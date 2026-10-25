Ministerul Afacerilor Interne susține că apelurile la protest ale crescătorilor de ovine reprezintă tentative de manipulare și afirmă că principalele revendicări ale fermierilor au fost soluționate. Declarațiile reprezentanților sectorului contrazic însă această prezentare: aceștia reclamă pierderi economice necompensate, restricții care le afectează exporturile, un număr insuficient de vaccinuri și lipsa încrederii în conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Protestele crescătorilor de ovine Foto: Constanța Ștefan

Pentru a verifica ce probleme persistă în sector, „Adevărul” a discutat cu Ionică Nechifor, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine Moldoovis și director al Stațiunii de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor de la Popăuți, Botoșani, precum și cu Ion Hiru, fostul președinte al Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine Argeș. Relatările celor doi arată că nemulțumirile nu se limitează la gestionarea crizei sanitar-veterinare, ci includ și pierderi financiare, despăgubiri considerate insuficiente și probleme mai vechi ale crescătorilor.

Oierii contestă mesajul MAI: „Problemele nu sunt rezolvate nici măcar 1,1%”

Afirmațiile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit cărora principalele revendicări ale crescătorilor de ovine ar fi fost soluționate, sunt contestate de reprezentanții sectorului. Ionică Nechifor consideră că mesajul instituției nu reflectă situația reală din zootehnie.

„Mi se pare un pic deplasată această afirmație făcută de Ministerul Afacerilor Interne, întrucât probabil încă nu știu adevărul așa cum este el. (...) Problemele oierilor nu sunt rezolvate nici măcar 1,1%”, susține acesta.

Unul dintre punctele de dispută îl reprezintă vaccinarea. România a primit 1,1 milioane de doze de vaccin din rezervele strategice ale Uniunii Europene pentru sprijinirea crescătorilor de ovine și caprine. Nechifor consideră însă că numărul dozelor este insuficient în raport cu nevoile sectorului și că vaccinarea nu poate compensa singură efectele crizei sanitare veterinare.

„Sunt extrem de puține în comparație cu ce are nevoie România. Acele vaccinuri nu rezolvă decât problema în Constanța și în Tulcea, acolo unde au apărut primele focare și unde boala a evoluat și s-a extins în toată țara. Ne-a distrus sectorul”, afirmă președintele Moldoovis.

Amploarea efectelor asupra sectorului ar urma să poată fi evaluată mai clar pe baza datelor oficiale privind evoluția efectivelor de ovine din România.

Pierderile crescătorilor și prețul mieilor, revendicări încă disputate

Problemele reclamate de fermieri nu se rezumă la măsurile sanitar-veterinare. Nechifor afirmă că sectorul are nevoie de soluții care să permită reluarea exporturilor către țările terțe, dar și de sprijin financiar pentru pierderile deja înregistrate.

„În primul rând, ne-am dorit foarte mult să refacem credibilitatea față de Comisia Europeană, ca să putem obține acea derogare pentru a putea relua exportul în țările terțe”, explică acesta.

Potrivit reprezentantului crescătorilor, restricțiile au afectat posibilitatea de a vinde mieii în perioada și la greutatea optime pentru comercializare. Fermierii au ajuns astfel să suporte costuri suplimentare sau să vândă animalele la prețuri mai mici decât cele pe care le-ar fi putut obține în condiții normale.

„Acei miei trebuiau să plece la export la greutatea optimă și în perioada optimă. (...) Mi s-a spus că vom avea niște măsuri de sprijin privind cheltuielile suplimentare, inclusiv diferența de preț de la 24 de lei la 13-14 lei, la care, în disperare de cauză, fermierii au valorificat o parte din miei. Alții sunt și la ora actuală pe stabulație”, spune Nechifor.

Crescătorii cer schimbarea conducerii ANSVSA

O altă revendicare importantă vizează conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Nechifor susține că relația dintre instituție și crescători s-a deteriorat, iar lipsa de încredere îngreunează inclusiv eforturile de recâștigare a credibilității României la nivel european.

„Ruptura între autoritatea sanitar-veterinară și oieri este mare. Cu actuala conducere nu există încredere, nu există credibilitate la nivelul Comisiei Europene. Deja ne-au dus doi ani de zile într-o situație destul de dramatică în sectorul ovin”, afirmă acesta.

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Reprezentantul crescătorilor nu exclude organizarea unui nou protest dacă actuala conducere a ANSVSA nu este revocată. El spune însă că o asemenea acțiune ar trebui să fie organizată de federație, asumată de organizațiile profesionale și autorizată.

