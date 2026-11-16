Data de 17 noiembrie este marcată de evenimente care au schimbat cursul istoriei, de la inaugurarea Canalului Suez, în 1869, până la începutul Revoluției de Catifea, în 1989. Tot pe 17 noiembrie s-au născut regizorul american Martin Scorsese și a murit scriitoarea Elena Ghica, cunoscută sub pseudonimul Dora d’Istria.

Noua rută (Canalul Suez) a permis navelor să ajungă din Europa în Asia fără să mai ocolească Africa. Foto: EPA-EFE

1869: Este inaugurat Canalul Suez, după zece ani de lucrări

Canalul Suez, una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii, a fost inaugurat oficial la 17 noiembrie 1869, după un deceniu de lucrări. Proiectul a fost inițiat de Ferdinand de Lesseps, care în 1858 a fondat Compania Canalului Suez, cu scopul de a realiza o legătură navigabilă între Marea Mediterană și Marea Roșie.

Canalul Suez a fost inaugurat oficial pe 17 noiembrie 1869. Foto: Facebook

Canalul a fost inaugurat oficial pe 17 noiembrie 1869. FOTO: Facebook

Lucrările au început în 1859, iar inaugurarea canalului a reprezentat un moment de referință pentru transportul maritim internațional. Noua rută a permis navelor să ajungă din Europa în Asia fără să mai ocolească Africa pe la Capul Bunei Speranțe. Astfel, distanța maritimă dintre Marea Arabiei și Londra s-a redus cu aproximativ 8.900 de kilometri.

Canalul are o lungime de aproximativ 193 de kilometri și leagă Port Said, din nord, de orașul Suez, din sud. Traseul său traversează mai multe lacuri naturale, printre care Lacul Manzala, Lacul Timsah și cele două lacuri cunoscute sub numele de Marele și Micul Lac Amar.

Construcția a presupus un efort uman considerabil, iar 120.000 de muncitori și-au pierdut viața în timpul lucrărilor.

1888: Moare Elena Ghica, scriitoarea română cunoscută ca Dora d’Istria

Elena Ghica, cunoscută în lumea literară sub pseudonimul Dora d’Istria, a fost una dintre cele mai remarcabile personalități feminine ale secolului al XIX-lea.

Scriitoare, eseistă și susținătoare a drepturilor femeilor, aceasta s-a remarcat prin erudiția sa și prin activitatea intelectuală desfășurată în mai multe țări europene.

Născută la București, la 3 februarie 1828, într-o familie de nobili, Elena Ghica era nepoata domnitorului Grigore al IV-lea Ghica. A fost considerată un copil-minune, iar educația sa i-a permis să publice în șase limbi: franceză, italiană, greacă, rusă, germană și engleză.

Elena Ghica. Foto: arhivă

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale, „Despre femei de o femeie”, publicată în 1869, aborda statutul social și material al femeilor și susținea egalitatea de drepturi între femei și bărbați.

Elena Ghica a rămas cunoscută și pentru pasiunea sa pentru alpinism. A escaladat vârful Mönch din Alpii Elvețieni, unde a arborat tricolorul românesc, fiind considerată una dintre primele femei care au realizat o asemenea ascensiune.

1942: Se naște Martin Scorsese, unul dintre cei mai apreciați regizori din istoria cinematografiei

Regizorul american Martin Scorsese s-a născut la 17 noiembrie 1942, în Queens, New York. Considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai tuturor timpurilor, acesta s-a remarcat printr-un stil cinematografic intens și prin explorarea unor teme precum violența, moralitatea, religia și conflictele interioare.

De-a lungul carierei, Scorsese a regizat filme devenite repere ale cinematografiei mondiale, printre care „Taxi Driver”, „Goodfellas”, „Casino”, „The Departed” și „The Irishman”. Pelicula „The Departed” i-a adus primul premiu Oscar pentru regie, în 2007.

Martin Scorsese. Foto: captură video

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Regizorul a avut colaborări memorabile cu actori precum Robert De Niro și Leonardo DiCaprio, contribuind la realizarea unor producții apreciate atât de public, cât și de critici.

Pe lângă filmele de ficțiune, Scorsese a realizat și documentare dedicate muzicii și istoriei cinematografiei, printre care „No Direction Home”, despre Bob Dylan, și „The Last Waltz”.

1989: Începe Revoluția de Catifea, care a dus la căderea regimului comunist din Cehoslovacia

La 17 noiembrie 1989 a început Revoluția de Catifea, mișcarea populară care a dus la înlăturarea regimului comunist din Cehoslovacia și la instaurarea democrației.

Cehoslovacia a trecut pașnic de la dictatură la un regim democratic. Foto: arhivă

Evenimentele au pornit la Praga, unde o manifestație studențească pașnică, organizată pentru comemorarea Zilei Internaționale a Studenților, a fost reprimată violent de forțele de ordine. Intervenția autorităților a provocat indignare în rândul populației și a declanșat proteste de amploare.

În zilele următoare, sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere libertate și schimbare politică. La 27 noiembrie, o grevă generală a demonstrat amploarea sprijinului popular pentru înlăturarea regimului comunist, iar conducerea Partidului Comunist a fost nevoită să cedeze.

Tranziția către democrație s-a desfășurat fără vărsare de sânge, iar la finalul lunii decembrie 1989, Václav Havel a fost ales președinte al Cehoslovaciei.

Pentru cehi și slovaci, data de 17 noiembrie a rămas un simbol al luptei pentru libertate și democrație.

2019: Este identificat retrospectiv primul caz cunoscut de COVID-19

La 17 noiembrie 2019 a fost înregistrat primul caz cunoscut de infectare cu coronavirus, potrivit unei investigații publicate ulterior de South China Morning Post. Persoana identificată era un bărbat de 55 de ani din provincia Hubei, China, care ar fi fost infectat în apropierea orașului Wuhan.

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Prima persoană infectată ar fi fost un bărbat de 55 de ani din Wuhan. Foto: arhivă

În săptămânile următoare, numărul infectărilor a crescut rapid. La 31 decembrie 2019, autoritățile chineze au informat Organizația Mondială a Sănătății despre apariția mai multor cazuri de pneumonie de cauză necunoscută în Wuhan.

La 11 ianuarie 2020, autoritățile chineze au anunțat primul deces cunoscut provocat de noul coronavirus: un bărbat de 61 de ani care frecventa piața de fructe de mare din Wuhan.

Virusul avea să declanșeze una dintre cele mai grave crize sanitare din istoria recentă, cu efecte majore asupra sănătății publice, economiei și vieții sociale la nivel mondial.