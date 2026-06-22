DNA continuă ancheta în dosarul primarului Ciprian Ciucu: Percheziții informatice pe telefoanele ridicate, audierea ca martor a unui influencer

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) continuă cercetările în dosarul cunoscut sub denumirea „Ciprian Ciucu – Jocuri de Noroc”, urmând să efectueze percheziții informatice asupra telefoanelor mobile ridicate de la persoanele vizate în anchetă, potrivit unor surse judiciare.

Ancheta este instrumentată de Secția a II-a a DNA, iar audierile au continuat inclusiv duminică. În dosar este implicat și un influencer, care a fost deja audiat de procurori în calitate de martor.

Potrivit surselor citate de Mediafax, duminică a fost audiat unul dintre dezvoltatorii imobiliari implicați în cauză. În urmă cu câteva zile, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la Primăria Sectorului 6, de unde au ridicat mai multe documente relevante pentru anchetă.

Faptele care îl vizează pe Ciprian Ciucu sunt legate de activitatea desfășurată în perioada în care acesta a ocupat funcția de primar al Sectorului 6, între 2020 și 19 decembrie 2025.

În cadrul anchetei, procurorii DNA au obținut recent arestarea Odetei Nestor și a unui cetățean bulgar, acuzați de dare de mită. Totodată, anchetatorii continuă audierile unor dezvoltatori imobiliari iordanieni care ar fi avut relații de afaceri cu Ciprian Ciucu.

Frații Moh, dezvoltatori imobiliari de origine iordaniană, precum și asociatul lor, Yuan Ștefan, cetățean român de origine chineză, sunt cercetați pentru dare de mită în același dosar. Toți se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Conform suspiciunilor formulate de procurori, frații Moh ar fi oferit foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, pentru susținerea activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu. În schimb, aceștia ar fi urmărit obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar dezvoltat prin societatea Safe Home Invest SRL.

Vineri, procurorii DNA au audiat-o din nou pe jurnalista Denise Rifai, precum și pe Odeta Nestor. Denise Rifai este pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită în acest dosar.

În paralel cu desfășurarea audierilor, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a participat duminică la Congresul PNL, unde a susținut că este ținta unei „operațiuni speciale” și a acuzat existența unui „Sistem” care ar ataca partidul. În cadrul aceluiași eveniment, Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că are „încredere deplină” în Ciprian Ciucu și că acesta merită solidaritatea și susținerea formațiunii.