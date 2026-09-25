Denise Rifai, despre comportamentele care o deranjează cel mai mult: „De bunele maniere mai știe cineva?”

Denise Rifai a enumerat, într-o postare pe Instagram, comportamentele care o deranjează cel mai mult și pe care le consideră lipsite de bune maniere.

Denise Rifai Foto: Instagram

Denise Rifai face parte din categoria vedetelor care acordă o atenție deosebită stilului de viață și alimentației. Prezentatoarea a povestit, în urmă cu ceva timp, cum reușește să își mențină silueta și la ce alimente a ales să renunțe.

Vedeta spune că este foarte atentă la ceea ce consumă și că încearcă să își bazeze mesele în special pe legume și proteine.

În ceea ce privește dulciurile, Denise Rifai mărturisește că le consumă ocazional, mai ales atunci când se simte foarte obosită și simte nevoia de ceva dulce.

Ce spune vedeta despre persoanele care nu au bune maniere

Prezentatoarea TV i-a criticat prima dată pe cei care vorbesc cu gura plină, plescăie în timp ce mănâncă sau mănâncă având gura deschisă.

Mai mult, Denise Rifai este deranjată de faptul că unele persoane consideră astfel de comportamente „cool”.

De asemenea, aceasta a vorbit și despre cei care obișnuiesc să vorbească la telefon în public folosind difuzorul. Denise Rifai a catalogat toate aceste gesturi drept „groaznice” și și-a exprimat dezaprobarea într-un mesaj publicat pe Instagram.

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