„Nemulțumirea fermierilor este în continuare și nu excludem un protest asumat, organizat, autorizat de către federație, în condițiile în care actuala conducere a Autorității Sanitare Veterinare nu este revocată”, susține Nechifor.

Atacurile urșilor și despăgubirile insuficiente, alte probleme ale crescătorilor

Dincolo de criza sanitar-veterinară, crescătorii se confruntă cu dificultăți legate de animalele sălbatice, costurile cu furajele și lipsa forței de muncă. Ion Hiru, fostul președinte al Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine Argeș, spune că atacurile urșilor reprezintă o problemă persistentă pentru el și pentru alți fermieri.

„Pe lângă toate celelalte mari probleme pe care le avem, în principal cu forța de muncă și cu furajele, de vreo doi ani de zile mă lupt cu un urs care nu mă lasă să trăiesc”, povestește crescătorul.

Hiru afirmă că a apelat de zeci de ori la numărul de urgență, însă intervențiile nu au eliminat pericolul. În opinia sa, procedurile nu sunt eficiente, iar echipele de intervenție nu rămân suficient timp la fața locului pentru a rezolva problema.

„Această problemă nu este numai a mea, ci și a multor altor crescători. Am ajuns în țara urșilor. (...) Noi, crescătorii de oi, ne mai protejează pe noi cineva sau devenim doar subiecte de știri după ce se întâmplă cazurile?”, întreabă acesta.

Crescătorul reclamă și nivelul despăgubirilor pentru animalele ucise sau afectate de atacuri. El susține că sumele oferite nu reflectă valoarea reală a unor exemplare de reproducție. Ca exemplu, menționează un berbec evaluat, potrivit relatării sale, de specialiști la 3.000–5.000 de lei, pentru care i s-ar fi oferit o despăgubire de numai 1.300 de lei.

„Despăgubirile se dau în niște condiții mizerabile”, afirmă Hiru.

Acesta critică și diferența dintre beneficiile obținute de cei implicați în gestionarea vânătorii și sprijinul acordat fermierilor care suportă pagubele provocate de animalele sălbatice.

Protestul din 15 septembrie a afectat imaginea crescătorilor, susține Nechifor

În privința manifestației din 15 septembrie, Nechifor afirmă că membrii Federației Romovis și organizațiile profesionale din care fac parte reprezentanții sectorului nu au participat oficial la acțiune. Potrivit acestuia, unii fermieri au venit individual, pe fondul nemulțumirilor acumulate, iar desfășurarea protestului ar fi fost influențată de persoane care s-au infiltrat printre participanți.

„În ziua de 15 septembrie au participat niște fermieri care, la rândul lor, au fost, într-adevăr, manipulați de acele forțe care s-au infiltrat între ei. Fermierii nu sunt golani”, susține acesta.

Nechifor consideră că evenimentele au afectat imaginea crescătorilor și au arătat necesitatea organizării unor manifestații asumate de organizațiile profesionale.

„Cred că toți oierii din țară au învățat o lecție despre ce înseamnă să fii organizat și să ai un protest autorizat”, afirmă președintele Moldoovis.

Acesta face referire și la consecințele suportate de participanți, susținând că aproximativ 50 de persoane au fost arestate în urma evenimentelor. Numărul persoanelor vizate și situația lor juridică trebuie verificate separat înainte de publicare.

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În opinia lui Nechifor, protestul nu a contribuit la rezolvarea problemelor economice și sanitar-veterinare, ci a îngreunat reprezentarea publică a sectorului.

„Protestul din 15 septembrie ne-a adunat foarte mult nouă, ca sector și ca organizații profesionale, ca federație. Ne-a afectat mult, ne-a creat o imagine proastă. Noi n-am avut imaginea asta”, afirmă acesta

Ce susține MAI despre protestele crescătorilor de ovine

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, pe 24 octombrie, că există tentative de instigare a unor fermieri la organizarea unor proteste de amploare și a calificat aceste demersuri drept „tentative de manipulare”. Instituția susține că principalele solicitări ale crescătorilor de ovine au fost soluționate, iar obiectivul Guvernului este reluarea exporturilor și asigurarea condițiilor cerute de fermieri.

În ceea ce privește criza sanitar-veterinară, MAI a precizat că procesul de achiziție a vaccinurilor pentru ovine și caprine este în desfășurare, primele doze ajungând deja în România, iar vaccinarea urma să înceapă „în cel mai scurt timp posibil”, potrivit anunțului ANSVSA. Ministerul nu a detaliat însă, în comunicatul său, care dintre revendicările crescătorilor au fost soluționate și prin ce măsuri concrete.