Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Cât sunt dispuși să plătească studenții pe chirii. 76% sunt subvenționați de părinți

Publicat:

Chiriile medii au crescut în marile centre universitare, iar cererea este așteptată să explodeze pe măsură ce se apropie începutul anului universitar, pe 1 octombrie.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Mai mult de jumătate dintre respondenții unui sondaj au declarat că bugetul lor pentru chirie depășește pragul de 400 de euro, iar în rândul studenților aproape jumătate (48%) se află în aceeași categorie, majoritatea fiind sprijiniți financiar de părinți (76%). Tendințele reies din cel mai recent sondaj anual realizat de Storia în rândul celor aflați în căutarea unei locuințe de închiriat în perioada august - octombrie 2025.

În doar un an, ponderea studenților dispuși să plătească peste 400 de euro pentru chirie a crescut de la 34% în 2024 la 48% în 2025, ceea ce înseamnă un avans de 14 puncte procentuale. Această evoluție arată că nivelul tot mai ridicat al chiriilor a început să fie acceptat chiar și de tinerii aflați la început de drum, care aleg independența chiar și cu un cost mai mare. Pentru studenți, sprijinul financiar din partea părinților rămâne esențial, însă ponderea celor care beneficiază de acest sprijin a scăzut ușor: 76% în 2025 față de 81% în 2024, semn că o parte mai mare dintre tineri încep să își asume singuri aceste cheltuieli.

În același timp, datele arată o schimbare clară de prag bugetar: dacă în 2024 cele mai multe bugete se situau între 201–300 de euro (44%) și 301–400 de euro (43%), în 2025 aproape jumătate (48%) dintre respondenți declară bugete de peste 400 de euro.

Rezultatele sondajului din acest an confirmă câteva schimbări ale comportamentului chiriașilor. Observăm că tot mai mulți studenți preferă să locuiască singuri, chiar și în condițiile unor costuri mai ridicate. Totodată, se conturează și o creștere a încrederii în profesioniști: dacă în 2024 doar 26% dintre studenți declarau că ar apela la un agent imobiliar pentru a găsi o locuință de închiriat, în 2025 procentul a urcat cu 8 puncte procentuale, la aproape 34%. Acest lucru confirmă profesionalizarea pieței și orientarea către servicii specializate, care aduc mai multă transparență și siguranță în procesul de închiriere”, a declarat Monica Dudău, reprezentant Storia și OLX Imobiliare.

Aproape două treimi dintre respondenți (66%), atât studenți, cât și alte persoane aflate în căutarea unei locuințe de închiriat, menționează apartamentele cu două camere ca variantă ideală. Garsonierele sunt preferate de 37% dintre respondenți, iar apartamentele cu trei camere de 23%. Structura preferințelor se menține aproape similară cu cea de anul trecut. Singura diferență mai vizibilă comparativ cu anul 2024 este creșterea interesului pentru locuințele cu trei camere (de la 20% în 2024 la 23% în 2025).

Analizând modul în care chiriașii aleg să locuiască, 34% dintre respondenții sondajului declară că vor locui singuri. Tendința este mai vizibilă în rândul studenților, unde 41% aleg această variantă, în creștere față de 39% în 2024. În cazul celorlalți respondenți, procentul rămâne constant, de aproape 30%.

Ce își doresc chiriașii de la proprietari și de la locuințele închiriate

În relația cu proprietarii, topul așteptărilor tuturor respondenților rămâne aproape neschimbat față de anul trecut. Prețul corect continuă să fie cea mai importantă cerință, menționată ca prioritate principală de 57% dintre chiriași, față de 60% în 2024. Urmează dorința ca proprietarii să nu fie intruzivi, indicată de 27% dintre respondenți în 2025 (versus 26% anul trecut), iar pe locul al treilea apare nevoia unui contract de închiriere clar, menționată de 12% anul acesta (comparativ cu 11% în 2024). Practic, criteriile de transparență și corectitudine se mențin esențiale în definirea unei relații sănătoase chiriaș-proprietar.

Pentru studenți, locuința ideală este înainte de toate una complet mobilată, criteriu aflat detașat pe primul loc în topul așteptărilor. Pe următoarele poziții se regăsesc, în ordinea importanței, mobilarea modernă și costurile reduse de întreținere, care devin tot mai relevante pentru chiriași. Curățenia și funcționalitatea spațiului completează clasamentul, în timp ce preferința pentru locuințe nemobilate sau dotarea cu electrocasnice și existența unor vecini rezonabili rămân mai degrabă criterii secundare. În ansamblu, studenții caută soluții practice, gata de folosit, dar și eficiente din perspectiva costurilor.

Bugetul rămâne principalul filtru atunci când românii aleg o locuință, însă prioritățile diferă între categorii și, pe alocuri, față de anul trecut. În 2024, studenții puneau accent pe încadrarea în buget (68%) și pe apropierea de universitate (12%). În 2025, tendința se păstrează: studenții sunt atenți în primul rând la încadrarea în buget (70%), urmată de proximitatea față de universitate (11%).

Educație

loading Se încarcă comentariile...
