search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sfântul Alexandru – 30 august: minuni, tradiții, superstiții și semnificația numelui purtat de mii de români. Ce înseamnă ploaia în această zi

0
0
Publicat:

Pe 30 august, românii sărbătoresc ziua Sfântului Alexandru, unul dintre cei mai mari ierarhi și apărători neînfricați ai credinței creștine. Sfântul Alexandru a săvârșit minuni de neuitat: vindecări miraculoase, izgonirea demonilor și chiar salvarea Constantinopolului din timpul unei furtuni violente, aducând pace într-o epocă marcată de frământări religioase. El rămâne un model de sfințenie și devotament, fiind menționat fie ca patriarh, fie ca episcop al Constantinopolului, în vremea Împăratului Constantin cel Mare.

Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, cu Evanghelia în mână Foto Doxologia ro
Sf. Alexandru Patriarhul Constantinopolului simbol al înțelepciunii și credinței Foto Doxologia

Fiecare nume poartă o poveste, dar puține sunt atât de pline de simbolism precum Alexandru – „apărătorul oamenilor”. În fiecare an, mii de români sărbătoresc pe 30 august, cinstindu-l pe unul dintre cei mai respectați sfinți ai calendarului ortodox.

În continuare, vei descoperi cine a fost cu adevărat Sfântul Alexandru, ce minuni i-au fost atribuite, dar și tradițiile, obiceiurile și superstițiile care s-au păstrat până astăzi. Totodată, vei afla ce semnificație are numele Alexandru și de ce este atât de iubit și purtat de atâția români.

Cine a fost Sfântul Alexandru: Viața și faptele Patriarhului Constantinopolului

Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolului în secolul al IV-lea, rămâne una dintre figurile legendare ale Bisericii din primele veacuri, potrivit doxologia.ro. Ucenic al Sfântului Mitrofan, el a fost trimis la Sinodul de la Niceea și s-a ridicat ca un apărător neînfricat al credinței împotriva lui Arie, cel care zdruncina unitatea creștinilor. După moartea dascălului său, Alexandru a urcat pe tronul patriarhal, sprijinit de însuși Constantin cel Mare.

Întâlnirile sale cu filosofi păgâni s-au transformat în adevărate confruntări spectaculoase, unde, prin puterea rugăciunii, a amuțit un înțelept vestit și l-a determinat să se boteze, împreună cu prietenii lui. Dar momentul decisiv al păstoririi sale a fost rugăciunea care a întors cursul istoriei: Arie, ereticul ce se pregătea să intre triumfător în biserică, a murit pe neașteptate în chip rușinos, înainte să-și ducă planul până la capăt. Pentru creștini, aceasta a fost dovada că Dumnezeu a ascultat lacrimile patriarhului.

Ajuns la venerabila vârstă de 98 de ani, Alexandru și-a încredințat sufletul Domnului, lăsând în urmă imaginea unui păstor viteaz, rugător fierbinte și stâlp al Ortodoxiei. El este pomenit ca patriarhul care a apărat Biserica, cu aceeași forță cu care un general își apără cetatea.

Recunoscut pentru curajul său în fața ereziilor timpului, Alexandru s-a remarcat prin învățătura sa, dar și prin rolul activ în protejarea comunității creștine. În iconografie, este reprezentat adesea cu cartea Evangheliei, simbol al înțelepciunii și al credinței neclintite.

Semnificația numelui Alexandru și legătura cu Alexandru cel Mare

Numele Alexandru provine din grecescul Alexandros, care înseamnă „apărătorul oamenilor” sau „cel care protejează oamenii”. Nu e de mirare că acest nume a fost purtat de împărați, voievozi și sfinți – simbolizează putere, protecție și înțelepciune. În tradiția populară românească, Alexandru este văzut ca un nume care aduce noroc, protecție și sănătate purtătorului său.

Popularitatea numelui se leagă și de Alexandru Macedon, supranumit Alexandru cel Mare, care, la doar 33 de ani, a stăpânit un imperiu imens, care se întindea din Grecia până în India.

Popularitatea Sfântului Alexandru în România: cine își sărbătorește onomastica pe 30 august

În România, zeci de mii de persoane poartă numele Alexandru, Alexandra sau derivate precum Alex, Alexa, Alecu, Sandu, Sanda, Lixandru Lixandra, Lisandru, Lisandra, Alexandrina, Alessandro, Alessandra, Alexis, Alexie, Sandra, Andra, Săndel sau mai nou Sasha/Sașa. Toți aceștia își sărbătoresc ziua de nume pe 30 august, aducând bucurie și reunind familii în jurul mesei de sărbătoare.

Sfântul Alexandru: tradiții și superstiții ale zilei de nume

Această zi nu este doar una de sărbătoare religioasă, ci și de reflecție și bunătate. Se spune că oamenii trebuie să fie mai blânzi și mai atenți la aproapele lor, să nu grăiască de rău și să arate milă față de cei năpăstuiți. Rugăciunea către Sfântul Alexandru este rostită cu putere de credincioși, cerând sănătate, pace și ocrotire pentru familie.

Obiceiuri păstrate până astăzi de Sfântul Alexandru

  • Masa de sărbătoare: gospodarii pregătesc bucate tradiționale, pe care le împart și cu vecinii sau cu cei aflați în nevoie.
  • Obiceiuri agricole: în unele sate, se crede că semănatul ori seceratul făcut în această zi aduce rod bogat și noroc.
  • Superstiții: dacă plouă, anul va fi mănos; dacă e senin, sărbătoriții vor avea sănătate și bucurii.
  • Rugăciuni și icoane: credincioșii aprind lumânări la icoana Sfântului Alexandru, cerând binecuvântare și protecție.

Și, desigur, ziua aduce bucurie pentru cei ce poartă numele Alexandru, Alexandra și derivatele lor, fiind prilej de tradiționalul „La mulți ani!”.

Curiozități și aspecte mai puțin cunoscute de Sfântul Alexandru în România

În unele regiuni, ziua Sfântului Alexandru coincide cu obiceiuri locale de curățenie și sfințire a locuinței, pentru a alunga spiritele rele.

Deși Sfântul Alexandru este venerat în întreaga lume ortodoxă, în România are un loc aparte datorită răspândirii numelui și a legăturilor cu tradițiile populare.

Derivatele numelui, precum Sandu, Săndel sau Alecu, sunt adesea folosite ca forme afectuoase, făcând ca sărbătoarea să fie extrem de personală și apropiată de familie.

Importanța Sfântului Alexandru: simbol religios și cultural pentru români

Pe lângă rolul său religios, Sfântul Alexandru este un simbol cultural și identitar pentru români. Numele său, purtat de mii de persoane, evocă înțelepciunea, curajul și protecția, valori prețuite de societate de secole. Astfel, sărbătoarea de Sfântul Alexandru, marcată pe 30 august, devine nu doar un prilej de bucurie personală, ci și o legătură între trecut, tradiție și prezent.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag norocul de partea lor în perioada următoare. Își vor schimba complet destinul în această toamnă
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
observatornews.ro
image
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Tichete educaționale de 500 de lei. Elevii le primesc în 2025 și 2026
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?