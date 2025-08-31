Care sunt cele mai bune țări din Europa pentru studenții care doresc să lucreze în timpul facultății. Reguli de muncă și salarii

România se află la jumătatea clasamentului european în preferințele studenților internaționali, dar rămâne o destinație atractive pentru cei care vin aici la studii, datorită accesibilității de pe piața muncii. Salariile din România sunt, însă, mici în comparație cu alte state.

Anual peste 1,7 milioane de studenți internaționali se înscriu la universitățile din Europa. Nu doar educația, dar și oportunitățile de muncă îi atrag pe străini.

România primește peste 36.000 de studenți străini

Peste 36.000 de studenți străini au optat în 2023 pentru universitățile din România, arată statisticile Eurostat (instituție a Comisiei Europene), prezentate de Euronews Business, într-o analiză privind regulile legate de permisele de muncă și salariile medii pentru studenții internaționali din Europa. România este astfel la mijlocul clasamentului țărilor din Europa preferate de studenții străini.

Marea Britanie, unde în 2023 au venit la studii peste 720.000 de străini, conduce în acest clasament, urmată de Germania, Turcia, Franța și Italia, iar în urma României se află state ca Suedia, Irlanda, Danemarca, Grecia și Norvegia.

Cei aproximativ 1,76 milioane de studenți internaționali care vin în Uniunea Europeană pentru studii superioare reprezintă 8,4 la sută din totalul studenților din statele UE.

Potrivit Euronews Business, studenții internaționali pot lucra în 30 de țări europene, inclusiv state membre UE, Marea Britanie, Norvegia și Islanda, atâta timp cât sunt înscriși la o instituție de învățământ superior. În unele țări nu este nevoie de permis de muncă. În altele, permisul este necesar doar pentru studenții din afara UE/SEE.

România, printre țările deschise studenților care vor să muncească

Platforma online dedicată studenților internaționali, StudiesIn, a analizat 30 de destinații europene de studiu și oportunitățile de muncă part-time, inclusiv condițiile de lucru, salariile orare medii și câștigurile lunare.

Potrivit analizei, citată de Euronews Business, în 14 din cele 30 de țări, printre care și România, studenții internaționali nu au nevoie de permis de muncă, lucru care le face mai atractive pentru tinerii care vor să înceapă lucrul în scurt timp de la mutare, fără a întâmpina probleme birocratice.

Acestea sunt Marea Britanie, Franța, Irlanda, Suedia, Finlanda, Portugalia, Bulgaria, România, Ungaria, Polonia, Slovacia, Estonia, Letonia și Lituania.

În Austria, Belgia, Danemarca, Grecia și Italia, doar studenții din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European (UE/SEE) sunt obligați să obțină un permis de muncă în timpul studiilor. În Cehia și Croația, studenții non-UE pot avea nevoie de permis, în funcție de situația individuală.

Analiza concluzionează că în aproape jumătate din Europa, studenții internaționali nu au nevoie de permis de muncă. Pentru studenții din țările UE, procentul este și mai mare – aproximativ 75 la sută.

În opt țări studenții internaționali trebuie să obțină un permis de muncă înainte de a lucra: Spania, Țările de Jos, Slovenia, Norvegia, Malta, Luxemburg, Islanda și Cipru, ultimele patru cu o populație însumată de circa trei milioane de locuitori.

România, printre cele mai mici salarii pentru studenții străini

Potrivit analizei publicate de Euronews Business, în majoritatea țărilor europene, studenții internaționali la universități pot lucra până la 20 de ore pe săptămână.

Unele au un prag mai mic, precum Luxemburg (15 ore) și Țările de Jos (16 ore), însă în alte state, studenții au voie să lucreze mai multe ore, chiar full time (program normal), în timpul vacanțelor de vară sau al pauzelor academice.

Salariile orare estimate variază de la 3,32 euro în Bulgaria până la 18 euro în Luxemburg și 17–19 euro în Islanda. În România, studenții străini care muncesc part-time (circa 20 de ore pe săptămână) sunt plătiți cu minimum 4,83 euro pe oră, iar câștigul lunar aproximativ este de 400 de euro, unul dintre cele mai mici din Europa.

Salarii mai mici decât în România sunt oferite în Ungaria (4,19 euro pe oră), Estonia (4,30 euro pe oră), Letonia (4,47 euro pe oră), Slovacia (4,69 euro pe oră). La polul opus, după Luxemburg și Islanda, în clasamentul veniturilor obținute de studenții străini sunt Norvegia, Danemarca, Țările de Jos și Marea Britanie, toate cu salarii de peste 14 euro pe oră, arată analiza StudiesIn.com.

În Islanda, Danemarca, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Germania și Spania, studenții care se angajează pot câștiga cel puțin 1.100 de euro lunar, cele mai mari venituri fiind obținute în Norvegia (aproximativ 1.600 de euro lunar).

Studenții aleg țări „prietenoase” și accesibile

Alegerea universităților de către studenții străini este influențată adesea de costul vieții și de taxele de școlarizare, iar țările cu universități foarte bine cotate, ca Marea Britanie, Germania și Țările de Jos, atrag studenți interesați de excelență academică și recunoaștere internațională.

„Totuși, aspectele practice precum accesul la locuri de muncă și politicile favorabile de imigrare după absolvire sunt la fel de importante, pentru că studenții își doresc o tranziție cât mai lină de la educație la carieră”, a explicat Tom Miessen, CEO la StudiesIn, citat de Euronews Business.

Potrivit acestuia, compatibilitatea culturală și accesibilitatea limbii influențează alegerile studenților, fiind preferate țările cu programe în engleză și medii incluzive. Proximitatea geografică poate conta pentru studenții din regiuni apropiate, iar factori precum siguranța, calitatea vieții și facilitățile sociale cresc atractivitatea generală.

„Studenții cântăresc acești factori în funcție de capacitatea financiară, aspirațiile de carieră și preferințele personale, rezultând un proces de decizie foarte nuanțat în întreaga Europă”, a concluzionat Tom Miessen.