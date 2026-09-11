România trece la taxa pe kilometru pentru transportul greu. CONAF: „Infrastructura trebuie să țină pasul”

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) atrage atenția asupra unui decalaj critic în calendarul de operaționalizare a sistemului TollRo, în condițiile în care aplicarea efectivă a tarifului rutier calculat în funcție de distanța parcursă începe la 1 octombrie 2026.

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„Semnalul transmis de Patronatul Industriei de Transport şi Logistică ASTRA, membru CONAF, indică faptul că problema constă în capacitatea mecanismelor disponibile în perioada de tranziţie de a susţine, fără blocaje administrative şi operaţionale, volumul şi complexitatea activităţii flotelor comerciale. CONAF susţine modernizarea sistemului de taxare rutieră şi principiul "plăteşti cât circuli". O reformă necesară nu trebuie însă să transforme o obligaţie de conformare într-un risc suplimentar pentru companii, cu atât mai mult atunci când transportul rutier reprezintă infrastructura prin care funcţionează producţia, distribuţia, agricultura, retailul şi exporturile României", se precizează într-un comunicat al organizaţiei, scrie Agerpres.

Potrivit informării oficiale CNAIR publicate prin Registrul Naţional Electronic RoSETRE, 31 august 2026 a reprezentat termenul pentru implementarea infrastructurii şi sistemelor STRR şi TollRo. Calendarul oficial stabileşte aplicarea tarifelor de la 1 octombrie 2026 şi operaţionalizarea interoperabilităţii europene de la 15 ianuarie 2027.

În paralel, UNTRR a anunţat la 8 septembrie că tichetul de rută va fi disponibil începând cu 1 octombrie 2026, în timp ce soluţiile de plată prin echipamentele VDO Link şi OBU 5+ vor fi puse la dispoziţia transportatorilor prin UNTRR de la 15 ianuarie 2027, menţionează CONAF.

Neclarități în sistem

La data de 11 septembrie 2026, pagina publică a Registrului Naţional Electronic RoSETRE afişează că nu există furnizori SETRE înregistraţi şi nici furnizori principali de servicii înregistraţi, secţiunea fiind în acelaşi timp marcată ca fiind în curs de construcţie. În condiţiile în care aplicarea TollRo începe la 1 octombrie, această situaţie face cu atât mai necesară clarificarea publică a stadiului autorizării furnizorilor şi a soluţiilor efectiv disponibile transportatorilor, consideră sursa citată.

În acest context, CONAF solicită înainte de 1 octombrie clarificarea soluţiilor efectiv disponibile operatorilor, confirmarea testării sistemului în condiţii de volum ridicat şi stabilirea procedurilor aplicabile în cazul disfuncţionalităţilor tehnice neimputabile transportatorilor.

TollRo schimbă fundamental mecanismul actual de tarifare pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful nu mai este legat de o perioadă de utilizare, ci de distanţa efectiv parcursă, categoria drumului, masa totală maximă autorizată şi clasa de emisii EURO a vehiculului.

Legislaţia prevede trei modalităţi de achitare a TollRo: prin intermediul unui furnizor SETRo, utilizând echipamente de bord, prin tichet de rută achitat anterior efectuării deplasării sau prin aplicaţia mobilă gratuită pusă la dispoziţie de CNAIR pentru vehiculele înmatriculate în România.

În cazul tichetului de rută, operatorul trebuie să declare corect datele vehiculului şi să identifice fiecare deplasare prin data efectuării acesteia, punctul de origine, punctele intermediare şi destinaţia. Tichetul este valabil pentru trecerea declarată în condiţiile şi în intervalul prevăzute de lege.

Aplicație mobilă

În cazul aplicaţiei mobile, utilizatorul trebuie să se asigure că dispozitivul aflat la bord este permanent funcţional pe durata utilizării domeniului SETRE România, conectat la internet şi la date mobile şi cu funcţia de geolocalizare activă.

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„Problema TollRo este ordinea în care statul face lucrurile. România cere companiilor să se conformeze de la 1 octombrie, în timp ce interoperabilitatea europeană este prevăzută pentru 15 ianuarie. Între cele două date există mai mult decât un decalaj tehnic, există un risc economic. În transport, câteva minute pierdute într-un sistem administrativ se pot transforma în ore de întârziere într-un lanţ logistic, costuri într-un contract şi, în cele din urmă, preţuri mai mari în economie. O reformă nu este funcţională atunci când obligaţia vine înaintea infrastructurii care trebuie să o facă posibilă", a arătat Cristina Chiriac, preşedinte fondator CONAF, în comunicat.

Potrivit organizaţiei, riscul identificat de ASTRA nu trebuie înţeles exclusiv ca posibilitatea opririi fizice a camioanelor. Un blocaj poate apărea şi administrativ, prin timp suplimentar pentru declararea şi gestionarea rutelor, erori în configurarea deplasărilor, indisponibilităţi tehnice sau de conectivitate şi întârzieri în remedierea incidentelor.

În aceste condiţii, CONAF solicită autorităţilor responsabile ca, înainte de aplicarea efectivă a TollRo, să clarifice şi să facă publice: planul operaţional pentru perioada 1 octombrie 2026 - 15 ianuarie 2027, cu precizarea soluţiilor efectiv disponibile operatorilor de transport şi a modului în care acestea pot fi utilizate pentru administrarea flotelor cu volume ridicate de operaţiuni; stadiul autorizării furnizorilor SETRo şi al validării soluţiilor bazate pe echipamente de bord, precum şi stadiul operaţional al aplicaţiei mobile CNAIR, astfel încât transportatorii să îşi poată pregăti din timp infrastructura tehnică şi procedurile interne; confirmarea efectuării testelor de capacitate, disponibilitate şi rezilienţă ale STRR/TollRo, inclusiv în scenarii cu un volum ridicat de operaţiuni simultane, precum şi existenţa unor proceduri de continuitate în cazul indisponibilităţii unor componente ale sistemului; procedura şi regimul aplicabile atunci când plata nu poate fi realizată sau înregistrată corect din cauze tehnice neimputabile operatorului, inclusiv modalitatea de documentare, remediere şi contestare, astfel încât o disfuncţionalitate tehnică demonstrabilă să nu fie tratată automat drept neconformare a operatorului economic; un mecanism de asistenţă operaţională disponibil permanent, cu canale clare de contact şi timpi de răspuns adecvaţi unui sistem utilizat 24 de ore din 24.

Ar putea fi reevaluat calendarul?

„Un sistem nu este pregătit pentru că are o dată de intrare în vigoare. Este pregătit atunci când poate funcţiona la scară. Statul poate stabili termenul unei obligaţii, dar nu poate transfera companiilor costul propriilor întârzieri tehnologice", a mai declarat Cristina Chiriac.

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Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF consideră că data de 1 octombrie trebuie să fie termenul de la care sistemul funcţionează, nu termenul de la care transportatorii încep să-i testeze limitele. Dacă autorităţile nu pot demonstra înainte de această dată funcţionalitatea, capacitatea şi continuitatea TollRo în condiţii reale de trafic, calendarul aplicării trebuie reevaluat, susţine sursa citată.

CONAF este prima confederaţie patronală din România dedicată antreprenoriatului feminin. Reuneşte companii cu peste 245.000 de angajaţi din toate domeniile economiei, prin 33 de sucursale teritoriale.