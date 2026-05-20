Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Cum i-a cucerit Capitala pe românii stabiliți aici. „Cu toate dezavantajele, parcă nici să pleci nu ți-ar veni”

Aglomerat și zgomotos, București a rămas cel mai atractiv oraș al României. Populația Capitalei a depășit două milioane de oameni, iar mulți dintre ei s-au stabilit aici din toate zonele țării. Unii i-au remarcat defectele, dar spun că nu și-ar dori să îl mai părăsească.

București, capitala României. Foto: Primăria Capitalei.
București a rămas cel mai atractiv oraș al României. Foto: Primăria Capitalei.

Bucureștiul este descris de mulți români ca un oraș al contrastelor, cu oportunități și lipsuri, dar de care nu își doresc să se mai despartă, chiar și atunci când întâmpină probleme pe care cred că nu le-ar fi avut în alte orașe ale României.

București, locul în care mulți români își doresc să trăiască

Cel mai mare oraș al României a atras numeroși români prin „energia” sa. Bucureștiul este apreciat pentru oportunitățile pe care le oferă: de la locuri de muncă mai bine plătite și stabilitate, la diversitatea culturală și atracțiile turistice. În schimb, este criticat pentru problemele asociate marilor metropole: trafic sufocant, aglomerație, clădiri și străzi neîngrijite, zgomot și poluare.

Invitați pe platforma Reddit să își descrie orașul în care trăiesc, mulți locuitori ai Capitalei au vorbit despre București ca despre un loc greu de iubit, dar și greu de părăsit. Unii povestesc că s-au mutat în Capitală de mai mulți ani și au învățat să o iubească în ciuda defectelor sale.

„Sunt multe lucruri aiurea aici, cum ar fi cartierele fără drumuri bune, clădirile abandonate sau lipsa pistelor de biciclete. Și parcă ar fi un blestem cu apa caldă, am rămas fără ea și locuind într-un bloc nou. Dar viața de noapte de aici și posibilitatea de a-ți lua un apartament cu vreo zece la sută mai scump decât în Timișoara, unde eu mi-am dublat venitul brut față de cel din Timișoara, metroul și parcurile mari de aici m-au făcut să vreau să rămân aici definitiv”, susține un timișorean mutat în Capitală.

Un alt român, care locuiește de 15 ani în Capitală, spune că nu ar mai vrea să se gândească la oportunitățile pe care le-ar fi pierdut dacă ar fi rămas în orașul natal, de dragul liniștii.

„Avantajele Bucureștiului le realizezi în timp. Da, e aglomerat, agasant, poluat, sufocant, nesuferit și tot felul de lucruri. Dar parcă nici să pleci nu ți-ar veni. Cu toate dezavantajele, Bucureștiul rămâne cel mai avantajos oraș din țară și asta spune multe despre restul”, afirmă acesta.

Un român susține că locuiește de 18 ani în București, iar în ultimii ani a trăit pentru câteva luni și în Buzău, Constanța și în Occident, dar în final a decis să se întoarcă.

„Îmi place energia Capitalei, unde întotdeauna ai câte ceva de făcut sau de văzut. Îmi place că are patru anotimpuri și mă plâng de absolut fiecare. Două ore până la mare. Două până la munte. Sigur. E mult trafic, praf și haos. Dar am văzut și mai rele. Iar pe aici se simte sângele latin. Și, în mod ciudat, e mai ieftin decât alte orașe ok din România”, susține acesta.

Altcineva spune că locuiește în Capitală de 12 ani și o consideră locul pe care îl poate numi „acasă”.

„Are defectele lui, e aglomerat, poluat și așa mai departe, dar mă simt bine aici și nu m-aș vedea locuind în alt oraș din România”, scrie internautul.

Mulți români nu s-au putut adapta în Capitală

Un alt român, din regiunea Moldovei, spune că a locuit timp de 13 ani în București, până în 2022. La început, în anii studenției, a iubit orașul. Dar, cu timpul, acesta a devenit de nesuportat.

„Și eu, și soția am ajuns epuizați psihic din cauza aglomerației, zgomotului, haosului și a ritmului mult prea alert de viață. Așa că, în 2022, am reușit să facem ce plănuiam de ceva timp: să plecăm. Încă mai vin în București de câteva ori pe an și văd schimbările. E mai curat, nu se mai claxonează așa mult, agresivitatea în trafic a scăzut. Dar haosul și aglomerația au rămas. Iar indisciplina în trafic încă e și ea mult mai prezentă decât aproape oriunde în România”, spune acesta.

