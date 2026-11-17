Pacienții români nu vor mai fi nevoiți să transporte între cabinete și spitale bilete de trimitere, scrisori medicale sau alte documente necesare pentru consultații și investigații. Începând cu 1 ianuarie 2027, aceste documente vor fi gestionate electronic prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate.

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Digitalizarea va include o gamă largă de documente folosite în sistemul medical a explicat șefa președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, la Medika Tv.

„Au fost implementate, de asemenea, toate tipizatele acestea: scrisoare medicală, bilet de trimitere în ambulatoriu, în paraclinic, concediu medical, decizii medicale pentru dispozitive medicale și așa mai departe. Toate acestea sunt acum structurate electronic și de la 1 ianuarie 2027 le vom utiliza în această platformă”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan.

Una dintre cele mai importante schimbări îi vizează pe pacienții care au nevoie de consultații de specialitate sau de investigații medicale. În locul documentelor tipărite, medicii vor putea identifica și accesa direct documentele din sistem folosind CNP-ul pacientului.

„Ele vor circula în mediul electroni, se vor regăsi în această platformă, iar orice medic, în baza CNP-ului pacientului, le poate identifica, le poate extrage”, a explicat președintele interimar al CNAS.

Noul sistem va include și concediile medicale, precum și documentele necesare pentru obținerea dispozitivelor medicale, toate urmând să fie gestionate digital.

O singură programare pentru fiecare bilet de trimitere

CNAS anunță și o schimbare importantă în modul de utilizare a biletelor de trimitere. Odată folosit pentru o programare, documentul electronic va fi blocat automat în sistem și nu va mai putea fi utilizat la mai mulți furnizori.

„În momentul în care te-ai programat, biletul este deja în starea de ocupat astfel încât nu-l mai poți folosi la programări multiple”, a explicat Larisa Mezinu-Bălan.

Potrivit oficialului, măsura are scopul de a elimina situațiile în care același bilet de trimitere este utilizat pentru mai multe programări simultane.

Perioadă de tranziție de șase luni

Documentele tipărite nu vor dispărea imediat. CNAS va menține, în paralel, sistemul clasic și cel electronic în primele șase luni ale anului 2027, pentru a permite adaptarea pacienților și a furnizorilor de servicii medicale.

Digitalizarea documentelor face parte din proiectul de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Amintim că Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat vineri, 13 noiembrie, lansarea în transparență decizională a Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate 2027-2031, document care stabilește direcțiile de modernizare a sistemului sanitar în următorii cinci ani. Potrivit ministrului, obiectivul principal este simplificarea accesului la informațiile medicale și reducerea birocrației pentru pacienți și cadrele medicale.

„Un pacient care ajunge de la un spital la altul ar trebui să poată beneficia de continuitatea îngrijirii, fără să fie nevoit să transporte un dosar cu documente medicale. Un medic ar trebui să aibă acces rapid și sigur la informațiile de care are nevoie pentru a lua o decizie și să petreacă mai mult timp cu pacienții, nu completând aceleași raportări. Acestea sunt schimbările pe care vreau să le susținem prin digitalizarea sistemului de sănătate. Publicăm în transparență decizională Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027-2031, un document care stabilește obiective concrete, responsabilități, termene și indicatori prin care vom putea evalua rezultatele”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Implementarea strategiei va fi realizată etapizat în perioada 2027-2031, începând cu organizarea mecanismelor de coordonare și continuând cu dezvoltarea, extinderea și consolidarea serviciilor digitale din sistemul sanitar.