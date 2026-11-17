Un accident rutier în care au fost implicate un autotren și un autocar cu 44 de persoane s-a produs marți dimineață, 17 noiembrie, pe DN 56A, între localitățile Hinova și Șimian, în județul Mehedinți. În urma impactului, două persoane au fost transportate la spital, iar conducătorul autotrenului a fugit de la locul accidentului.

Foto: Facebook/Actual Mehedinți

În autocar se aflau 44 de persoane, toate conștiente și cooperante. Acestea au fost evaluate medical la fața locului de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit ISU Mehedinți.

„În urma evaluării medicale, două persoane au fost transportate la spital, una prezentând un atac de panică, iar cealaltă un traumatism ocular”, au transmis reprezentanții ISU Mehedinți.

1/2 Foto: Facebook/Actual Mehedinți

Autocarul transporta angajați ai unei firme de cabluri din Drobeta-Turnu Severin.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, autotrenul a acroșat autocarul, după care șoferul camionului a plecat de la locul accidentului.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru identificarea conducătorului autotrenului și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs coliziunea. Traficul rutier în zonă a fost afectat, circulația fiind restricționată temporar.