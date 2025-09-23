search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Studenții pregătesc un nou protest față de măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan: „Ne-am săturat să nu fim consultați”

0
0
Publicat:

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere întregii comunități de studenți să protesteze lunea viitoare, în Capitală, în semn de nemulțumire față de „atitudinea ignorantă a decidenților”, acuzând un „atac direct al Guvernului asupra nevoilor de bază pe care studenții le au pentru continuarea parcursului educațional”.

Unul dintre protestele anterioare ale studenților. FOTO Inquam Photos/Octav Ganea
Unul dintre protestele anterioare ale studenților. FOTO Inquam Photos/Octav Ganea

„ANOSR face apel la întreaga comunitate de studenți să iasă în stradă, în București, pe data de 29.09.2025, și să își exprime nemulțumirile, începând cu ora 16:00, în Piața Victoriei, ca reacție la atitudinea ignorantă a decidenților față de toate acțiunile prin care studenții au încercat să transmită guvernanților că prevederile Legii nr. 141/2025 și O.U.G 156/2024 afectează negativ calitatea actului educațional și restrâng accesul beneficiarilor direcți la educație”, se arată pe pagina de Facebook a ANOSR.

„Un atac direct al Guvernului asupra nevoilor de bază pe care studenții le au” 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din Români amintește că a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanților de a adopta măsurile de austeritate „fără consultarea actorilor interesați precum studenții, cadrele didactice și elevii, dar și ignoranța arătată față de toate acțiunile prin care studenții au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar și al fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar”.

Acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenții le au pentru continuarea parcursului educațional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învățătură este un drept garantat de Constituția României. Am subliniat în repetate rânduri faptul că tăierea facilităților de transport, urmată de tăierile din fondul de burse, au un impact economic infim, însă produc efecte negative din punct de vedere social care afectează, în special, studenții aflați în situații socio-economice vulnerabile”, arată ANOSR.

„Ne-am săturat să nu conteze ceea credem”

Organizația spune că aceste tăieri nu fac altceva decât să sporească și să încurajeze studenții care nu își permit să se întrețină la studii să abandoneze sistemul de învățământ superior, fenomen pe care România și-a asumat că îl va combate.

„Nu ne vom opri din a ne spune public nemulțumirile și așteptăm toată comunitatea studențească să iasă cu noi în stradă în 29.09.2025 pentru a face același lucru. Ne-am săturat să nu fim consultați, să nu conteze ceea credem și spunem și să ne lovim de ignoranță și aroganță”, a transmis Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.


Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacientă spune că s-a internat pentru lifting mamar și s-a ales cu altă operație
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia
mediafax.ro
image
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
A urcat pe scenă și a făcut liniște în sală, la gala Balonului de Aur
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Fondatorul Patagonia a trăit cu 1 $ pe zi și mâncare de pisici până să devină miliardar. Apoi s-a supărat și și-a donat compania
antena3.ro
image
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
playtech.ro
image
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
News alert! Articolul 4 NATO a fost activat! Consiliul se reunește azi la ora 11:00
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Detalii oficiale privind reintroducerea armatei obligatorii și a stagiului militar voluntar!
mediaflux.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Medicamentul folosit la scară largă și în România despre care Donald Trump acuză că provoacă autismul la copii: „Nu-l luați”
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras