 Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog | adevarul.ro
search
Marți, 27 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Angajatorii spun că nu găsesc personal, în timp ce numeroși tineri români se plâng că trimit CV-uri fără să primească răspuns. În acest context, recrutarea muncitorilor din Asia provoacă discuții tot mai aprinse despre salarii, condiții de muncă și concurența pentru locurile de muncă. Alex Dincovici, lector asociat la SNSPA și Universitatea din București, explică pentru „Adevărul” ce probleme riscă să apară dacă România nu se pregătește pentru schimbările demografice.

Curier cu bicicletă și rucsac de livrări, fotografiat pe o stradă din București
ecrutarea muncitorilor străini provoacă dezbateri despre salarii și condiții de muncă Foto: Pixabay

O discuție de pe Reddit, intitulată „Ce poate face un român nerasist, nesuveranist, dacă își dorește mai puțini necalificați nevorbitori de română?”, a adunat opinii contradictorii despre recrutarea lucrătorilor de peste hotare.

Autorul postării susține că România aduce muncitori din afara Uniunii Europene, deși există persoane vulnerabile și tineri care nu reușesc să se angajeze. El contestă explicația potrivit căreia românii nu mai vor să muncească și consideră că politicile de recrutare ar trebui discutate separat de atitudinea față de lucrătorii străini.

De ce sunt aduși muncitori străini dacă există români fără locuri de muncă

Alex Dincovici, lector asociat la SNSPA și Universitatea din București, consideră că există atât un deficit real de personal în anumite industrii, cât și o nepotrivire între condițiile oferite de angajatori și așteptările celor care caută de lucru.

„Există anumite tipuri de munci pe care unii oameni poate nu mai sunt dispuși să le facă în condițiile actuale, pe piață”, explică acesta.

Situația nu este specifică României. Și alte state europene au apelat la lucrători din străinătate pentru a acoperi necesarul de personal, inclusiv în sectoarele în care au lucrat, de-a lungul timpului, românii plecați peste hotare, după cum spune el.

Specialistul atrage atenția și asupra schimbărilor demografice. În transporturi, de exemplu, deficitul de șoferi profesioniști este o problemă întâlnită în numeroase țări, inclusiv din cauza numărului insuficient de tineri care intră în această profesie.

În privința tinerilor români care nu lucrează și nu urmează o formă de educație sau formare, Alex Dincovici avertizează că indicatorii statistici trebuie interpretați cu atenție. Existența economiei informale și a unor activități care nu sunt surprinse corespunzător în statistici complică evaluarea situației.

Salariile mici, motiv de dispută între români

În comentariile de pe Reddit, un utilizator care susține că a participat la numeroase interviuri de angajare afirmă că unii tineri refuză salariile de început. „Nu vor să înceapă cu salarii de 3.000 de lei. Punct”, scrie acesta, adăugând că nu îi consideră leneși sau mai puțin inteligenți.

Un alt utilizator îl contrazice: „Poate nu e vorba că nu vor, ci că efectiv nu le ajung acei bani ca să trăiască independent de părinți... deoarece încearcă să se desprindă de ei.”

Discuția continuă cu exemple din HoReCa, construcții și livrări, unde participanții invocă atât costurile suportate de angajatori, cât și dificultatea de a găsi persoane dispuse să accepte anumite condiții de muncă.

Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”

Un comentator atrage atenția că trebuie analizate inclusiv localizarea posturilor și perspectivele profesionale: „Trebuie să iei în calcul unde sunt joburile și unde sunt tineri care caută, «calitatea» joburilor oferite și salariile oferite.”

De ce apar reacții ostile față de muncitorii asiatici

Alex Dincovici observă că nemulțumirile economice se pot transforma în ostilitate față de lucrătorii percepuți ca fiind foarte diferiți cultural. El face o distincție între minoritățile cu care românii conviețuiesc de multă vreme și muncitorii veniți din regiuni cu care populația locală a avut mai puține contacte directe.

În opinia sa, reacțiile discriminatorii nu îi afectează în mod egal pe toți străinii, iar sentimentul de nedreptate economică poate contribui la amplificarea tensiunilor.

