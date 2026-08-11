Perseide 2026: punctul maxim este în noaptea de 12 spre 13 august. Cum admirăm ploaia de stele din marile orașe

Perseidele ating punctul maxim în noaptea de 12 spre 13 august 2026, iar anul acesta condițiile de observare sunt favorabile, deoarece Luna nouă nu va lumina cerul. Fenomenul poate fi urmărit și din oraș, deși luminile artificiale reduc numărul de meteori care pot fi observați.

Pentru o priveliște mai bună, este recomandat un loc cât mai întunecat, cu o zonă cât mai largă de cer vizibilă.

Perseidele ating punctul maxim în noaptea de 12 spre 13 august

Ploaia de meteori Perseide este activă în perioada 17 iulie – 24 august, iar maximul din acest an este așteptat în noaptea de 12 spre 13 august. American Meteor Society estimează, în condiții favorabile, rate obișnuite de aproximativ 30-50 de meteori pe oră în locurile rurale, în apropierea maximului.

În 2026, maximul are loc în apropierea Lunii noi, ceea ce înseamnă că lumina Lunii nu va estompa meteoriții mai puțin strălucitori. American Meteor Society indică 12 august drept ziua de Lună nouă și consideră condițiile de observare favorabile.

Perseidele pot fi observate pe parcursul nopții, însă numărul de meteori crește după miezul nopții și spre orele dinaintea zorilor, când radiantul ploii de meteori, aflat în zona constelației Perseu, este mai bine poziționat pe cer. NASA recomandă observarea Perseidelor în special în orele de dinaintea răsăritului.

Nu este nevoie de telescop sau de alte instrumente pentru a urmări fenomenul. Meteoriții pot apărea în diferite zone ale bolții cerești, astfel că este mai util să ai o vedere cât mai largă asupra cerului decât să urmărești un singur punct.

Cum poți admira ploaia de stele dacă locuiești în oraș

Perseidele pot fi observate și din marile orașe, însă iluminatul stradal și lumina provenită de la clădiri reduc vizibilitatea meteorilor mai puțin strălucitori.

Dacă vrei să urmărești fenomenul din oraș, caută un loc în care să existe cât mai puține surse directe de lumină. Un parc mai mare, o zonă deschisă sau un punct aflat la marginea orașului pot oferi condiții mai bune decât o stradă aglomerată, înconjurată de clădiri și iluminată puternic.

Este recomandat să alegi un loc de unde poți vedea o suprafață cât mai mare de cer. Nu este necesar să privești permanent într-o anumită direcție, deoarece meteoriții Perseide pot traversa diferite regiuni ale cerului.

După ce ajungi în locul ales, este bine să lași ochii să se obișnuiască cu întunericul. Adaptarea la întuneric durează aproximativ 20-30 de minute, iar lumina puternică a telefonului poate afecta acest proces. NASA recomandă evitarea ecranelor luminoase în timpul observațiilor și folosirea unei surse de lumină de intensitate redusă, dacă este necesar.

Pentru observarea meteorilor nu ai nevoie de binoclu sau telescop. Un scaun rabatabil, o pătură sau un șezlong pot fi mai utile, deoarece observația poate dura mai mult timp, iar privirea trebuie îndreptată spre o zonă largă a cerului.

Cei care pot ieși din oraș au șanse mai bune de a vedea meteori. Cu cât cerul este mai întunecat și poluarea luminoasă mai redusă, cu atât pot fi observați mai mulți dintre meteorii mai puțin strălucitori.

Ce sunt Perseidele

Perseidele sunt o ploaie anuală de meteori produsă de particule de praf și fragmente lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle. În fiecare an, Pământul traversează zona în care se află aceste particule.

Atunci când intră în atmosfera Pământului cu viteze foarte mari, particulele se încălzesc și se dezintegrează, producând dârele luminoase pe care le vedem pe cer și pe care le numim în mod obișnuit „stele căzătoare”. NASA indică o viteză de aproximativ 59 de kilometri pe secundă pentru meteorii Perseide.

Numele ploii de meteori vine de la constelația Perseu. Meteorii par să provină dintr-o zonă a cerului aflată în apropierea acestei constelații, numită radiant. Totuși, dârele luminoase pot fi observate în diferite direcții pe cer.

