Un român a distrus POS-ul unei benzinării din UK după ce casierul i-a spus să se întoarcă în România

Un român a distrus un aparat de plată cu cardul al unei benzinării din Marea Britanie, după ce casierul i-ar fi spus să „se întoarcă în România”. Incidentul a avut loc în noiembrie anul trecut, iar cazul a fost soluționat de instanță pe 30 iulie anul acesta.

Potrivit Birmingham Live, Adrian-Costinel Rotaru (39 de ani) a declarat că a folosit benzinăria Texaco Garage din orașul Smethwick timp de aproximativ 16 ani înainte de incidentul din 15 noiembrie 2025.

Când a mers în acea zi să alimenteze, casierul i-a cerut să plătească înainte, lucru care l-a nemulțumit, întrucât celorlalți clienți nu li s-a cerut să facă același lucru. Când l-a întrebat pe casier de ce i se solicită plata în avans, acesta i-ar fi răspuns: „Dacă nu-ți place, întoarce-te în România”.

La Tribunalul de Magistrați din Dudley s-a aflat că Rotaru a luat aparatul de plată cu cardul și „l-a aruncat pe podea”. După ce a distrus aparatul, evaluat la aproximativ 200 de lire sterline, Rotaru a părăsit benzinăria și a plecat cu mașina.

Românul, domiciliat în districtul Ladywood, a pledat vinovat pentru distrugere în timpul audierii din 30 iulie.

Instanța a fost informată că Rotaru avea un „comportament bun anterior” și nu avea antecedente. Reprezentantul său legal a declarat: „A folosit această benzinărie timp de 16 ani. Era dimineață devreme și, dintr-un motiv oarecare, i s-a cerut să plătească înainte, deși numeroși oameni alimentau fără să li se ceară să plătească în prealabil.”

Un magistrat i-a spus lui Rotaru: „Ținem cont de faptul că aveți un comportament bun anterior. Am avut ocazia să ascultăm cum s-au desfășurat lucrurile și vom dispune plata unei despăgubiri.

A fost un moment necugetat. Cel mai bine este să lăsați lucrurile în urmă și să mergeți mai departe.”

Rotaru a fost obligat să plătească 200 de lire sterline despăgubiri și 85 de lire sterline cheltuieli de judecată.