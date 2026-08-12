 La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” | adevarul.ro
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La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos”

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Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată și din România, însă numai parțial. Eclipsa va avea loc chiar înainte de apus și va oferi una dintre cele mai spectaculoase imagini astronomice ale verii.

Mulți români așteaptă fenomenul astronomic. Foto: Magnific.com
Eclipsa de soare va avea loc chiar la apus. Foto: Magnific.com

Eclipsele de Soare au fascinat oamenii din cele mai vechi timpuri. Cu mult înainte ca astronomii să poată calcula cu precizie producerea lor, mișcările Soarelui, Lunii și stelelor erau urmărite pentru măsurarea timpului, stabilirea calendarelor și organizarea muncilor agricole. Fenomenele cerești neobișnuite erau înconjurate și de teamă, fiind asociate adesea cu zeitățile, destinul conducătorilor, războaiele sau alte evenimente considerate decisive.

De-a lungul timpului, observațiile astronomice au devenit tot mai precise, iar eclipsele au putut fi anticipate tot mai exact, iar oamenii s-au putut pregăti pentru spectacolul ceresc, care durează câteva minute. În timpul eclipselor solare, Luna ajunge între Pământ și Soare și acoperă parțial sau total discul solar.

Eclipsa din 12 august 2026 va avea o particularitate aparte pentru românii care o vor putea observa: fenomenul se produce chiar înainte de apus.

Eclipsa de Soare începe în Europa în după-amiaza zilei de 12 august

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va fi totală de-a lungul unei fâșii care va traversa estul Groenlandei, vestul Islandei, nordul Spaniei și nord-estul Portugaliei. În România, fenomenul va putea fi observat doar parțial. Aici, eclipsa va începe în extremitatea vestică în jurul orei 20:20 și se va desfășura foarte aproape de apus. Apropierea de orizont va da fenomenului un aspect neobișnuit.

„Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos. Nu este un spectacol ca la un concert, cu flăcări și artificii. Este ceva liniștitor, la care te uiți frumos. Dar un apus de Soare «mâncat» puțin de Lună este o imagine pe care nu o vezi în fiecare zi, nici măcar în fiecare an și poate nici măcar o dată în viață”, explica astronomul Adrian Șonka pentru „Adevărul”.

Românii vor putea vedea eclipsa parțială de la ora 20:20

Momentul exact al începerii eclipsei diferă cu câteva minute de la un oraș la altul, iar cele mai bune condiții vor fi în vestul și nord-vestul țării. Eclipsa va putea fi observată de pe aproximativ 70% din teritoriul României, însă gradul de acoperire a Soarelui va fi mult mai mare în vest și nord-vest.

„La Oradea, acoperirea va fi de aproximativ 33%, la Satu Mare de 32%, iar la Arad de 31%. În centrul țării va fi de 10-15%. La Brașov, de exemplu, acoperirea va fi de aproximativ 3%, iar la Pitești de circa 2%. Practic, în vestul țării se vede mai bine decât în centru sau în est”, informa Adrian Șonka.

La Satu Mare, eclipsa va începe în jurul orei 20:20, iar la Oradea în jurul orei 20:22. La Arad și Timișoara, fenomenul va debuta câteva minute mai târziu.

Spre centrul țării, eclipsa va fi mai puțin evidentă. În Cluj-Napoca și Sibiu, Luna va acoperi o porțiune mai mică din discul solar, iar spre sud-est și est fenomenul va fi tot mai greu sau imposibil de observat înainte de apus, astfel că pentru locuitorii din București, Constanța sau Iași, spectacolul astronomic va rămâne invizibil.

De ce este aparte eclipsa de Soare din 12 august

Pentru România, particularitatea fenomenului este faptul că Luna va acoperi parțial Soarele chiar înainte ca acesta să coboare sub linia orizontului. Observatorii din vestul și nord-vestul țării vor vedea astfel un apus neobișnuit, cu o parte din discul solar acoperită de Lună. Pentru a urmări fenomenul, locul ales este important. 

