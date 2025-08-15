15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii

Pe 15 august, milioane de români celebrează Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare. Această zi sfântă, numită și „Paștele verii”, aduce împreună credința ortodoxă, tradițiile românești vechi de secole și obiceiurile de sărbătoare, păstrate cu sfințenie chiar și în 2025.

În acest articol vei afla totul despre semnificația Adormirii Maicii Domnului, tradițiile populare, superstițiile de Sfânta Maria Mare și gesturile care aduc noroc, sănătate și binecuvântare, pentru ca tu să sărbătorești această zi cu adevărat așa cum merită.

Două sărbători de Sfânta Maria: Adormirea și Nașterea Maicii Domnului. Ce este Paștele verii

În calendarul ortodox, numele Sfintei Fecioare Maria răsună de două ori pe an cu o forță aparte: pe 15 august, când credincioșii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, și pe 8 septembrie, ziua nașterii sale. Între aceste două borne sfinte se află istoria plină de lumină a celei mai cinstite femei din creștinătate.

„Potrivit tradiției creștine, Maica Domnului a mai rămas pe pământ 11 ani după Înălțarea lui Hristos. Arhanghelul Gavriil a fost cel care i-a adus vestea mutării ei la viața cea nemuritoare: «Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme, ci primește cuvântul cu bucurie». În clipa rânduită, Domnul însuși a coborât din cer, a primit în mâinile Sale sufletul ei sfânt și a luat-o la ceruri împreună cu trupul ei. De aceea, icoanele care înfățișează acest praznic imens al lumii creștine îl arată pe Mântuitorul Iisus Hristos ținând în brațe sufletul Maicii Sale preaiubite sub forma unui prunc. Atunci, orbii și-au recăpătat vederea, surzii au început să audă, iar ologii și bolnavii au fost vindecați”, a explicat preotul paroh al Mănăstirii Cașin din București, Gabriel Cazacu, pentru „Adevărul”.

Sfinții Apostoli au fost aduși de Sfântul Duh din toate colțurile lumii pentru a-și lua rămas-bun de la ea. Apostolul Toma a sosit însă trei zile mai târziu și, deschizând mormântul, a găsit doar giulgiul – dovada că și trupul fusese înălțat la cer.

Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Fecioarei Maria, atestată încă din secolul al V-lea, după ce Sinodul IV Ecumenic a proclamat-o Născătoare de Dumnezeu. Nu întâmplător teologii numesc această sărbătoare și „Paștele verii”: pentru că unește în aceeași zi taina morții și a îngropării cu bucuria învierii și a înălțării la cer.

Semnificația sărbătorii de pe 15 august, Adormirea Maicii Domnului

În întreaga rânduială a Bisericii, Maica Domnului este singura care primește o slujbă a punerii în mormânt asemănătoare cu cea a Mântuitorului. Tradiția spune că, după Adormire, trupul ei a fost ridicat la cer, dar mormântul său, aflat în Grădina Ghetsimani, la poalele Muntelui Măslinilor, rămâne un loc de cinstire, alături de părinți și Iosif.

Poporul o cunoaște sub mai multe denumiri: Sfânta Maria Mare, Sântămaria sau Uspenia. Indiferent cum îi spunem, ziua de 15 august rămâne o chemare la credință, speranță și bucurie – o punte între pământ și cer.

„Adormirea Maicii Domnului nu este o zi de doliu, ci o sărbătoare a «mutării la viața veșnică», plină de lumină și speranță, pentru că, potrivit învățăturii Bisericii, Maica Domnului nu a cunoscut stricăciunea trupului, ci a fost ridicată la cer de Fiul ei, Iisus Hristos”, a mai menționat preotul Gabriel Cazacu.

Această credință nu aduce tristețe, ci speranță în sufletele credincioșilor. De Sfânta Maria Mare, urările de bine curg către toți cei care poartă numele Maria, Marian sau derivate, iar „La mulți ani” devine un gest de bucurie și recunoștință pentru darul vieții.

„Le spunem «La mulți ani» celor dragi pentru că Maica Domnului nu a murit cu adevărat. De aceea, sărbătoarea este numită și Paștele verii. Chiar dacă vorbim despre Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Născătoare de Dumnezeu rămâne prezentă în lume, rugătoare, mijlocitoare și ocrotitoare a întregului neam omenesc”, a completat parohul Mănăstirii Cașin.

Tradiții respectate de creștini de Adormirea Maicii Domnului

Obiceiurile păstrate cu sfințenie de Adormirea Maicii Domnului transformă ziua de 15 august într-o împletire unică de rugăciune, speranță și legături cu străbunii. „Paștele verii” reunește, și în 2025, rânduieli vechi respectate deopotrivă în sate și orașe.

Atmosfera de sărbătoare se simte în biserici, în curțile gospodăriilor, dar și în comunitățile rurale. Se spune că aceasta este ziua care desparte zilele călduroase de cele reci.

