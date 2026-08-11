Horoscop miercuri, 12 august. Berbecii ar trebui să fie mai calmi, iar Racii au probleme în relație
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 12 august.
Berbec
Iubire - Fiți extravagant și mărinimos. Partenerul are nevoie de o confirmare a faptului că nu sunteți rutinați.
Sănătate - Puseele de hipertensiune vă pot lua prin surprindere. Rămâneți calm și apelați la meditație sau yoga.
Bani - Moștenirile sau banii altor persoane vă preocupă și vă fac să începeți să căutați aspectele legale implicate.
Taur
Iubire - Vă bucurați de confort sau mici bucurii oferite pur și simplu de compania persoanelor dragi. Petreceți mai mult timp cu ele.
Sănătate - Medierea tensiunilor existente în relația cu partenerul vă ridică dispoziția și vă ține mintea ocupată.
Bani - Atenție la cât de des scoateți cardul! Există risc de cheltuire exagerată, de cumpărături excesive și inutile. Veți regreta.
Gemeni
Iubire - Nu vă faceți program decât în funcție de prioritățile individuale.
Sănătate - Vă zbateți pentru obiectivele stabilite. Aveți impresia că pentru un rezultat mic e nevoie de efort dublu.
Bani - Nu puteți face schimbări majore simultan cu partenerul și e bine să fiți mărinimos.
Rac
Iubire - Dificultățile în discuții vă aduc momente delicate și vă creează suspiciuni.
Sănătate - E dificil să vă detașați de evenimentele zilei pentru a rămâne obiectiv. Atenție la tensiunea arterială!
Bani - Asociați sectorul bănesc cu emoțiile și puteți reacționa exagerat sau puteți face comparații fără sens cu colegii.
Leu
Iubire - Un gest sensibil pentru cineva drag atunci când nu se aşteaptă vă înseninează amândurora dispoziţia.
Sănătate - Faceţi o mică modificare în rutină. Mergeţi la un terapeut holistic într-o consultaţie originală.
Bani - Sunteţi cel care are cel mai puţin de pierdut. Exprimaţi-vă punctul de vedere şi nu faceţi rabat.
Fecioară
Iubire - Fiți mai atent și interesat de prieteni. Fiți recunoscător și arătați-le că prezența lor e importantă pentru voi.
Sănătate - Încrederea în instructor sporește senzația de siguranță a drumului ales și grăbește rezultatele.
Bani - Lăsați lucrurile să își urmeze cursul firesc, fără a pune presiune. Oricum sunteți în grafic.
*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.