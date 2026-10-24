 Licoarea pustnicului, preparată din plante de părintele Dimitrie, ajută digestia și nu numai | adevarul.ro
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Licoarea pustnicului, preparată din plante de părintele Dimitrie, ajută digestia și nu numai

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O rețetă tradițională, transmisă de un călugăr care trăia retras în pustie, a fost prezentată de părintele Dimitrie într-un videoclip publicat pe YouTube de Trinitas TV. Preparatul, denumit „Licoarea pustnicului”, conține numeroase plante medicinale, cărora părintele le atribuie beneficii pentru digestie, relaxare și sănătatea organismului.

un preot în fața unor boluri cu ingrediente
Părintele Dimitrie prezintă ingredientele folosite la prepararea „Licorii pustnicului” Foto: Captură de ecran Youtube

Părintele Dimitrie a povestit că a descoperit rețeta de la un călugăr bătrân, care obișnuia să culeagă plante din păduri și poieni și să le folosească pentru diferite probleme de sănătate.

„Eu i-am pus numele Licoarea pustnicului, pentru că o știu de la el și mi-a spus că el toată viața s-a păstrat sănătos folosind această licoare”, explică părintele la Trinitas.

Ce plante conține Licoarea pustnicului

Preparatul reunește cuișoare, rădăcină de obligeană, frunze de mesteacăn, tei, busuioc, angelică, armurariu, păducel, turiță mare, flori de salcâm, urzică, sunătoare, roiniță, mentă și soc. Părintele menționează și florile de podbal, care se adaugă opțional.

Potrivit părintelui Dimitrie, fiecare ingredient are un rol specific. Cuișoarele sunt apreciate pentru proprietățile antimicrobiene, în timp ce obligeana este prezentată ca un remediu tradițional pentru problemele gastrice.

„Obligeana este un pansament gastric”, afirmă părintele, care o recomandă inclusiv în cazul infecției cu Helicobacter pylori. Totuși, eficiența acesteia împotriva infecției nu este demonstrată clinic, iar planta nu poate înlocui tratamentul prescris de medic. În plus, obligeana poate conține beta-asaronă, o substanță asociată cu riscuri toxicologice, motiv pentru care utilizarea sa necesită precauție.

Armurariul este inclus pentru susținerea funcției hepatice, iar menta pentru ameliorarea balonării și a disconfortului digestiv. Teiul, roinița și sunătoarea sunt asociate cu efecte calmante, în timp ce păducelul este cunoscut pentru acțiunea sa asupra sistemului cardiovascular.

Părintele a adăugat și spirulină, ingredient care nu făcea parte din rețeta originală și despre care spune că este bogat în aminoacizi, antioxidanți, vitamine și minerale.

Cum se prepară Licoarea pustnicului

Plantele sunt introduse într-un recipient cu alcool, țuică sau pălincă, având o concentrație cuprinsă între 35 și 60 de grade. Amestecul se lasă la macerat între două săptămâni și o lună, apoi se strecoară.

Potrivit părintelui Dimitrie, o lingură din preparat se diluează într-un pahar cu apă, iar amestecul se consumă o dată sau de cel mult două ori pe zi, pe stomacul gol, înainte de masă. Aceste indicații provin din rețeta tradițională prezentată de părinte și nu reprezintă recomandări medicale validate științific.

El atrage atenția că plantele medicinale pot avea și efecte adverse. De exemplu, păducelul poate influența tensiunea arterială, iar sunătoarea interacționează cu numeroase medicamente, inclusiv antidepresivele.

Deși părintele menționează și administrarea unei cantități mai mici copiilor, preparatul conține alcool și nu trebuie administrat minorilor pe baza acestei rețete. În plus, siguranța unui amestec cu atât de multe ingrediente nu a fost stabilită prin studii clinice.

„Trebuie să vă consultați cu fitoterapeutul dumneavoastră (...) sau să căutați un sfat al medicului sau al specialistului”, subliniază părintele Dimitrie.

Licoarea pustnicului rămâne astfel o rețetă din tradiția populară, ale cărei ingrediente pot avea proprietăți individuale utile, fără ca efectele terapeutice ale amestecului să fie demonstrate.

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