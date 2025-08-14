Analiză ANOSR: Peste 44.000 de studenți rămân fără burse. „Impactul asupra deficitului bugetar este de doar 0,2%”

Peste 44.000 de studenți din România își vor pierde bursele în urma măsurilor de austeritate adoptate de Guvern, potrivit unei analize realizate de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Documentul, intitulat „Bursele studenților – «povara» statului de 10 ani”, arată că reducerea fondului de burse va contribui „doar cu 0,2%” la diminuarea deficitului bugetar, în timp ce efectele asupra mediului universitar și asupra vieții studenților sunt semnificative.

Un deceniu de subfinanțare a burselor

Analiza „Bursele studenților – «povara» statului de 10 ani” arată că fondul alocat burselor a fost constant sub nivelul necesar acoperirii coșului minim de trai al unui student.

„sistemul de burse a fost constant subfinanțat prin raportare la coșul minim de trai al unui student, calculat fie de CNFIS, fie de ANOSR, fondul alocat în 2024 fiind cu aproape jumătate mai redus față de fondul necesar pentru a acorda același număr de burse în cuantumul minim de 1588 lei/lună (reprezentând estimările coșului minim al studentului pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de trai)”, se arată în document.

Tăieri masive și schimbări de calcul

Scăderea vine pe fondul modificării modului de calcul al fondului de burse: de la 10% din salariul minim brut la 10% din salariul minim net și al limitării acordării burselor doar pe durata desfășurării activităților didactice, nu pe tot anul.

Potrivit ANOSR, aceste schimbări determină o reducere de 52,12% față de valoarea care ar fi trebuit acordată dacă s-ar fi menținut formula anterioară.

Organizația mai precizează că diminuarea fondului de burse va însemna peste 44.000 de studenți mai puțini printre beneficiari, însă contribuția acestei tăieri la reducerea deficitului bugetar este nesemnificativă, de doar 0,2%.

Concluziile expuse în document:

fondul de burse va scădea cu 52,12% față de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe o perioadă de 12 luni, date fiind scăderea valorii costului standard la 10% din salariul minim net, precum și a perioadei de acordare;

numărul de studenți beneficiari de burse va scădea, ca urmare a diminuării fondului de burse, cu peste 44.000;

fondul de burse s-a menținut la același procent din bugetul general consolidat și din valoarea PIB în ultimii 3 ani;

scăderea fondului de burse provocată de modificarea modului de calcul prin raportarea la salariul minim net, dar și prin acordarea subvenției per student bugetat doar pe perioada desfășurării activităților didactice are un impact bugetar redus prin raportare la valoarea deficitului bugetar, contribuind doar cu 0,2%;

Patru scenarii pentru viitorul burselor

Analiza include date din perioada 2015–2024 privind evoluția fondului de burse, raportarea acestuia la situația economică a țării, fluctuațiile în funcție de numărul de studenți bugetați și cuantumul minim al bursei sociale, precum și patru scenarii de evoluție pentru următorii ani.

Aceste scenarii iau în calcul modul în care pot fi ajustate fondurile în funcție de modificările legislative și de contextul economic.

Bursele pentru studenții de la taxă: un drept legal, ignorat

ANOSR respinge ideea că studenții de la taxă nu ar trebui să primească burse, amintind că, niciodată nu a existat cadrul legal care să împiedice acest lucru. Legislația în vigoare înainte de Legea învățământului superior nr. 199/2023 permitea explicit acest drept.

„Niciodată nu a existat cadrul legal care să împiedice studenții de pe locurile cu taxă să beneficieze de burse – înainte de adoptarea Legii învățământului superior nr. 199/2023, era în vigoare OUG nr. 133/2000 care prevedea explicit posibilitatea studenților de la taxă de a beneficia de burse de la bugetul de stat, iar ulterior s-a inclus în prevederile OME nr. 6463/2023”, arată ANOSR.

Solicitările ANOSR către Guvern și Parlament

În baza concluziilor, Alianța formulează mai multe solicitări adresate Guvernului și Parlamentului:

revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

revenirea la acordarea burselor către studenți pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

creșterea procentului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;

reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;

diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale;

creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale”, mai este redat în document.

Invitație la dezbatere

ANOSR a transmis prin comunicarea publică, invitații la dezbatere către Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi Prim-ministrul României, solicitând un dialog bazat pe date și analize obiective.

Analiza face parte din campania EDU•CUT, menită să atragă atenția asupra efectelor măsurilor de austeritate în sistemul educațional și să propună soluții pentru sustenabilitatea sistemului de burse.