Credincioșii merg la biserică dis-de-dimineață pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a se închina la icoana Maicii Domnului. Este momentul în care se aduc la altar fructe din recolta nouă – struguri, prune, mere – pentru a fi binecuvântate, apoi împărțite rudelor, vecinilor și celor nevoiași.

În multe zone ale țării, femeile poartă ie albă sau batic nou, în semn de curățenie sufletească. De asemenea, există obiceiul ca mamele să le pună copiilor flori sfințite la icoană, în speranța că acestea îi vor ocroti tot anul.

La sate, fetele nemăritate duc la biserică flori de câmp și le lasă la icoana Maicii Domnului, cu credința că vor fi ajutate să-și găsească ursitul.

Ajunul Adormirii Maicii Domnului – ziua în care se împlinește dorința inimii

În ajunul sărbătorii, pe 14 august, tradițiile legate de Adormirea Maicii Domnului cer ca femeile însărcinate să evite munca grea, pentru a avea o naștere ușoară și un copil sănătos. De asemenea, tinerele care își doresc să se mărite spală icoana Maicii Domnului cu apă de busuioc, rugându-se pentru ajutor în găsirea ursitului.

Pomenirea celor plecați de Sfânta Maria Mare și darurile de toamnă

Dimineața, femeile merg la biserică, cu struguri, prune coapte și faguri de miere, pe care le împart pentru sufletele celor adormiți.

În unele regiuni, ciobanii coboară oile de la munte, bărbații își înlocuiesc pălăria cu căciula, iar satele devin gazdele târgurilor și iarmaroacelor de toamnă — un alt obicei străvechi legat de tradițiile Adormirii Maicii Domnului.

Superstiții de Adormirea Maicii Domnului: Ce nu este bine să faci de Sfânta Maria Mare

Printre interdicțiile de Sfânta Maria se numără: să nu tai părul, să nu mergi înapoi, să nu aprinzi focul în sobă și să nu te scalzi în apă curgătoare. În credința populară, aceste gesturi aduc ghinion, boală sau lacrimi. Și bineînțeles, în această sfântă zi nu este bine să muncești: fie că este vorba de cusut, spălat, călcat ori munca la câmp, sau prin curte și nici chiar să dormi pe prispa casei.

De asemenea, se spune că, dacă plouă de Sfânta Maria Mare ori înfloresc trandafirii, toamna va fi lungă și blândă, iar dacă este soare puternic, frigul va veni mai repede.

Puterea rugăciunii și a florilor de leac de Sfânta Maria Mare

În ziua marii sărbători, este ultima ocazie când pot fi culese flori cu puteri tămăduitoare. Rugăciunile rostite acum, mai ales în post negru, au o putere aparte: alungă necazurile, vindecă bolile și aduc pace sufletească. Aceasta este una dintre cele mai puternice tradiții legate de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, încărcată de o profundă semnificație spirituală.

15 august: Adormirea Maicii Domnului și Ziua Marinei Române – pelerinaje și icoane unice

15 august nu marchează doar credința și tradițiile străvechi legate de Adormirea Maicii Domnului, ci are și o semnificație specială pentru marinari. Ziua Sfintei Maria Mare coincide cu sărbătoarea Marinei Române, ocazie cu care echipajele navale sunt comemorate, iar drapelul tricolor flutură pe mare și pe uscat în semn de respect pentru cei care apără țara. De Ziua Marinei, navele românești defilează în porturi, se depun coroane de flori și se organizează slujbe și ceremonii festive.

Singura mănăstire din România dedicată atât marinarilor, cât și aviatorilor – deși se află într-un județ fără acces la mare, fluviu sau aeroport, în Vâlcea – este Mănăstirea Dintr-un Lemn. Aici se păstrează o icoană străveche, unică în țară, pictată pe ambele fețe și considerată făcătoare de minuni, încărcată de mister și spiritualitate.

Tot pe 15 august, pelerinajele capătă o forță aparte, cel mai cunoscut fiind cel către Mănăstirea Nicula, un simbol al credinței și devotamentului românesc, care atrage mii de credincioși dornici să se roage și să simtă legătura profundă cu tradiția.

Un început de sezon al bucuriei

În satul tradițional, 15 august marca începutul sezonului nunților, care dura până la Postul Crăciunului. Astăzi, deși lumea s-a schimbat, tradițiile legate de Adormirea Maicii Domnului rămân o punte între trecut și prezent, aducând împreună credința, obiceiurile străvechi și speranța unui viitor binecuvântat.

În 2025, românii continuă să cinstească ziua Sfintei Maria Mare - Adormirea Maicii Domnului - cu același respect ca odinioară, îmbinând rugăciunea cu gesturile simple, dar pline de semnificație, moștenite de la strămoși.