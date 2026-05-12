Metrorex a emis autorizația pentru următoarea etapă a Magistralei 6 spre Aeroportul Otopeni. Cât vor dura lucrările

Metrorex a anunțat marți, 12 mai, că a fost emisă autorizația de construire pentru următoarea etapă a Magistralei 6 de metrou spre Aeroportul Otopeni: lucrări de arhitectură, cale de rulare, instalații electromecanice și de curenți slabi.

Metrorex transmite într-un comunicat că valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA, se ridică la 1.037 miliarde de lei, cu o durată de execuție de 31 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate de Asocierea SOMET S.A. – SALCEF GROUP – THEDA MAR S.A. – TIAB S.A. – UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. – ALTIMATE S.A., având ca lider de asociere SOMET S.A.

„În prezent, lucrările pentru realizarea structurii de rezistență se desfășoară pe întreaga lungime a aliniamentului viitoarei Magistrale 6 de metrou. Pe SECȚIUNEA SUD, aferentă tronsonului 1 Mai – Tokyo, stadiul de realizare a structurii de rezistență a ajuns la 66%, iar pe SECȚIUNEA NORD, tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, procentul de realizare a structurii de rezistență este de 32%”, adaugă compania.

Progresul utilajelor care sapă tunelurile (TBM-uri) este următorul:

- TBM „Sfânta Maria” (Linia 2): a realizat peste 2.819 metri liniari de tunel și a montat un număr de 1.875 de inele;

- TBM „Sfânta Ana” (Linia 1) a realizat peste 2.122 metri liniari de tunel și a montat un număr de 1.410 inele.

Magistrala 6 va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă și va avea o lungime de 14,2 kilometri. De-a lungul traseului vor fi 12 stații noi, patru stații comune cu Magistrala 4 și un depou.

Stațiile vor fi: Gara de Nord, Basarab, Grivița, 1 Mai, Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu și Aeroportul Otopeni.