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„Din locul în care mergi să vezi eclipsa trebuie să poți vedea cum apune Soarele. Așa cum la mare vezi Soarele răsărind din mare, tot așa trebuie să poți vedea apusul până la orizont din locul în care te afli”, a recomandat Adrian Șonka.

Dealurile, clădirile, pădurile sau munții aflați spre vest pot ascunde Soarele exact în minutele în care eclipsa devine mai spectaculoasă.

Fotograful Claudiu Nelega, pasionat de astrofotografie, a explicat pentru „Adevărul” că planificarea este esențială și pentru cei care vor să surprindă fenomenul în imagini.

„Totul este să știi unde să privești. Aplicațiile te ajută, dar trebuie să înveți să citești datele: latitudinea, longitudinea, azimutul, înălțimea și gradele la care se află obiectul pe cer”, a relatat Claudiu Nelega.

Zonele montane pot oferi perspective mai bune

Pentru observarea și fotografierea fenomenelor cerești, zonele montane pot oferi condiții mai bune decât orașele, câmpiile sau depresiunile, mai ales datorită atmosferei mai curate și lipsei surselor puternice de lumină artificială. Claudiu Nelega arăta că locul ales poate influența decisiv claritatea imaginilor.

„Este bine să mergi în afara orașelor, într-o zonă înconjurată de pădure și fără surse de lumină artificială. Și lumina naturală a Lunii trebuie luată în calcul. Contează și relieful. În general, la munte aerul este mai curat. Praful și poluarea din zonele de deal, de câmpie sau din depresiuni pot afecta vizibilitatea și nu mai obții o fotografie clară. La munte bate mai des vântul și curăță atmosfera”, explica fotograful.

Și zonele de câmpie sau de deal pot oferi condiții bune după ploi ori în zilele cu vânt, când atmosfera este curățată de praf și fum, adăuga acesta. Pentru eclipsa din 12 august, însă, altitudinea nu este suficientă: locul trebuie să ofere și un orizont cât mai liber spre vest, deoarece fenomenul se va produce foarte aproape de apus.

Cum să observi eclipsa în siguranță

Privirea directă spre Soare în timpul unei eclipse parțiale trebuie făcută numai cu protecție adecvată. Sunt recomandați ochelari speciali pentru eclipse sau vizori solari certificați pentru observarea Soarelui. Ochelarii de soare obișnuiți, indiferent cât de închiși sunt, nu oferă protecția necesară.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026, spectacol rar la apus. Adrian Șonka: „O imagine pe care poate nu o vezi niciodată în viață”

„Nu vă uitați la Soare fără ochelari de eclipsă sau fără filtre de sudură foarte, foarte dense. Mai bine nu vezi eclipsa decât să îți afectezi vederea”, a avertizat astronomul Adrian Șonka.

În cazul aparatelor foto, binoclurilor sau telescoapelor, filtrele solare trebuie montate în fața obiectivului. Privirea printr-un instrument optic fără filtru adecvat este cu atât mai periculoasă, deoarece lumina Soarelui este concentrată.

Cum poți vedea eclipsa dacă nu ai ochelari speciali

Cei care nu au ochelari speciali pot urmări eclipsa indirect, fără să privească Soarele. Una dintre cele mai simple metode este proiecția printr-un orificiu mic, după principiul camerei obscure.

O gaură făcută într-o bucată de carton poate proiecta imaginea Soarelui pe o suprafață albă. În timpul eclipsei, pe suprafața de proiecție va putea fi observată forma Soarelui acoperit treptat de Lună.

Nu trebuie folosite drept filtre improvizate ochelari obișnuiți de soare, CD-uri, sticlă afumată sau alte materiale care nu sunt concepute pentru observarea Soarelui. Pentru cei care vor să fotografieze fenomenul, alegerea unui loc cu orizont liber spre vest va fi la fel de importantă ca echipamentul.

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