O lege, o hotărâre de Guvern și un ordin de ministru pot conține reguli care ne influențează viața de zi cu zi. Dar nu au aceeași putere juridică. Pentru a înțelege ce ni se aplică, nu este suficient să citim denumirea documentului: contează cine l-a emis, în baza cărei competențe și în ce raport se află cu celelalte reglementări, se arată într-o analiză publicată de Matei Danil pe JURIDICE.ro.

Sala Muntenia Foto: Inquam Photos, Octav Ganea

Regulile de aplicare nu pot contrazice legea

Într-o prezentare simplificată, Constituția reprezintă reperul superior al ordinii juridice interne. Legile și ordonanțele formează legislația primară, iar hotărârile Guvernului și alte acte normative ale administrației intervin pentru aplicarea acesteia, în limitele competențelor autorităților emitente.

Distincția are consecințe practice: un act adoptat pentru executarea unei legi nu poate să o contrazică sau să îi schimbe sensul. Faptul că o cerință apare într-un ordin ori într-un regulament nu înlătură necesitatea verificării temeiului său legal.

Regula specială poate schimba răspunsul

Nu toate diferențele dintre reglementări țin însă de ierarhie. Uneori, o regulă este generală, iar alta privește o categorie precisă de situații.

De exemplu, pentru o problemă de muncă nu este suficientă consultarea regulilor generale din Codul civil: trebuie verificate și dispozițiile specifice raporturilor de muncă. Regula specială poate deroga de la cea generală, dar numai în domeniul și în condițiile în care este aplicabilă.

Aceeași denumire, efecte diferite

Nici toate actele numite „hotărâri” nu au aceeași natură. Unele stabilesc reguli generale, în timp ce altele rezolvă o situație concretă. Denumirea documentului nu oferă, singură, răspunsul.

La fel de importantă este diferența dintre regulile care stabilesc drepturi și obligații și cele care arată cum se desfășoară un proces. Sunt funcții juridice diferite, chiar dacă dispozițiile pot apărea în același act.

Concluzia pentru cititor este simplă: atunci când o regulă îi afectează drepturile sau îi impune o obligație, merită să verifice nu doar ce spune, ci și cine a adoptat-o, cui i se aplică și dacă respectă actele cu forță juridică superioară.