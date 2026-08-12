 „Să lovești arcașul, nu doar săgeata": Financial Times recomandă Ucrainei un nou răspuns la atacurile rusești cu rachete | adevarul.ro
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„Să lovești arcașul, nu doar săgeata": Financial Times recomandă Ucrainei un nou răspuns la atacurile rusești cu rachete

Război în Ucraina
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Ucraina ar trebui nu doar să doboare rachetele balistice ruse, ci să distrugă producția acestora, argumentează publicația britanică.

Rachete Iskander Rusești/FOTO:EPA?EFE
Rachete Iskander Rusești/FOTO:EPA?EFE

După patru ani și jumătate de război la scară largă, confruntarea dintre Rusia și Ucraina se mută tot mai mult în spațiul aerian. Omniprezeța dronelor și a senzorilor de-a lungul liniei frontului a făcut ca manevrele terestre să devină aproape imposibile. Războiul de la sol rămâne teribil și sângeros, dar în mare măsură static, scrie Financial Times.

Forțele ucrainene și cele ruse își intensifică atacurile cu rachete și drone, într-o încercare de a se epuiza reciproc. Așa cum a declarat luna trecută președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat FT, tocmai bătălia din aer va decide rezultatul războiului. Partenerii Ucrainei trebuie să facă urgent mai mult pentru a o proteja împotriva celei mai mari amenințări cu care se confruntă: rachetele balistice.

Loviturile ucrainene de la distanță, cel mai notabil succes al anului

Cel mai remarcabil element al acestui an a fost eficiența loviturilor ucrainene la distanță medie și mare. Forțele de apărare ale Ucrainei lovesc puternic obiective militare rusești din Crimeea, precum și rutele logistice care leagă peninsula de teritoriul Rusiei. Acest lucru face ca apărarea și aprovizionarea acestui teritoriu să devină tot mai dificile pentru Moscova. Totodată, Kievul folosește drone cu rază lungă de acțiune, tot mai precise, și unele rachete pentru a lovi întreprinderi ale complexului militaro-industrial rus, rafinării de petrol și depozite, subminând astfel efortul de război al Rusiei și făcându-i pe rușii de rând să resimtă costul războiului de agresiune purtat de Vladimir Putin.

Tocmai acum ar fi momentul ca Ucraina, cu sprijinul partenerilor occidentali, să își valorifice acest avantaj și să îl determine pe Putin să se așeze la masa negocierilor.

Vulnerabilitatea Ucrainei în fața atacurilor balistice

Cu toate acestea, ultimele săptămâni au scos la iveală vulnerabilitatea Ucrainei însăși în fața atacurilor balistice rusești - în parte pentru că partenerii occidentali nu au făcut suficient pentru a-i consolida apărarea antiaeriană.

În 2024 și 2025, Rusia și-a extins producția de rachete balistice, exploatând lacune din sancțiunile occidentale pentru a achiziționa componentele necesare. Potrivit estimărilor analiștilor militari și ale reprezentanților serviciilor de informații ucrainene, Rusia este capabilă să producă aproximativ 70 de astfel de rachete pe lună. Numai luna trecută, Rusia a lansat 198 de rachete balistice asupra unor ținte din Ucraina.

Loviturile ucrainene în adâncimea teritoriului rus i-ar putea dar lui Putin motive de escaladare

Singurul mijloc eficient de care dispune Kievul împotriva rachetelor balistice este sistemul american Patriot, însă rezervele de rachete interceptoare pentru acest sistem sunt aproape epuizate, așa cum arată ratele de interceptare înregistrate în timpul recentelor atacuri masive rusești. Moscova lovește practic nestingherită întreprinderi ale industriei de apărare ucrainene, noduri de transport, precum și infrastructura energetică și de apă a țării.

Presiune pe aliați pentru mai multe rachete interceptoare

Războiul cu Iranul a epuizat serios stocurile de rachete interceptoare ale Statelor Unite și ale aliaților lor din Golful Persic. Măsurile recente de extindere a producției americane vor da rezultate abia peste câțiva ani. Tocmai de aceea este cu atât mai important ca partenerii europeni care dețin stocuri semnificative, în special Spania și Grecia, să transfere Ucrainei mai multe astfel de rachete.

Este, de asemenea, esențial ca Statele Unite să confirme planul de a licenția producția de rachete interceptoare Patriot direct pe teritoriul Ucrainei. Președintele Donald Trump a sugerat recent, într-o discuție cu FT, că ezită în privința acordului de licențiere la care a fost de acord abia luna trecută, la summitul NATO, deși oficialii și producătorii ucraineni se pregătesc să meargă mai departe.

Un astfel de acord ar permite creșterea capacității globale de producție a sistemelor Patriot, ceea ce nu poate fi decât în avantajul Statelor Unite. Ucrainei i-ar putea lua ani de zile să negocieze transferul de tehnologie și să construiască un lanț de aprovizionare certificat, așa că acest demers nu va reprezenta o soluție pe termen scurt. Însă simpla existență a unui astfel de acord ar putea încuraja partenerii să cedeze Ucrainei din propriile rezerve prețioase, știind că le vor putea reface ulterior.

Franța și Italia, presate să accelereze livrările

Între timp, Franța și Italia ar trebui să accelereze livrările propriilor sisteme SAMP/T NG - o nouă generație de sisteme similare cu Patriot - și să extindă suplimentar liniile de asamblare a rachetelor interceptoare. Dacă ar fi investit mai devreme în capacități de producție pentru a sprijini Ucraina, nici Kievul, nici Europa nu ar fi astăzi atât de dependente de tehnologia americană. Pe termen lung, Ucraina și partenerii săi ar trebui, de asemenea, să implice start-up-uri din domeniul apărării în dezvoltarea unor rachete interceptoare mai ieftine, potrivite pentru producția de masă.

În cele din urmă, partenerii trebuie să sprijine Ucraina atât cu mijloace de lovire, cât și cu informații de recunoaștere pentru identificarea țintelor, astfel încât aceasta să poată distruge întreprinderile de producție a rachetelor balistice și rampele de lansare de pe teritoriul rus.

Amploarea producției rusești de rachete și deficitul de interceptoare arată de ce forțele ucrainene trebuie „să lovească arcașul, nu doar săgeata", susține FT.

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