Papa Leon al XIV-lea a fost lovit aproape de ochi cu un obiect aruncat de un credincios din mulțime, în timp ce se deplasa cu papamobilul către o slujbă de rămas-bun, organizată luni, la o bază aeriană din Lima, Peru. Incidentul a avut loc în ultima zi a turneului său de 12 zile în America de Sud.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum obiectul - un rozariu, scrie New York Post - l-a lovit pe Suveranul Pontif în zona ochiului. La scurt timp, Papa a fost văzut ducând mâna la față, însă și-a continuat deplasarea și nu au existat indicii că ar fi suferit vreo rană.

În vârstă de 71 de ani, Papa Leon al XIV-lea și-a câștigat notorietatea în timpul aparițiilor publice prin îndemânarea cu care prinde obiectele aruncate de credincioși. De-a lungul turneelor sale, a reușit să prindă jucării de pluș și steaguri și chiar s-a oprit pentru a lua o pizza oferită de un grup de americani din Chicago, în timpul unei audiențe din Piața Sfântul Petru, la Roma.

Nu este însă prima dată când un astfel de incident se întâmplă. La un eveniment anterior din Roma, Papa a lovit accidental un cameraman al Vaticanului, aflat în spatele papamobilului, în timp ce încerca să prindă un obiect aruncat din mulțime, scrie New York Post.

În predica susținută luni, Leon al XIV-lea le-a mulțumit peruanilor pentru primirea călduroasă din timpul vizitei de șase zile în țară, pe care a numit-o patria sa. Suveranul Pontif și-a încheiat astfel turneul sud-american, urmând să revină la Roma.

Turneu istoric al Papei Leon în America de Sud după operația de cancer

Ajuns pe 7 noiembrie în Uruguay, primul stat inclus în itinerariul său regional, Suveranul Pontif a declarat că se simte „destul de bine”, la trei săptămâni după operația de cancer suferită la plămâni, potrivit AFP.

În primul său mesaj public din timpul vizitei, liderul Bisericii Catolice a subliniat că „asigurarea accesului tuturor la asistență medicală, indiferent de posibilitățile financiare, este o responsabilitate care privește fiecare societate”.

Vizita este considerată unul dintre cele mai intense turnee externe ale pontificatului și are loc într-un moment în care Biserica Catolică încearcă să își consolideze prezența într-o regiune aflată în plină transformare socială și politică.