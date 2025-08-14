De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm despre 15 august. Cele mai frumoase urări

În ultimii ani, tot mai mulți români au evitat să spună «La mulți ani» pe 15 august, considerând că această urare nu este potrivită de Sfânta Maria Mare. Însă un preot explică, în exclusivitate pentru „Adevărul”, de ce această percepție este greșită și ce semnificație luminoasă are, de fapt, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Descoperă motivul emoționant pentru care această urare e mai potrivită ca oricând, explicația care schimbă tot ce știai despre această zi, dar și o colecție de mesaje care pot încălzi inima celor dragi.

Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare? Ce spun preoții

Pe 15 august, milioane de români își serbează onomastica de Sfânta Maria Mare, denumire sub care este cunoscută în popor una dintre cele mai iubite și respectate sărbători din calendarul ortodox.

Preotul paroh Gabriel Cazacu, de la Mănăstirea Cașin din București, a explicat pentru „Adevărul” de ce Adormirea Maicii Domnului nu este o zi de doliu, ci una plină de speranță și lumină, și de ce este, în realitate, firesc să urezi „La mulți ani” pe 15 august celor care poartă numele Sfintei Maria.

„Spunem «La mulți ani» celor dragi pentru că ne bucurăm că Maica Domnului nu a murit cu adevărat. De aceea, această sărbătoare mai este numită și Paștele verii sau Paștele din timpul verii. Este una dintre cele mai importante sărbători pentru români! Maica Domnului a fost ridicată cu trupul la cer. La trei zile după înmormântare, Sfântul Apostol Toma a venit la mormântul aflat la marginea Ierusalimului să se închine, dar a găsit mormântul gol. Mântuitorul Iisus Hristos și-a luat Maica la ceruri, împreună cu trupul ei. De aceea, icoanele care înfățișează acest praznic imens al lumii creștine îl arată pe Hristos ținând în brațe un prunc – sufletul Maicii Sale preaiubite”, a explicat părintele Gabriel Cazacu.

Așadar, este cât se poate de normal și de firesc să spunem pe 15 august «La mulți ani» celor dragi, să ne bucurăm alături de ei și să îi mulțumim Maicii Domnului pentru toată binecuvântarea și grija maternă pe care o poartă față de lume, iubindu-ne pe toți, fără nicio deosebire.

„Urarea «La mulți ani» este o expresie a recunoștinței noastre și a cultului profund pe care îl avem pentru Maica Domnului. Ea este cinstită la fel cu toți sfinții. De altfel, Sfinții Părinți ne învață că, printr-o femeie, Eva, a intrat păcatul în lume, iar tot printr-o femeie ne-am dobândit răscumpărarea – prin jertfa mântuitoare a Maicii Domnului”, a mai menționat parohul Mănăstirii Cașin, Gabriel Cazacu, pentru „Adevărul”.

Cele mai frumoase mesaje de Sfânta Maria

Așadar, pe 15 august, de Sfânta Maria Mare, este momentul perfect pentru a transmite urări pline de căldură rudelor, prietenilor și colegilor care poartă numele Maria, Marian sau derivate ale acestora. Dacă ești în căutarea celor mai inspirate mesaje Sfânta Maria, am adunat aici sugestii care să îmbine emoția, tradiția și creativitatea.

Fie că preferi o formulare clasică, fie că vrei ceva original, mesajul tău poate transforma ziua sărbătoritului într-un moment memorabil. Iată câteva idei pentru diferite stiluri:

Mesaje clasice și elegante

Mesaje calde și prietenoase

Mesaje scurte, pentru SMS sau rețele sociale

Mesaje religioase și cu semnificație

Mesaje amuzante și creative

Mesaje pentru familie

Cum să transmiți urările de Sfânta Maria cu respect față de tradiție

Deși pentru mulți este firesc să spună „La mulți ani” pe 15 august, există și voci care afirmă că această zi are o încărcătură mai degrabă solemnă decât festivă, fiind prăznuită Adormirea Maicii Domnului. Preoții susțin, însă, că urările pot fi transmise, dar cu respect față de semnificația religioasă a momentului. De aceea, mulți credincioși preferă să felicite purtătorii numelui Maria pe 8 septembrie, la Nașterea Maicii Domnului, considerată o sărbătoare mai luminoasă. Biserica, însă, nu interzice urările de bine pe 15 august. Important este ca acestea să fie formulate cu grijă și să păstreze un ton respectuos, îmbinând bucuria onomasticii cu recunoștința față de ocrotirea Maicii Domnului.

Indiferent dacă alegi să spui „La mulți ani” pe 15 august sau pe 8 septembrie, un mesaj sincer și cald are puterea de a aduce zâmbete. Iar atunci când este inspirat de tradiție și rostit din inimă, devine o amintire frumoasă pentru cei care îl primesc.