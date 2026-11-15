 Robert Negoiță crede că Nicușor Dan ar fi condiționat PSD să facă reforma administrativă: „Pleacă de la președinte” | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Robert Negoiță crede că Nicușor Dan ar fi condiționat PSD să facă reforma administrativă: „Pleacă de la președinte”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că inițiativa PSD privind reforma administrativă ar fi pornit de la președintele Nicușor Dan, care i-ar fi condiționat pe social-democrați să susțină reorganizarea administrației locale.

Robert Negoiță
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță Foto: Inquam / Mălina Norocea

Edilul a afirmat că nu crede că președintele i-a obligat pe social-democrați să accepte reforma administrativă, ci mai degrabă că le-a impus anumite condiții.

„Este cu atât mai lăudabil faptul că până acum nu au fost de acord sau nu au susținut și acum, iată că au inițiativa asta. Părerea mea e că pleacă de la președinte”, a declarat Robert Negoiță la Digi24.

Întrebat dacă Nicușor Dan i-ar fi obligat pe social-democrați să susțină reforma, primarul a nuanțat: „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”. Edilul a precizat însă că nu cunoaște detaliile unei astfel de condiționări.

„Trebuie stabilite niște criterii cât se poate de clare”

Primarul Sectorului 3 susține proiectul de reformă administrativ-teritorială propus de PSD, în ciuda nemulțumirilor exprimate de unii primari social-democrați. Acesta consideră că reorganizarea administrației este necesară și a criticat lipsa reformelor din acest domeniu.

„Sper să ne ajute Bunul Dumnezeu și să le iasă ce și-au propus, și anume reforma administrativă. Este inadmisibil! Suntem cea mai nereformată țară din Europa, din punctul ăsta de vedere. A reușit Moldova să ne dea lecții de cum se face reorganizarea administrativă. Repet, mă bucur că și-au propus treaba asta și le țin pumnii. Și susținere maximă din partea mea, pentru că este nevoie de reformă în această țară”, a afirmat Negoiță.

În privința criteriilor după care ar trebui realizată reorganizarea, edilul consideră că numărul locuitorilor nu ar trebui să fie singurul element luat în calcul. Acesta a indicat și suprafața localităților, precum și distanțele dintre acestea, argumentând că există comunități izolate care ar trebui să poată face excepție de la pragurile de populație.

„Trebuie stabilite niște criterii cât se poate de clare și transparente. Referitor la: «Domnule, ăsta e numărul standard de populație, de la care putem să facem excepții»”, a explicat primarul, oferind exemplul unor sate de munte care, deși nu ating împreună pragul de 5.000 de locuitori, sunt suficient de îndepărtate unele de altele pentru a justifica existența unei unități administrative.

Sute de localități ar putea fi vizate de comasare

În România, 429 de localități au cel mult 1.500 de locuitori, iar reorganizarea administrativ-teritorială ar putea viza inclusiv comunitățile cu populație redusă. În PSD au fost discutate două variante: comasarea voluntară a localităților, prin acordul administrațiilor implicate, și comasarea obligatorie a comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și a orașelor cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Președintele Nicușor Dan a declarat că susține reforma administrativ-teritorială și comasarea comunelor mici care nu își pot susține cheltuielile. Șeful statului a afirmat că reorganizarea ar putea presupune inclusiv transferul unor servicii publice către orașele din apropiere, pentru reducerea costurilor și îmbunătățirea calității serviciilor. Nicușor Dan a precizat că susține atât comasarea voluntară, cât și pe cea forțată în cazul unităților administrativ-teritoriale care nu își pot acoperi cheltuielile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Condiția Kremlinului pentru a discuta cu reprezentanții Europei despre pacea din Ucraina. Șefa UE, mesaj ferm pentru Rusia
stirileprotv.ro
image
Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL
gandul.ro
image
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
mediafax.ro
image
LIVE Chindia – FCSB, amical la Târgoviște, ora 12:00. Surprize uriașe în lotul lui Reghecampf! Băiatul lui Pintilii e pe bancă
fanatik.ro
image
Emmanuel Macron anunță pregătirea unei forțe multinaționale pentru Ucraina și exerciții militare în Polonia. 42 de țări au aprobat la Dublin
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
digisport.ro
image
Andreea Marin și-a împodobit deja casa de Crăciun. Cum arată decorul festiv ales de vedetă
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
De ce este bine să pulverizezi oţet la uşa de la intrare. Trucul simplu care te scapă de o problemă din casă
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
newsweek.ro
image
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
prosport.ro
image
Ce pățește un șofer Uber dacă îți refuză cursa. Îl penalizează aplicația sau poate anula fără consecințe?
playtech.ro
image
Clubul din Polonia a pus ochii pe fotbaliștii echipei din SuperLiga: „Nu putem să-i lăsăm fără toți jucătorii”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
"Mi-e rușine". A făcut praf naționala României, după 2-1 cu Polonia: "O echipă ridicol de slabă"
digisport.ro
image
Marina Voica, mărturisiri din spital după trei săptămâni de internare: Ce spune despre starea ei de sănătate: „Îmi cer scuze”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Câte zile durează Postul Crăciunului 2026. Tradiții, reguli și rugăciuni importante pe care credincioșii trebuie să le cunoască
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția
click.ro
image
Corina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui
click.ro
image
Două zodii primesc vești excelente până la sfârșitul lunii noiembrie! Se anunță câștiguri financiare și oportunități neașteptate
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Lidia Fecioru, despre ingredientul care ar putea ajută la refacerea colagenului și încetinește îmbătrânirea. Cum poate fi folosit
image
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României