare publică un proiect de hotărâre prin care se stabilește valorile burselor pentru anul universitar 2025-2026. Proiectul vizează exclusiv studenții înscriși la forma de învățământ cu frecvență, în programe finanțate de la bugetul de stat.

Potrivit documentului, bursa de doctorat destinată doctoranzilor înscriși la programele universitare de doctorat cu finanțare de la stat rămâne la nivelul din anul anterior, adică 3.700 de lei lunar, indiferent de anul de studiu.

Totodată, pentru studenții de la programele didactice de licență cu dublă specializare sau la masterat didactic, bursa de studiu propusă este de 2.165 lei, sumă ce corespunde salariului minim net pe economie și care va fi acordată doar celor care ocupă locuri finanțate de stat.

Bursa socială, destinată acoperirii costurilor minime pentru masă și cazare, va avea un cuantum minim de 925 de lei, aceeași valoare ca în anul universitar precedent.

În ciuda păstrării cuantumurilor, proiectul aduce schimbări semnificative în ceea ce privește eligibilitatea pentru burse. Astfel, studenții înmatriculați pe locurile cu taxă nu vor mai beneficia de burse din fonduri publice, nici măcar de cele sociale, indiferent de situația lor materială sau academică.

Mai mult, bursele pentru studenții de la buget nu vor mai fi acordate în perioada vacanțelor universitare, ci doar în timpul semestrelor active, adică pe durata desfășurării cursurilor și a sesiunilor de examene.