George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), este invitat marți, 17 noiembrie, de la ora 12.00, la Interviurile „Adevărul”, unde va comenta, printre altele, rezultatele celui mai recent sondaj de opinie și protestul din Parcul Izvor. Președintele AUR va vorbi și despre poziționarea formațiunii în actualul context politic, dar și despre strategia partidului pentru perioada următoare.

George Simion, liderul AUR Foto: Profimedia

Dialogul are loc într-un moment marcat disputele privind reformele economice și administrative, dar și de mobilizarea susținătorilor fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, aflat în centrul unor dosare care au dominat agenda publică în ultimele luni.

De asemenea, George Simion va comenta relația cu actuala putere, recentele afirmații ale președintelui Nicușor Dan, care a explicat de ce nu a vrut AUR la guvernare, dar și perspectivele opoziției într-un peisaj politic aflat în continuă reașezare.

Nu vor lipsi nici temele economice și sociale care preocupă electoratul, de la inflație și nivelul de trai până la relația României cu instituțiile europene și marile dosare de politică externă.

Interviul va putea fi urmărit în direct pe platformele adevarul.ro, pe pagina de Facebook a publicației și pe canalul de YouTube al „Adevărul”.

Amintim că George Simion a participat la protestul de sâmbătă din Parcul Izvor, unde a susținut un discurs în fața manifestanților, însă nu a fost prezent și la manifestația organizată ulterior în fața Arestului Central. Mai târziu, liderul AUR a fost fotografiat la meciul de fotbal dintre România și Polonia, disputat pe Arena Națională.

Absența sa a stârnit reacții critice pe rețelele sociale, unde mai mulți simpatizanți ai lui Georgescu i-au reproșat că nu a continuat manifestația alături de cei care s-au deplasat la arest.