Un șofer a intrat marți seară, 11 august, cu mașina într-un grup de pietoni aflați pe trotuar, în municipiul Brașov. Doi dintre aceștia au murit, iar polițiștii verifică inclusiv dacă șoferul a suferit o problemă medicală înainte de producerea accidentului.

Sursă video: Youtube/Newsbv brasov

„Din primele date obţinute de echipa de cercetare prezentă la faţa locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureşenilor, în zona intersecţiei cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spaţiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni”, precizează informarea IPJ Braşov.

Autoritățile adaugă că, în urma impactului, cei trei pietoni bărbaţi, adulţi, au suferit leziuni grave, iar faţă de doi dintre aceştia a fost declarat decesul, scrie Agerpres.

Al treilea pieton beneficiază la acest moment de sprijin medical. De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni şi a fost transportat la unitatea medicală.

„Cercetările sunt în curs de desfăşurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală”, mai precizează IPJ Braşov.