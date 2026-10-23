 Reacția CSM după decizia CEDO în disputa privind restanțele salariale ale magistraților: „Statul nu poate invoca lipsa resurselor financiare” | adevarul.ro
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Reacția CSM după decizia CEDO în disputa privind restanțele salariale ale magistraților: „Statul nu poate invoca lipsa resurselor financiare”

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Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reacționează după decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Pușcașu și alții împotriva României și transmite că executarea hotărârilor judecătorești definitive reprezintă o obligație legală pentru stat, chiar și în situațiile în care plata sumelor datorate este eșalonată.

Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Superior al Magistraturii Foto: Eduard Enea

„În cadrul procedurii, Guvernul nu a contestat existența creanțelor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive, ci a invocat posibilitatea eșalonării plății acestora, în considerarea dificultăților bugetare”, a transmis CSM, vineri, 23 octombrie, într-un comunicat.

Reacția vine după ce magistraţii români care au reclamat în 2024 la CEDO neplata integrală a restanţelor salariale au pierdut definitiv procesul, Curtea Europeană a Drepturilor Omului considerând cererile „vădit neîntemeiate”.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că jurisprudența constantă a CEDO stabilește că statul „nu poate invoca lipsa resurselor financiare pentru a refuza executarea hotărârilor judecătorești, dar că, în circumstanțe excepționale, inclusiv în situații economice și bugetare deosebit de dificile, poate adopta măsuri de eșalonare a plăților, cu respectarea unui just echilibru între interesele generale și drepturile creditorilor”.

„Posibilitatea eșalonării nu înlătură însă obligația executării”

CSM atrage însă atenția că posibilitatea eșalonării nu elimină obligația de plată:

„Posibilitatea eșalonării nu înlătură însă obligația executării. Odată stabilit un calendar de plată, autoritățile au obligația de a-l respecta. Tocmai nerespectarea de către Guvern a obligațiilor de plată devenite scadente, potrivit propriilor acte normative de eșalonare, a constituit obiectul litigiului soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 15 octombrie 2026”.

 Reprezentanții CSM precizează că speța analizată de instanța supremă și cea aflată pe rolul CEDO vizează aspecte juridice distincte.

În același timp, Consiliul susține că numeroasele litigii salariale din sectorul public, inclusiv cele referitoare la magistrați, au fost generate de un cadru legislativ „insuficient de clar, coerent și predictibil, care a permis interpretări divergente și tratamente diferențiate”.

„Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o chestiune de oportunitate bugetară”

În acest context, CSM invită autoritățile legislative și executive la consultări pentru elaborarea unui cadru normativ stabil, neechivoc și nediscriminatoriu, care să elimine cauzele acestor litigii și să prevină apariția altora în viitor.

„Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o chestiune de oportunitate bugetară, ci o obligație juridică fundamentală a statului”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii, subliniind că această obligație trebuie respectată inclusiv atunci când executarea este realizată în mod eșalonat.

Amintim că  joi, 22 octombrie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins cererile depuse de mai mulți judecători și foști judecători din România, care reclamau neplata integrală a drepturilor salariale. Ulterior, Înalta Curte a transmis că decizia CEDO „nu reprezintă o soluționare a litigiului”.

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