Un român din Argeș povestește că locul de muncă l-a adus în București, dar nu reușește să se adapteze aici, deși plănuiește să rămână.

„Este mult prea mare și poluat pentru mine, ideea de cartier mi se pare ciudată în București față de alte părți. Să stai în zona Gorjului, de exemplu, înseamnă să stai în jungla de beton. Dacă ar trebui să mă stabilesc aici, atunci probabil în zona Drumul Taberei, având în vedere că acel cartier parcă îți stârnește ideea de comunitate. Restul mi se par simple dormitoare”, scrie acesta.

Un român spune că locuiește de 35 de ani în Capitală și i-a văzut numeroase neajunsuri, care țin, în primul rând, de nivelul de civilizație al oamenilor.

„Nu știu unde-s oamenii faini de care tot zice lumea”, adaugă acesta.

Cum i-a cucerit Capitala pe români

Altcineva spune că s-a mutat în București în urmă cu 10 ani, dintr-un oraș mic din Banat.

„Am venit cu nimic, voi pleca cu multe lucruri rezolvate pe plan personal, profesional și financiar. Nu cred că aș fi putut să construiesc ce am construit altundeva în România decât în București. Are respectul meu pentru câte oportunități oferă oamenilor flămânzi de ele”, notează acesta.

Totuși, enumeră „defectele” Capitalei, mai ales cele legate de aglomerația din trafic și numărul mare de mașini.

„Am văzut, în 10 ani, cum spațiile verzi au fost vândute pentru locuri de parcare și blocuri în toate direcțiile. Am văzut cum problema traficului nu doar că nu a fost rezolvată, ci s-a agravat. Românul e fălos și își validează mersul vieții prin mașina pe care o are. Deci traficul va fi mai rău. E un oraș în accident vascular 5 zile din 7, cu arterele înfundate și cu trafic fluid ca mierea. A-l naviga e așa de dificil încât diminuează orice destinație ți-ai da”, susține acesta.

Aglomerația, neajunsul reclamat frecvent de localnici

Alt român, care spune că s-a stabilit în Capitală, observă oportunitățile și zonele frumoase ale orașului.

„Totuși, mi se pare că tot acest farmec este tras în jos extrem de mult de cât de plin este acest oraș de mașini. Mi se pare absolut nebunesc ca într-un oraș cu atât de multe mijloace de transport în comun să existe aproape două mașini pe cap de locuitor, trotuare pline ochi cu mașini și oameni care sunt dispuși să își petreacă patru ore pe zi în mașină, claxonând prin toate intersecțiile. Asta ar fi singurul lucru pe care l-aș schimba. În rest, alte dezavantaje sunt problemele obișnuite de oraș mare, care personal nu mă deranjează așa tare”, afirmă acesta.

Ce spun bucureștenii despre Capitală

Românii care s-au născut în București scriu că au numeroase motive să nu părăsească orașul, în ciuda schimbărilor prin care a trecut.

„Sunt născut în București, din a doua generație de bucureșteni, practic eu reprezint a treia generație. Am crescut cu acest oraș, văzând efectiv cum s-a transformat dintr-o favela ordinară în ceva decent. Desigur, mai sunt și zone unde mai trebuie lucrat, însă încet, încet”, observă un bucureștean.

Alt localnic spune că ar putea enumera o mulțime de lucruri enervante despre București, dar tot nu l-ar părăsi.

„Îl urăsc. Nu aș pleca niciodată de aici”, adaugă acesta.

O româncă spune că locuiește în cartierul Militari și nu are motive să își dorească un loc mai primitor.

„Poate fi obositor uneori, dar nu știu, vezi viața în fața ochilor zi de zi, e un cartier super activ, te simți ca într-un mușuroi și e cumva plăcut”, arată aceasta.

Alt bucureștean spune că a locuit câteva luni în alt oraș, dar nu a suportat liniștea.

„Începusem să mă apuc de băut de plictiseală, că altceva nu era de făcut pe acolo. M-am dus la muzeul de artă și au aprins oamenii lumina special pentru mine”, își amintește acesta.

O româncă spune că a fost nevoită să plece un an din Capitală, cu serviciul, într-un oraș liniștit de provincie, și i se părea că totul în jurul ei stă pe loc, lipsit de viață.

„Îmi e dor de oraș când sunt plecată mult timp, fiindcă m-am născut și am crescut aici, dar, dacă eram turist, nu m-aș întoarce”, adaugă altcineva.

Un alt localnic îl descrie ca fiind un oraș depresiv, nervos și aglomerat.

„Aș pleca în vacanțe non-stop pentru a scăpa de București”, adaugă acesta.

