 Horoscop miercuri, 12 august. Berbecii ar trebui să fie mai calmi, iar Racii au probleme în relație | adevarul.ro
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Horoscop miercuri, 12 august. Berbecii ar trebui să fie mai calmi, iar Racii au probleme în relație

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 12 august.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Fiți extravagant și mărinimos. Partenerul are nevoie de o confirmare a faptului că nu sunteți rutinați. 

Sănătate - Puseele de hipertensiune vă pot lua prin surprindere. Rămâneți calm și apelați la meditație sau yoga. 

Bani - Moștenirile sau banii altor persoane vă preocupă și vă fac să începeți să căutați aspectele legale implicate. 

Taur 

Iubire - Vă bucurați de confort sau mici bucurii oferite pur și simplu de compania persoanelor dragi. Petreceți mai mult timp cu ele. 

Sănătate - Medierea tensiunilor existente în relația cu partenerul vă ridică dispoziția și vă ține mintea ocupată. 

Bani - Atenție la cât de des scoateți cardul! Există risc de cheltuire exagerată, de cumpărături excesive și inutile. Veți regreta. 

Gemeni 

Iubire - Nu vă faceți program decât în funcție de prioritățile individuale. 

Sănătate - Vă zbateți pentru obiectivele stabilite. Aveți impresia că pentru un rezultat mic e nevoie de efort dublu. 

Bani - Nu puteți face schimbări majore simultan cu partenerul și e bine să fiți mărinimos. 

Rac 

Iubire - Dificultățile în discuții vă aduc momente delicate și vă creează suspiciuni. 

Sănătate - E dificil să vă detașați de evenimentele zilei pentru a rămâne obiectiv. Atenție la tensiunea arterială! 

Bani - Asociați sectorul bănesc cu emoțiile și puteți reacționa exagerat sau puteți face comparații fără sens cu colegii. 

Leu 

Iubire - Un gest sensibil pentru cineva drag atunci când nu se aşteaptă vă înseninează amândurora dispoziţia. 

Sănătate - Faceţi o mică modificare în rutină. Mergeţi la un terapeut holistic într-o consultaţie originală. 

Bani - Sunteţi cel care are cel mai puţin de pierdut. Exprimaţi-vă punctul de vedere şi nu faceţi rabat. 

Fecioară

Iubire - Fiți mai atent și interesat de prieteni. Fiți recunoscător și arătați-le că prezența lor e importantă pentru voi. 

Sănătate - Încrederea în instructor sporește senzația de siguranță a drumului ales și grăbește rezultatele. 

Bani - Lăsați lucrurile să își urmeze cursul firesc, fără a pune presiune. Oricum sunteți în grafic. 

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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