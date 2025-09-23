Primăria Capitalei vrea să reducă aglomerația extremă. Accesul mașinilor de marfă și de gunoi ar putea fi restricționat

Primăria Generală pregătește un proiect prin care își propune să reducă aglomerația extremă din Capitală, în special în orele de vârf. Una dintre propuneri este ca mașinile de marfă și de salubritate să circule doar în anumite intervale orare, potrivit Digi24.

Potrivit primarului interimar al Capitalei, aproximativ 300.000 de mașini de marfă circulă zilnic pe străzi, dar acestea nu ar trebui să fie prezente în perioadele de trafic intens. Soluția propusă presupune interzicerea accesului acestora între orele 7:00-9:00 și 16:00-19:00, urmând modelul altor municipii europene. De asemenea, primarul dorește ca magazinele să fie aprovizionate preponderent pe timp de noapte, pentru a nu bloca benzile pe timpul zilei.

„Această măsură nu va elibera complet traficul, dar este un pas important. În paralel, vrem să încurajăm cetățenii să folosească transportul public și să lase mașina acasă”, a declarat edilul.

În prezent, Capitala are 50 km de benzi dedicate transportului public, iar alte 12 km sunt în lucru. În plus, 250 de intersecții sunt deja conectate la semaforizare inteligentă, urmând ca până în 2026 să fie extins la 500.

Proiectul urmărește astfel să fluidizeze traficul, să reducă timpii de deplasare și să transforme transportul public într-o alternativă mai atractivă pentru bucureșteni.