Robert Negoiță crede că Nicușor Dan ar fi condiționat PSD să facă reforma administrativă: „Pleacă de la președinte”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că inițiativa PSD privind reforma administrativă ar fi pornit de la președintele Nicușor Dan, care i-ar fi condiționat pe social-democrați să susțină reorganizarea administrației locale.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță Foto: Inquam / Mălina Norocea

Edilul a afirmat că nu crede că președintele i-a obligat pe social-democrați să accepte reforma administrativă, ci mai degrabă că le-a impus anumite condiții.

„Este cu atât mai lăudabil faptul că până acum nu au fost de acord sau nu au susținut și acum, iată că au inițiativa asta. Părerea mea e că pleacă de la președinte”, a declarat Robert Negoiță la Digi24.

Întrebat dacă Nicușor Dan i-ar fi obligat pe social-democrați să susțină reforma, primarul a nuanțat: „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”. Edilul a precizat însă că nu cunoaște detaliile unei astfel de condiționări.

„Trebuie stabilite niște criterii cât se poate de clare”

Primarul Sectorului 3 susține proiectul de reformă administrativ-teritorială propus de PSD, în ciuda nemulțumirilor exprimate de unii primari social-democrați. Acesta consideră că reorganizarea administrației este necesară și a criticat lipsa reformelor din acest domeniu.

„Sper să ne ajute Bunul Dumnezeu și să le iasă ce și-au propus, și anume reforma administrativă. Este inadmisibil! Suntem cea mai nereformată țară din Europa, din punctul ăsta de vedere. A reușit Moldova să ne dea lecții de cum se face reorganizarea administrativă. Repet, mă bucur că și-au propus treaba asta și le țin pumnii. Și susținere maximă din partea mea, pentru că este nevoie de reformă în această țară”, a afirmat Negoiță.

În privința criteriilor după care ar trebui realizată reorganizarea, edilul consideră că numărul locuitorilor nu ar trebui să fie singurul element luat în calcul. Acesta a indicat și suprafața localităților, precum și distanțele dintre acestea, argumentând că există comunități izolate care ar trebui să poată face excepție de la pragurile de populație.

„Trebuie stabilite niște criterii cât se poate de clare și transparente. Referitor la: «Domnule, ăsta e numărul standard de populație, de la care putem să facem excepții»”, a explicat primarul, oferind exemplul unor sate de munte care, deși nu ating împreună pragul de 5.000 de locuitori, sunt suficient de îndepărtate unele de altele pentru a justifica existența unei unități administrative.

Sute de localități ar putea fi vizate de comasare

În România, 429 de localități au cel mult 1.500 de locuitori, iar reorganizarea administrativ-teritorială ar putea viza inclusiv comunitățile cu populație redusă. În PSD au fost discutate două variante: comasarea voluntară a localităților, prin acordul administrațiilor implicate, și comasarea obligatorie a comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și a orașelor cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Președintele Nicușor Dan a declarat că susține reforma administrativ-teritorială și comasarea comunelor mici care nu își pot susține cheltuielile. Șeful statului a afirmat că reorganizarea ar putea presupune inclusiv transferul unor servicii publice către orașele din apropiere, pentru reducerea costurilor și îmbunătățirea calității serviciilor. Nicușor Dan a precizat că susține atât comasarea voluntară, cât și pe cea forțată în cazul unităților administrativ-teritoriale care nu își pot acoperi cheltuielile.