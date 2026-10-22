Ministerul Energiei promite soluții pentru minerii de la Vulcan după protestul din subteran. Concluziile discuțiilor cu reprezentanții salariaților

Ministerul Energiei anunță primele măsuri concrete în urma protestului de la Mina Vulcan, unde zeci de mineri au refuzat să iasă din subteran după ce și-au primit fluturașii de salariu și au constatat inechități salariale. Instituția susține că a ajuns la un acord de principiu cu reprezentanții angajaților și promite atât rezolvarea problemelor privind coeficienții de ierarhizare, cât și demersuri legislative pentru creșterea veniturilor.

Aplicarea coeficientului de ierarhizare, una dintre principalele revendicări Foto: Mediafax

La solicitarea ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, miercuri seară, secretarul de stat Marius Viorel Poșa s-a deplasat la Exploatarea Minieră Vulcan, pentru discuții cu reprezentanții salariaților și ai Sindicatului Muntele.

Prima promisiune: rezolvarea coeficienților salariali până la 1 noiembrie

Într-un comunicat transmis joi, 22 octombrie, de Ministerul Energiei, referitor la concluziile dialogului cu reprezentanții salariaților de la Exploatarea Minieră Vulcan și demersurile avute în vedere, se arată că una dintre principalele revendicări ale minerilor vizează aplicarea coeficientului de ierarhizare prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă.

Ministerul precizează că această problemă trebuie soluționată de conducerea executivă a Complexului Energetic Valea Jiului, iar termenul stabilit pentru finalizarea documentației este începutul lunii viitoare.

„Soluționarea aspectelor privind coeficientul de ierarhizare prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă aflat în vigoare revine conducerii executive a societății. Termenul-limită pentru soluționarea acestei probleme este 1 noiembrie 2026”, se arată în comunicat.

Ministerul promite modificări legislative pentru creșterea salariilor

A doua revendicare majoră a protestatarilor privește alinierea salariilor la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie de personal.

În acest sens, secretarul de stat și-a asumat inițierea demersurilor pentru modificarea legislației care limitează cheltuielile salariale ale companiilor de stat.

„În ceea ce privește alinierea drepturilor salariale ale angajaților Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie de personal, secretarul de stat Marius-Viorel Poșa și-a asumat inițierea, în termen de maximum 30 de zile, a demersurilor necesare pentru fundamentarea și promovarea unei propuneri de amendament la proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 89/2025”, transmite Ministerul Energiei.

Potrivit instituției, modificarea legislativă urmărită ar introduce excepții de la restricțiile bugetare privind salariile.

„Propunerea va viza instituirea unor derogări de la restricțiile privind cheltuielile de natură salarială, pentru anumite categorii de personal, inclusiv pentru angajații Complexului Energetic Valea Jiului S.A., precum și pentru alte categorii socioprofesionale aflate în situații similare”, se mai arată în document.

Guvernul caută sprijin în Parlament

Ministerul Energiei anunță că va elabora fundamentarea tehnică și juridică necesară pentru susținerea modificării legislative în Guvern și ulterior în Parlament.

De asemenea, instituția precizează că demersul „va fi susținut printr-un dialog instituțional cu comisiile parlamentare competente și prin colaborarea cu parlamentarii din județul Hunedoara, precum și cu deputatul Bogdan-Gruia Ivan, fost ministru al Energiei”.

Protestul care a forțat negocierile

Anunțul Ministerului vine după două zile de tensiuni la Mina Vulcan. Aproape 90 de mineri au rămas în subteran în semn de protest, nemulțumiți de salariile primite și de modul în care sunt aplicate grilele de salarizare.

Unuia dintre ortaci i s-a făcut rău după mai bine de 24 de ore petrecute în mină și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nemulțumirile au izbucnit după distribuirea fluturașilor de salariu, minerii acuzând discrepanțe salariale și neaplicarea unor prevederi din Contractul Colectiv de Muncă.

„Ministerul Energiei își reafirmă angajamentul de a depune toate eforturile necesare pentru identificarea și susținerea soluțiilor legislative și administrative care să permită soluționarea revendicărilor angajaților Complexului Energetic Valea Jiului S.A., cu respectarea cadrului legal aplicabil și a responsabilităților ce revin conducerii societății”, se arată în comunictrul transmis joi de Minister.