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Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute și active ploi de meteori ale anului. În condiții ideale, în apropierea maximului pot fi observați zeci de meteori pe oră, însă numărul efectiv văzut de o persoană depinde de luminozitatea cerului, vreme, poziția radiantului și cât de mult din cer poate fi urmărit.

În 2026, perioada maximului de vizibilitate pentru Perseide este favorabilă și pentru că Luna nouă din 12 august lasă cerul întunecat, ceea ce va crește strălucirea stelelor czăzătoare.

Cum vezi cel mai bine Perseidele din România

Perseidele pot fi observate și din oraș, însă luminile stradale și iluminatul clădirilor reduc numărul meteorilor care pot fi văzuți. Pentru o vizibilitate mai bună, cea mai simplă soluție este ieșirea câțiva kilometri din zona urbană, către un loc cu cât mai puțină poluare luminoasă și cu o porțiune cât mai largă de cer vizibilă. Observațiile se fac cu ochiul liber, fără telescop sau binoclu.

În București, o variantă este deplasarea spre zonele rurale din afara orașului, în special către Călărași și Ialomița. Membrii Astroclubului București au realizat observații ale Perseidelor la Ștefănești, în județul Călărași, și la Movila, în județul Ialomița. Important este ca locul ales să fie departe de luminile localităților și să ofere un câmp vizual cât mai larg.

Din Cluj-Napoca, condițiile se îmbunătățesc pe măsură ce observatorul se îndepărtează de iluminatul orașului, iar zonele rurale și cele montane pot oferi un cer mai întunecat. Pentru observare, este de preferat un loc deschis, cu puține surse de lumină în apropiere și cu acces sigur pe timpul nopții.

În cazul Brașovului, zonele aflate în afara orașului, în special cele către zonele montane, pot fi mai potrivite decât punctele de observație din interiorul orașului. Trebuie evitate locurile aflate în apropierea iluminatului puternic al stațiunilor, drumurilor sau zonelor turistice aglomerate.

Pentru cei din Sibiu, o variantă este ieșirea din zona urbană către localitățile și zonele mai puțin luminate din jurul orașului. Spre zonele montane, alegerea unui punct aflat departe de iluminatul local poate oferi condiții mai bune pentru observarea meteorilor.

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Din Iași, observarea poate fi făcută mai bine din afara orașului, în zone rurale în care iluminatul public este redus. Un loc potrivit trebuie să fie suficient de departe de luminile Iașiului și să nu aibă în imediata apropiere alte surse puternice de lumină.

În Constanța, pentru un cer mai întunecat este recomandată ieșirea din zona urbană și alegerea unui loc cât mai departe de iluminatul orașului și al stațiunilor de pe litoral. Zonele deschise, cu orizont larg, sunt mai potrivite decât cele în care clădirile sau copacii limitează câmpul vizual.

Din Timișoara, observatorii pot căuta zone rurale din afara orașului, unde iluminatul artificial este mai redus. Și aici, alegerea unui loc fără lumini puternice în apropiere este mai importantă decât existența unui punct de observație special amenajat pentru Perseide.

Indiferent de orașul din care plecați, sunt câteva lucruri importante de urmărit. Locul trebuie să fie cât mai întunecat, să aibă o porțiune largă de cer liberă și să fie suficient de departe de sursele directe de lumină. După sosire, este bine să evitați ecranele telefoanelor și alte surse de lumină puternică, pentru ca ochii să se adapteze la întuneric. Pentru deplasarea în timpul nopții, astronomii recomandă folosirea unei lanterne cu lumină roșie și de intensitate redusă.

Nu este nevoie să priviți într-un singur punct al cerului. Perseidele apar în diferite zone ale bolții cerești, iar radiantul lor se află în zona constelației Perseu. Pentru observații, AstroInfo recomandă alegerea unei zone de cer aflate la aproximativ 20-40 de grade de radiant și urmărirea cerului pentru un interval mai lung. Activitatea meteorilor crește, în general, spre dimineață.

În 2026, condițiile sunt favorabile și dintr-un alt motiv: maximul Perseidelor are loc în apropierea Lunii Noi, astfel că lumina Lunii nu va reduce vizibilitatea meteorilor. Pentru România, cele mai importante nopți sunt 12 spre 13 august și 13 spre 14 august, iar maximul calculat este în dimineața zilei de 13 august.