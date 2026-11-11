 26 de județe ar putea dispărea din România. Cum ar arăta noua hartă administrativă și ce s-ar întâmpla cu Bucureștiul | adevarul.ro
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26 de județe ar putea dispărea din România. Cum ar arăta noua hartă administrativă și ce s-ar întâmpla cu Bucureștiul

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O reformă administrativă de amploare este pregătită în PSD, iar una dintre variantele discutate ar putea reduce România la numai 15 județe. Modelul luat în calcul este cel al Curților de Apel, însă numărul final al unităților administrative nu a fost stabilit.

26 de județe ar putea să dispară
26 de județe ar putea să dispară Foto: Antena 3

Scenariul a fost prezentat de vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma administrativ-teritorială. Acesta a explicat că reorganizarea nu se va limita la comasarea comunelor, ci va viza și actualele județe.

Dacă ar fi aplicată după modelul celor 15 Curți de Apel din România, reforma ar presupune comasarea mai multor județe cu cele în care se află actualele centre ale instanțelor. Astfel, 26 de județe ar putea dispărea ca unități administrative distincte, iar actualele granițe teritoriale ar fi redesenate.

Printre județele care și-ar putea păstra statutul de centre administrative regionale se numără Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași și Suceava, alături de Cluj, Brașov, Argeș și București, în funcție de configurația finală a reformei, potrivit Antena3.

În schimb, Satu Mare, Arad, Caraș-Severin, Olt, Gorj, Mehedinți, Tulcea, Dâmbovița, Buzău, Vaslui, Botoșani și Neamț s-ar putea regăsi în structuri administrative mai mari, alături de județele învecinate.

În vestul țării, Bihorul ar urma să fie centrul administrativ al unei regiuni care ar include și Satu Mare. Timișul și-ar păstra statutul, în timp ce Aradul și Caraș-Severinul ar putea fi comasate cu acesta.

În sud-vest, Doljul ar deveni principalul centru administrativ al unei regiuni care ar reuni actualele județe Olt, Gorj și Mehedinți. Această direcție de reorganizare este susținută și de lideri PSD din Oltenia, printre care primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și europarlamentarul Claudiu Manda.

În sud-est, Constanța ar putea prelua și Tulcea, în timp ce Galațiul și-ar păstra rolul de centru administrativ regional. Prahova ar putea deveni centrul unei regiuni care să includă și județele Buzău și Dâmbovița.

În Transilvania, Alba, Mureș și Cluj s-ar număra printre centrele care și-ar păstra statutul administrativ. În Moldova, Bacăul, Iașiul și Suceava ar putea deveni centre regionale, prin comasarea unor județe precum Neamț, Vaslui și Botoșani.

O modificare importantă ar putea viza și Capitala. Scenariul discutat în PSD presupune desființarea Primăriei Generale a Municipiului București și păstrarea primăriilor de sector, care ar urma să preia responsabilitățile actualei administrații municipale.

Totodată, județul Ilfov ar putea dispărea ca unitate administrativă distinctă, iar localitățile sale ar urma să fie reorganizate în noua structură teritorială. O asemenea schimbare ar avea implicații și asupra configurației politice locale, în condițiile în care Ilfovul reprezintă un județ important pentru PSD și PNL.

Dragoș Benea: „Dacă nu ne atingem și de reconfigurarea județelor, degeaba ne-am apucat”

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea a declarat, într-un interviu pentru G4Media, că reorganizarea județelor trebuie inclusă în reforma administrativ-teritorială. El a indicat drept posibil punct de plecare modelul celor 15 Curți de Apel, fără să susțină că viitoarea organizare va avea obligatoriu același număr de unități.

„Aș putea să propun ca exemplu modelul Curților de Apel, care în sistemul judiciar s-a văzut că este eficient. Acum trebuie văzut dacă în sistemul administrației locale ceva similar ar fi eficient. Asta nu înseamnă că vor fi 15 județe, dar e un punct de plecare pentru o discuție”, a declarat Dragoș Benea.

Acesta a precizat că nu a fost stabilit un număr final și că sunt luate în calcul mai multe variante, de la 12 până la 22 de județe.

„Eu nu vreau acum să avansez cifre 15, 18, 20, poate vor fi 22, poate vor fi 12. Tot acești indicatori vor spune. Dar ce pot eu să vă spun e că vom aborda această discuție a județelor. Dacă nu, mai bine stăteam acasă”, a afirmat vicepreședintele PSD.

Potrivit acestuia, comasările ar urma să fie fundamentate pe o matrice de sustenabilitate, care va lua în calcul populația rezidentă, situația financiară a administrațiilor locale și capacitatea de colectare a taxelor.

Ce comune ar putea fi comasate

Reforma pregătită de PSD vizează și reorganizarea comunelor. Grupul de lucru analizează trei praguri de populație: 1.500, 3.000 și 5.000 de locuitori.

În scenariul în care pragul ar fi stabilit la 5.000 de locuitori, aproximativ 2.500 de comune ar intra în procesul de reorganizare. Pentru varianta de 3.000 de locuitori, numărul acestora ar fi de aproximativ 1.600.

Dragoș Benea a precizat că includerea unei comune în acest proces nu înseamnă neapărat dispariția localității, ci integrarea ei într-o structură administrativă mai mare.

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