Bolile cu transmitere sexuală s-au triplat în Europa. Cifrele raportate de România sunt considerate „absurde”

Infecțiile cu transmitere sexuală (ITS) sunt în creștere accelerată în Europa, după scăderea înregistrată în perioada pandemiei. Datele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) arată că numărul cazurilor de gonoree a ajuns în 2024 la aproximativ 100.000, de peste trei ori mai multe decât în 2015. În aceeași perioadă, cazurile de sifilis s-au dublat, ajungând la aproximativ 46.000.

Chlamydia, cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală, reprezintă o excepție. După ce cazurile au atins un vârf în 2022, incidența a revenit în 2024 la un nivel apropiat de cel din 2015, notează The Economist.

Potrivit specialiștilor citați de The Economist, creșterea nu poate fi explicată doar printr-o intensificare a testării. „Există o creștere reală a transmiterii”, avertizează Stela Bivol, coordonatoarea biroului pentru ITS al Organizației Mondiale a Sănătății din Europa.

România, o problemă și mai greu de măsurat

Situația reală este însă dificil de evaluat în unele țări europene din cauza monitorizării deficitare. România este dată ca exemplu în acest sens: în 2024 au fost raportate doar 24 de cazuri de chlamydia, o cifră considerată neverosimil de mică pentru o populație de aproximativ 19 milioane de locuitori.

Lipsa datelor creează un cerc vicios: numărul redus de cazuri raportate poate face mai dificilă justificarea investițiilor în echipamente și programe de testare și, în același timp, poate reduce nivelul de conștientizare a riscurilor în rândul populației.

ECDC atrage atenția că este nevoie de o monitorizare mai bună, inclusiv de date privind proporția persoanelor vulnerabile care beneficiază de testare. În prezent, doar aproximativ o treime dintre țările europene furnizează astfel de informații.

Gonoreea, în creștere în mai multe țări europene

Creșterea nu este concentrată într-o singură regiune. Cele mai puternice majorări ale cazurilor de gonoree între 2023 și 2024 au fost raportate în Bulgaria, Franța și Italia, în timp ce Belgia și Ungaria au înregistrat creșteri importante ale cazurilor de sifilis. Ambele infecții au crescut semnificativ și în Lituania și Malta.

Datele arată și o schimbare în privința grupelor de vârstă afectate. Între 2023 și 2024, rata gonoreei a scăzut în rândul bărbaților cu vârste între 15 și 24 de ani, dar a crescut la grupele de vârstă mai mari. Per total, cazurile de gonoree au crescut cu 8% în rândul bărbaților.

În rândul femeilor, cazurile de gonoree au scăzut, dar au rămas peste nivelul de dinaintea pandemiei. În schimb, cazurile de sifilis au crescut cu 15%, cea mai mare creștere fiind înregistrată în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 34 de ani.

De ce cresc infecțiile?

Specialiștii au mai multe ipoteze, însă nu există o singură explicație. Reducerea utilizării prezervativelor este una dintre posibilități. Un studiu realizat de OMS, care a inclus aproape 250.000 de adolescenți de 15 ani din Europa, a arătat o scădere semnificativă a utilizării prezervativului între 2014 și 2022.

Aplicațiile de dating sunt și ele indicate uneori drept posibil factor, însă dovezile nu sunt suficiente pentru a demonstra că acestea au provocat creșterea infecțiilor. Persoanele care au mai mulți parteneri sexuali sunt mai predispuse să folosească astfel de aplicații, ceea ce face dificilă stabilirea unei relații directe.

O altă ipoteză privește utilizarea PrEP, tratamentul preventiv împotriva HIV, care ar putea determina unele persoane să renunțe la prezervativ. Și în acest caz, cercetările existente oferă însă dovezi limitate.

Sifilisul congenital, unul dintre cele mai îngrijorătoare semnale

Una dintre cele mai grave evoluții este creșterea sifilisului congenital, transmis de la mamă la copil. Numărul cazurilor din Europa s-a dublat între 2023 și 2024, ajungând la 140 de cazuri. Au fost raportate focare în Bulgaria, Portugalia și Ungaria.

Infecțiile cu transmitere sexuală sunt, în general, tratabile, însă netratate la timp pot avea consecințe grave. Gonoreea și chlamydia pot provoca, în timp, infecții testiculare la bărbați și infertilitate la femei, în timp ce sifilisul poate duce inclusiv la deces.

O altă problemă este rezistența la antibiotice. În cazul gonoreei au apărut deja tulpini rezistente la mai multe tratamente, ceea ce complică tot mai mult gestionarea bolii.

Specialiștii susțin că o monitorizare mai bună, testarea grupurilor vulnerabile și campaniile de informare pot contribui la limitarea fenomenului. În unele țări, creșterea numărului de cazuri a determinat deja autoritățile să lanseze campanii pentru sex protejat, iar ulterior au fost observate scăderi ale unor infecții.