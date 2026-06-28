Sondaj CURS: 73% din bucureșteni cred că România merge într-o direcție greșită. PNL, PSD și AUR, la distanță de un procent

73% din bucureșteni consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% apreciază că direcția este una bună, potrivit unui sondaj CURS realizat în Capitală și citat de Agerpres.

Autorii cercetării spun că rezultatele confirmă existența unui nivel ridicat de nemulțumire față de evoluția generală a țării și reflectă un climat de neîncredere alimentat de contextul politic și economic din ultimele luni.

Percepția asupra Capitalei este ușor mai favorabilă decât cea privind situația României, însă majoritatea respondenților rămân critici. Astfel, 62% dintre bucureșteni consideră că Bucureștiul merge într-o direcție greșită, iar 28% spun că direcția este una bună.

Traficul, principala problemă a Capitalei

Potrivit sondajului, traficul și aglomerația reprezintă principala problemă pe care bucureștenii consideră că Primăria Capitalei ar trebui să o rezolve cu prioritate. Aceasta este indicată de 35% dintre respondenți.

Urmează starea străzilor și a drumurilor, menționată de 18% dintre participanții la sondaj, și lipsa locurilor de parcare, indicată de 11%.

CURS apreciază că rezultatele arată că mobilitatea urbană reprezintă principala preocupare a bucureștenilor, în condițiile în care derularea simultană a mai multor lucrări de infrastructură pare să fi accentuat nemulțumirea legată de trafic și timpul petrecut în deplasare.

Competiție strânsă între PNL, PSD și AUR

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PNL și PSD ar obține fiecare câte 22% din voturi, fiind urmate îndeaproape de AUR, cu 21%.

USR este creditat cu 16%, în timp ce SENS și PNRR-Piedone ar obține câte 5%. S.O.S. România este cotată cu 4%, iar ACT, formațiunea lansată de Claudiu Târziu, și POT ar obține câte 2%.

Potrivit CURS, competiția dintre principalele partide rămâne foarte echilibrată, fără desprinderea unui favorit clar, în ciuda crizei politice prelungite de la nivel național.

Opinii împărțite în cazul lui Ciprian Ciucu

Sondajul arată că 46% dintre respondenți consideră că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar trebui să demisioneze în contextul anchetei penale care îl vizează, în timp ce 43% cred că acesta ar trebui să își continue mandatul.

Potrivit realizatorilor cercetării, rezultatele indică un electorat aproape egal împărțit între cele două opțiuni, fără conturarea unei majorități clare.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 16-26 iunie, pe un eșantion de 1.069 de persoane adulte din București. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.