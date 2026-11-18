Liderii PSD din țară i-au transmis un mesaj ferm președintelui Sorin Grindeanu: “Nu vă atingeți de județe!”. Discuția vine în contextul în care PSD încearcă o amplă reformă administrativă, care vizează nu doar comasarea unor comune, ci chiar a unor județe. Până acum, doar o mână de primari PSD s-au arătat de acord să renunțe la funcție și să accepte comasarea cu alte primării învecinate, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Foto: Antena 3

Liderii PSD de filiale s-au revoltat față de propunerea de comasare a județelor, au explicat mai multe surse din conducerea partidului. În PSD sunt două mari direcții de reformă administrativă: una care vizează strict comunele, condusă de Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării. Și alta mai amplă, coordonată de Dragoș Benea, care țintește o comasare în lanț: de la comune, orașe și până la județe cu o populație redusă.

Proiectul anunțat de ministrul Dezvoltării, care privește comasarea a peste 400 de comune, a stârnit critici în interiorul partidului, dar în final a fost acceptat. Însă nu sunt nici măcar 10 primari PSD care să-și dorească desființarea comunelor pe care astăzi le conduc, susțin sursele citate.

“Cei mai mulți primari susțin organizarea de referendumuri locale cu speranța că oamenii nu vor dori să renunțe la buletinele de comună și să treacă la sat. E o chestiune minoră din punct de vedere administrativ, dar foarte importantă pentru orgoliul local. Au fost cazuri de comune în Bihor și Buzău unde primarii au organizat referendum să fie înglobate în oraș. Și propunerea a picat la vot. Ce șanse ar fi să treacă un referendum care te duce la comună la sat? Zero”, susține unul dintre liderii PSD care au participat la discuțiile despre reformă.

Când a venit vorba de comasarea județelor, liderii PSD din teritoriu nici n-au vrut să audă. “Ne-au spus foarte clar că ar fi sinucidere politică. Singurii care acceptă comasarea sunt Marian Pavel și Vasile Iliuță, președinții CJ Ialomița și CJ Călărași, dar vorbim de două județe foarte mici, unde nu există nici orgolii locale și nici rivalități istorice. Dar în rest e imposibil”, explică sursele citate.

Europarlamentarul Dragoș Benea, care a primit mandat din partea lui Sorin Grindeanu să vină cu mai multe scenarii pentru comasare, a intrat deja în conflict cu o parte a liderilor PSD din țară din cauza reformei propuse. Totuși, Benea a susținut în fața tuturor liderilor că România nu mai poate funcționa în actualul sistem de organizare. Benea a fost susținut și de președintele PSD Sorin Grindeanu, explică unul dintre liderii social-democrați prezenți la discuții.