Specialistul consideră că România riscă să repete dificultățile întâlnite de alte țări europene dacă autoritățile nu pregătesc instituțiile pentru schimbările demografice și pentru conviețuirea pe termen lung.

Ce se întâmplă dacă muncitorii străini rămân în România

Problemele nu se limitează la învățarea limbii române. Iar Alex Dincovici atrage atenția asupra condițiilor de locuire, a accesului la servicii și a riscului de formare a unor comunități izolate.

El amintește experiența cercetării de teren în agricultura din Spania, unde diferențele de statut și accesul inegal la locuințe au contribuit la separarea unor comunități de lucrători.

În acest context, sociologul consideră că responsabilitatea nu poate fi atribuită exclusiv persoanelor care sosesc în România. Adaptarea presupune eforturi de ambele părți, dar și politici publice care să răspundă noilor realități.

Pe Reddit, discuția a ajuns și la vulnerabilitatea lucrătorilor străini. Un utilizator a atras atenția asupra situației celor a căror cazare depinde de angajator: „Dacă, uite cazarea e legată de locul de muncă, atunci nu există, realist vorbind, niciun risc ca angajatul să plece, pentru că asta ar însemna să rămână în stradă într-o țară străină unde nu cunoaște limba.”

Muncitorii străini, indispensabili sau o amenințare?

Dezbaterea publică tinde să împartă lucrătorii străini în două categorii opuse: fie sunt considerați indispensabili economiei, fie sunt prezentați ca o amenințare pentru angajații români.

Alex Dincovici respinge această împărțire și atrage atenția că discursurile simplificatoare, uneori discriminatorii sau rasiste, contribuie la polarizare: „Adevărul e că, dacă nu era nevoie de acești oameni, nu ar fi fost aici. Dacă nu existau niște mecanisme prin care să ajungă, nu ar fi ajuns aici. Dar nu-s amenințare pentru locurile de muncă ale românilor.”

În opinia sa, prezența lucrătorilor străini reprezintă mai degrabă o provocare pentru economia și societatea românească, una care necesită răspunsuri instituționale, nu doar dispute despre cine ar trebui să ocupe locurile de muncă disponibile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
digi24.ro
image
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
stirileprotv.ro
image
Noi imagini de la demolarea controlată a blocului care a explodat în Rahova. Ce s-a întâmplat în această dimineață
gandul.ro
image
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
mediafax.ro
image
„Opriți clovnul!”. Daniel Șendre dă de pământ cu Ionuț Chirilă: „Când antrenorul lui CS Dinamo contestă identitatea lui Dinamo”
fanatik.ro
image
Drumul nou din Munții Trascău, deschis circulației: îți lasă senzația că te prăbușești în gol. „Nu mi-aș fi închipuit că e atât de frumos”
libertatea.ro
image
Ce majorări de pensii și taxe sunt posibile în 2027. Scenariile prezentate de consultantul fiscal Adrian Negrescu
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
digisport.ro
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
click.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii
observatornews.ro
image
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
cancan.ro
image
Lovitură dură pentru pensionarii cu grupe de muncă. Perioadele suplimentare NU sunt contributive la pensie
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Bula AI a explodat deja în cea de-a doua economie din lume. Pierderi uriașe de 480 de miliarde de dolari. Urmează SUA?
ziare.com
image
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți spun!"
digisport.ro
image
Cum faci o plăcintă cu brânză de vaci și gutui aromate
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini din casa Ancăi Țurcașiu și a lui Călin Șerban. Și-au cumpărat o vilă lângă București: Are 10 ani și renovăm tot ce a fost în ea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD. Harta județelor în care se vor face comasări
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse
actualitate.net
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
click.ro
image
Ilona Brezoianu, mărturisiri sincere despre viața de mamă: „Nu e totul roz”. Decizie neașteptată pentru fiul ei
click.ro
image
Biografia lui Kim Kardashian, după cinci ani de documentare: de ce Kanye West lipsește din carte
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Anne de Cleves soția lui Henric profimedia 0416507033 jpg
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb
okmagazine.ro
Moartea reginei Elisabeta I a Angliei. Pictură de Paul Delaroche, din 1828
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Donald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum

OK! Magazine

image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb