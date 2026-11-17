Diferențele de preț dintre stațiile de carburanți rămân importante pentru șoferii care vor să economisească la fiecare alimentare. Datele centralizate marți, 17 noiembrie, de platforma Peco Online arată unde pot fi găsite astăzi cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină sunt la o stație din Eforie Nord Foto: Shutterstock

Cea mai ieftină benzină standard din România se vinde cu 9,28 lei/litru la o stație VhExtraOil din localitatea Eforie Nord, județul Constanța. În aceeași stație poate fi găsită și cea mai ieftină motorină standard din țară, la prețul de 10,59 lei/litru.

Cât costă carburanții în marile orașe

Potrivit datelor Peco Online disponibile pentru principalele centre urbane din România, cele mai mici prețuri afișate marți sunt:

București: benzină 9,33 lei/litru, motorină 10,67 lei/litru, GPL 4,74 lei/litru.

Cluj-Napoca: benzină 9,33 lei/litru, motorină 10,67 lei/litru, GPL 4,76 lei/litru.

Timișoara: benzină 9,31 lei/litru, motorină 10,64 lei/litru, GPL 4,78 lei/litru.

Iași: benzină 9,33 lei/litru, motorină 10,67 lei/litru, GPL 4,78 lei/litru.

Constanța: benzină 9,33 lei/litru, motorină 10,67 lei/litru, GPL 4,76 lei/litru.

Foto: Peco Online

Dintre marile orașe, Timișoara afișează în prezent cele mai mici prețuri atât la benzină, cât și la motorină.

Diferențe de câțiva bani pe litru, economii de zeci de lei la un plin

Chiar dacă diferențele dintre stații par reduse, acestea se pot transforma în economii importante pentru șoferi. De exemplu, la un rezervor de 50 de litri, o diferență de 10 bani pe litru înseamnă o economie de aproximativ 5 lei la fiecare alimentare.

În prezent, diferența dintre cea mai ieftină benzină din România și prețurile minime afișate în marile orașe este de aproximativ 5 bani pe litru, în timp ce la motorină ecartul este de 8 bani pe litru.

Prețurile la pompă pot varia de la o stație la alta și se modifică în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, a cursului valutar și a politicilor comerciale aplicate de companiile petroliere.